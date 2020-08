Diretta Formula 1/ Gara live: vincitore e podio (Gp Spagna 2020)

La diretta Formula 1 oggi, domenica 16 agosto, è di scena dal circuito del Montmelò, dove questo pomeriggio avrà luogo la gara del Gran Premio di Spagna 2020, sesto appuntamento con l’anomalo Mondiale di quest’anno. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.10, l’orario ormai solito per la diretta Formula 1 in Europa e dunque naturalmente anche sul Circuit de Catalunya, che è sede fissa del Gran Premio iberico ormai da moltissimi anni. L’appuntamento è di grande interesse, perché Montmelò è una sorta di cartina di tornasole della Formula 1 odierna, dal momento che – per le sue caratteristiche tecniche – il Montmelò è un circuito ideale per capire i rapporti di forza fra le varie monoposto, anche se a dire il vero c’è ben poco da chiarire in gerarchie che sono già chiarissime. Resta comunque da scoprire se Max Verstappen e la Red Bull sapranno impensierire Lewis Hamilton su un tracciato che negli ultimi anni è sempre stato un feudo della Mercedes. Per lottare davvero per il titolo mondiale serve un ultimo salto di qualità, il Gp Spagna ci potrebbe dire se le ‘lattine’ e Max ne saranno capaci o se il Mondiale di fatto può già andare in archivio…

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

Sicuramente Lewis Hamilton ci teneva a migliorare il record della pista di Montmeló che invece resta a Valtteri Bottas (un anno fa il finlandese girò con 1’15”406 con temperature notevolmente più basse), ma il britannico se ne sarà fatto una ragione, soprattutto dopo aver conquistato la 92^ pole position in carriera e regalato alla Mercedes la 117^ partenza dal palo nella sua storia in Formula 1. Anche nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna la Casa di Stoccarda non fa prigionieri e gli avversari devono accontentarsi delle posizioni di rincalzo, a cominciare da Max Verstappen che sul giro secco non riesce proprio a colmare il gap con le Frecce Nere. Magari potrebbe riuscirci già in Belgio, tra due settimane, quando verrà abolito il party-mode, uno dei tanti assi nella manica della Stella a Tre Punte. Il Covid-19 non ha arrugginito Sergio Perez che dopo aver ceduto – a malincuore – il volante della Racing Point a Nico Hulkenberg (che speriamo comunque di rivedere a tempo pieno in F1 dal 2021), se lo riprende e si piazza in seconda fila accanto all’olandese volante. Che stravince ancora una volta il duello interno con Albon, solo sesto dietro pure a Stroll. La McLaren colora di arancione la quarta fila con Sainz che precede di 40 millesimi Norris. Stendiamo un velo pietoso sulla Ferrari, e rabbrividiamo al pensiero che nel 2021 la Scuderia di Maranello dovrà correre con la stessa macchina che sta facendo piangere Leclerc, Vettel e tutti i tifosi del Cavallino Rampante. Il monegasco partirà solamente dalla nona casella sulla griglia di partenza, il tedesco non è riuscito neppure a superare la Q2. Giornata negativa pure per le Renault, con Ricciardo tredicesimo e Ocon che si è fatto scavalcare dal pre-pensionato Raikkonen. Dopo un venerdì incoraggiante la Haas ritorna nei ranghi, né Grosjean né Magnussen sono stati in grado di andare oltre la Q1. Così come le Williams di Russell e Latifi (chissà come faranno senza il bottone magico) e l’Alfa Romeo di Giovinazzi, fanalino di coda.

DIRETTA FORMULA 1, GP SPAGNA 2020: IL CIRCUITO DI BARCELLONA

Per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio di Spagna 2020, diamo anche alcune importanti informazioni tecniche su questa pista che d’altronde è notissima a tutti nel Circus, sia perché qui si gareggia fin dal 1991 sia perché questa è una delle sedi preferite per i test invernali (ad esempio quest’anno entrambe le sessioni si sono disputate proprio a Barcellona): la gara si svolgerà sulla distanza di 66 giri, ognuno dei quali misura 4.655 metri, per un totale di 307,104 km. Il Circuit de Catalunya si caratterizza per la presenza di 16 curve e due rettilinei principali, sui quali si potrà utilizzare il Drs. Il più lungo è quello dei box e del traguardo, l’altro è quello compreso fra le curve 9 e 10. Va detto in tutta onestà che Montmelò, pur essendo un circuito così significativo dal punto di vista tecnico, spesso ha regalato gare piuttosto noiose, con i valori cristallizzati che rendono difficili i colpi di scena, a meno che si verifichino episodi in stile 2016, l’incidente che mise fuori gioco già al primo giro entrambe le Mercedes regalando la vittoria a Verstappen nel giorno del suo memorabile debutto sulla Red Bull.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Altre informazioni interessanti sul Gp Spagna 2020 di Formula 1 sono quelle che ci vengono fornite da Brembo per quanto riguarda i freni. Il circuito del Montmelò è mediamente impegnativo per l’impianto frenante delle monoposto di Formula 1, classificato 3/5 da Brembo: il 19% del tempo di percorrenza di un giro (quasi 15 secondi) viene speso in frenata, le più impegnative delle quali sono naturalmente quelle poste al termine dei due rettilinei principali. La curva 1 richiede una decelerazione di ben 5,4 g passando da 329 a 146 km/h in 2,06 secondi, mentre alla curva 10 si passa da 328 a 79 km/h in 3,04 secondi. Per quanto riguarda le gomme, sul Circuit de Catalunya normalmente si corre a maggio, stavolta invece siamo a metà agosto e le alte temperature potrebbero essere un problema non da poco per la gestione degli pneumatici, forse uno dei pochi punti deboli per la Mercedes versione 2020. Pirelli ha deciso di utilizzare le tre mescole più dure della gamma: C1 quali P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e infine C3 P Zero Red soft. Basterà questa scelta conservativa per evitare problemi di degrado eccessivo? Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Spagna 2020 sul circuito di Barcellona Montmelò sta per cominciare…



