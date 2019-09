Diretta Formula 1/ Gara live: vincitore e podio (Gp Italia 2019 Monza)

Domenica in compagnia della Formula 1: in diretta da Monza si corre il Gran Premio d’Italia 2019, quattordicesimo appuntamento del Mondiale che vivrà dunque la sua attesissima tappa italiana, casa della velocità e della Ferrari. A Monza si sente fortissimo il rombo dei motori sui lunghi rettilinei, ma ancora di più la passione e il tifo degli appassionati della Ferrari, pronti a sostenere Sebastian Vettel e Charles Leclerc, con il monegasco che arriva a Monza sulla scia della vittoria di domenica scorsa a Spa, la prima dell’anno. Il Mondiale ormai è sfumato, ma vincere anche a Monza avrebbe naturalmente enorme importanza per la scuderia. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.10, ormai classiche per i Gran Premi che si disputano in Europa. Diamo anche alcune importanti informazioni tecniche: la gara si svolgerà sulla distanza di 53 giri, ognuno dei quali misura 5.793 metri, per un totale di 306,720 km. Salvo imprevisti, questa è la gara che richiede il minor tempo per essere completata, visto che Monza è la pista dove si toccano le velocità medie più alte; inoltre sono numerose le possibilità che il tracciato lombardo offre per tentare il sorpasso, che potrebbero essere ulteriormente favoriti dall’utilizzo del Drs sul rettilineo d’arrivo e nel tratto compreso fra la Seconda di Lesmo e la Variante Ascari.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE A MONZA

Gli ultimi minuti delle qualifiche del Gran Premio d’Italia a Monza entreranno nella storia della Formula 1, e non soltanto per la pole position di Charles Leclerc, la quarta in carriera per il monegasco a caccia del bis dopo aver finalmente rotto il ghiaccio domenica scorsa in Belgio. Mai il gioco delle scie si era rivelato così determinante e così siamo arrivati a una situazione grottesca, paradossale, con i piloti davanti che andavano pianissimo, in surplace, con l’obiettivo di farsi passare. Ovviamente chi stava dietro non aveva alcuna intenzione di guadagnare posizioni, il risultato è che al momento della bandiera a scacchi solamente Leclerc e Sainz potuto lanciarsi mentre gli altri, compresi Vettel e Hamilton, si sono trovati il semaforo rosso e l’impossibilità di fare il giro. Più che una corsa tra macchine sembrava una gara di ciclismo, avete presente quelle classiche dove un gruppetto ristretto di corridori si contende la vittoria e a poche centinaia di metri dal traguardo praticamente si fermano per non iniziare la volata in testa? Ecco, è esattamente quello che è successo nelle battute conclusive della Q3 sul circuito brianzolo. Un comportamento che ha fatto indispettire i commissari, tutti sono finiti sotto inchiesta, probabilmente nell’immediato non saranno presi provvedimenti ma in futuro la FIA dovrà assolutamente correre ai ripari per evitare che si ripetano situazioni simili, al limite dell’imbarazzante. Resiste il record di 1’19″119 che appartiene a Kimi Raikkonen (poleman 2018), il finlandese è finito a muro poco prima della Parabolica danneggiando l’ala posteriore della sua Alfa Romeo. Non sarà comunque facile per la Ferrari replicare il successo di una settimana fa a Spa-Francorchamps, sia Hamilton che Bottas hanno chiuso a pochi millesimi da Leclerc e venerdì sul passo gara le Mercedes hanno dimostrato di essere leggermente più veloci delle Rosse. Sarà una gara apertissima, senza dimenticare la variabile pioggia che potrebbe influenzare l’andamento della corsa. Con la Red Bull di Max Verstappen che partirà dal fondo della griglia di partenza – l’olandese in Q1 ha anche accusato una perdita di potenza che gli ha impedito di completare il giro – il ruolo di terzo incomodo potrebbe recitarlo la Renault: Hulkenberg e Ricciardo sono stati velocissimi soprattutto nei lunghi rettilinei, sverniciare le vetture gialle non sarà semplice e se i big davanti avranno qualche problema…

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI MONZA

Poche ma celeberrime le curve della pista di Monza, che è di fatto l’unica sopravvissuta alla Formula 1 di oggi senza subire le modifiche che hanno ad esempio stravolto i tracciati di altri circuiti storicamente velocissimi quali Silverstone e ancora di più Hockenheim. Le ricordiamo tutte, perché sono nomi che hanno fatto la storia: dopo il traguardo si parte con la Prima Variante, delicatissima al primo giro visto che di fatto è un “imbuto” nel quale tutti si butteranno sperando di guadagnare ma con il rischio concreto di compromettere la gara dopo pochi metri; poi ecco la Curva Grande o di Biassono, la Variante della Roggia, naturalmente le due curve di Lesmo e poi ancora la leggerissima piega del Serraglio nella picchiata verso la Variante Ascari ed infine la Parabolica, probabilmente la curva più spettacolare e caratteristica delle alte velocità che si raggiungono a Monza. Infine, altro punto caratteristico del circuito brianzolo è il podio sospeso sopra la pista: da nessuna altra parte il pubblico è così vicino ai tre protagonisti della cerimonia di premiazione, anche grazie all’immancabile invasione di pista al termine della gara, sperando magari di festeggiare un successo della Ferrari che manca dal 2010, quando a trionfare fu Fernando Alonso. Il digiuno è ormai piuttosto lungo, la missione di Vettel e Leclerc sarà quella di provare a spezzarlo.

GP ITALIA: LE INFO TECNICHE

Per analizzare la diretta Formula 1 da un punto di vista tecnico, la Brembo informa che si tratta di un circuito particolarmente impegnativo per l’impianto frenante nonostante a Monza le frenate siano poche, per l’esattezza sei: in effetti si frena solamente nel 11% del tempo di percorrenza di un giro, ma questi sforzi brevi sono molto intensi, anche perché lo scarso carico aerodinamico utilizzato per sfruttare i lunghissimi rettilinei si traduce in staccate violentissime e impegnative da gestire. La frenata più impegnativa naturalmente è quella dopo il traguardo per affrontare la Prima Variante, dove si prevede una decelerazione da 349 km/h a 87 km/h in soli 137 metri e 2,74 secondi​. Per quanto riguarda invece le gomme, le tre mescole Pirelli a disposizione dei piloti saranno le C2, C3 e C4, contrassegnate rispettivamente dal colore bianco, giallo e rosso. Possiamo definirla una scelta in linea con l’anno scorso, anche quest’anno infatti vengono esclusi il compound più duro e quello più morbido, optando per quelli intermedi. La pista di Monza richiede un bassissimo carico aerodinamico, dunque gli pneumatici Pirelli sono chiamati a fornire il massimo grip meccanico in curva. Di conseguenza lo stress subito dalle gomme è molto elevato; anche in tal senso dunque l’Autodromo Nazionale costituisce una sfida impegnativa. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse da sempre più emozionanti, divertenti e appassionanti, con un valore speciale per tanti motivi che contribuiscono al mito dell’Autodromo Nazionale: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Italia 2019 sul circuito di Monza sta per cominciare…



