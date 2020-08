Diretta Formula 1/ Gara live: vincitore e podio (Gp Belgio 2020)

Domenica in compagnia della diretta Formula 1 da Spa Francorchamps, dove oggi 30 agosto si corre il Gran Premio del Belgio 2020, settimo appuntamento del Mondiale 2020 che dopo la lunga sosta forzata per il Coronavirus sta marciando a ritmi molto alti da un paio di mesi e stavolta ci propone uno degli eventi più attesi dell’intero calendario, l’anno scorso impreziosito dalla vittoria di Charles Leclerc su Ferrari, il primo successo per il pilota monegasco nella sua carriera in Formula 1. Diciamo subito che il momento più atteso della diretta Formula 1, cioè la partenza della gara, avrà luogo alle ore 15.10, ormai classiche per i Gran Premi che si disputano in Europa. A Spa però tutta la gara merita di essere seguita per intero, su questo meraviglioso tracciato nelle colline delle Ardenne. Diamo allora subito anche alcune importanti informazioni tecniche: la gara si svolgerà sulla distanza di 44 giri, ognuno dei quali misura 7.004 metri, per un totale di 308,052 km. Il tracciato che sorge nei pressi della celebre località termale belga di Spa è infatti il più lungo fra quelli attualmente compresi nel calendario iridato e quindi è anche quello nel quale va affrontato il minor numero di giri. Potremmo dire: pochi giri ma molte emozioni, dal momento che Spa Francorchamps è una pista molto impegnativa, forse la più difficile tecnicamente di tutta la stagione della Formula 1. Negli ultimi due anni ha sempre vinto la Ferrari, perché già nel 2018 c’era stata una meravigliosa vittoria di Sebastian Vettel, adesso tuttavia la situazione è ben diversa e obiettivamente i favoriti dovrebbero essere altri.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE E LA POLE POSITION

Lewis Hamilton conquista la 93^ pole position di Formula 1 in carriera e la dedica a Chadwick Boseman, scomparso prematuramente a 43 anni, stroncato da un cancro. Nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio il sei volte campione del mondo di Formula 1 ha messo tutti in riga con un giro stratosferico: 1’41”252, nuovo record ufficiale del circuito di Spa-Francorchamps. Gli altri hanno potuto solamente spartirsi le posizioni di rincalzo, sarà Valtteri Bottas ad avere l’onore di affiancare il britannico in prima fila, precedendo di soli 15 millesimi Max Verstappen che in gara come al solito sarà l’unico vero spauracchio per le Mercedes, le uniche a percorrere il curvone di Puhon in pieno. E’ bello rivedere in seconda fila Daniel Ricciardo, l’australiano non era mai andato così forte da quando ha lasciato la Red Bull per la Renault, il costruttore francese vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista per i prossimi anni e l’ingaggio di Fernando Alonso per il 2021 è la dimostrazione formale di come Cyril Abiteboul voglia fare le cose in grande. Ci aspettavamo qualcosina di più dalla Racing Point che nelle prove libere aveva impressionato con la gomma bianca ma nelle fasi cruciali sia Perez che Stroll sono praticamente spariti. La Ferrari invece non si è mai vista, con Vettel addirittura ultimo nelle FP3 e che assieme a Leclerc non ha saputo andare oltre la Q2, una delle giornate peggiori nella storia recente della Scuderia di Maranello, mai così lontana dai big nemmeno nel 2014, primo anno dell’era ibrida. A confronto la F14-T era un fulmine di guerra.

DIRETTA FORMULA 1: LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO DI SPA

L’attesa è grande per la diretta Formula 1 del Gp Belgio 2020, anche perché sono numerose le possibilità che Spa offre per tentare il sorpasso, che potrebbero essere ulteriormente favoriti dall’utilizzo del Drs sul rettilineo d’arrivo e ancor di più sul lungo rettilineo che segue il mitico passaggio dell’Eau Rouge-Raidillon, probabilmente il più affascinante dell’intero Mondiale. Sul rettilineo del Kemmel praticamente ad ogni giro assistiamo a grandi battaglie e chi riesce ad uscire meglio dal Raidillon quasi sempre ha la meglio una volta arrivati a Les Combes. Altro punto delicato della pista belga è naturalmente la curva a gomito che chiude il breve rettilineo di partenza, che è fondamentale soprattutto al primo giro quando costituisce un problema non da poco per i piloti appena scattati dalla griglia: tutti ricorderanno il drammatico incidente del 2012 innescato da Romain Grosjean oppure quello che coinvolse mezzo gruppo sotto il diluvio nel 1998, ma spesso la partenza è risultata essere molto delicata a Spa, con contatti spesso spettacolari. I punti celebri della pista belga sono comunque davvero tanti, curve velocissime in ogni settore del tracciato ma anche lente come la chicane finale, nota come ‘Bus stop’ a ricordare quando la pista di Spa Francorchamps era formata da strade aperte al traffico durante l’anno e in quel punto si trovava appunto una fermata degli autobus.

DIRETTA FORMULA 1, FRENI E GOMME, LE INFORMAZIONI TECNICHE

Quanto ai freni, la Brembo informa che Spa è un circuito particolarmente impegnativo, che merita un livello 4 in una scala da 1 a 5 soprattutto a causa di ben quattro frenate impegnative. Spiccano naturalmente quella di Les Combes al termine del rettilineo del Kemmel e quella della chicane Bus Stop che poi immette sul rettilineo del traguardo. Di contro, il raffreddamento degli impianti è assicurato dalla presenza di curvoni veloci come l’Eau Rouge e il Blanchimont, dove i freni non sono minimamente coinvolti. Le frenate infatti sono solamente sette, davvero poche su un tracciato così lungo che è caratterizzato da molti curvoni veloci che determinano frenate poco impegnative e che permettono all’impianto frenante di respirare. Il tempo di utilizzo dei freni corrisponde appena al 13% del totale, tuttavia questi sforzi pur brevi sono molto intensi. Attenzione anche al meteo spesso variabile nelle Ardenne, un aspetto che potrebbe essere determinante nelle strategie dei team in particolare per quanto riguarda tempistiche dei pit-stop e scelta delle gomme, anche perché un giro è molto lungo a Spa e un qualsiasi imprevisto che si verificasse subito dopo l’ingresso della pit-lane avrebbe effetti disastrosi. Le tre mescole di gomme Pirelli a disposizione dei piloti saranno le C2, C3 e C4, ovvero una scelta intermedia, che esclude il compound più duro (C1) e quello più morbido (C5). Sulla pista belga gli pneumatici sono soggetti a carichi verticali e laterali importanti, tanto che l’anno scorso la scelta era stata più conservativa (C1, C2 e C3), vedremo allora che cosa potrà comportare l’adozione di mescole uno step più morbide rispetto a un anno fa. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse da sempre più emozionanti, divertenti e appassionanti, grazie ad un circuito dall’elevato coefficiente di difficoltà tecnica: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Belgio 2020 sul circuito di Spa Francorchamps sta per cominciare…



