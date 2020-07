Diretta Formula 1/ Gara live: vincitore, podio e griglia di partenza (Gp Stiria 2020)

La diretta Formula 1 ci farà compagnia con la gara del Gp Stiria 2020: siamo di nuovo, come domenica scorsa, sul circuito del Red Bull Ring, sulle coline fra le località di Zeltweg e Spielberg. Oggi, domenica 12 luglio, è un giorno a suo modo storico, perché si completerà una doppietta di gare consecutive sullo stesso tracciato, una delle novità imposte al Mondiale di Formula 1 in questa stagione segnata dal Coronavirus. Anche se di fatto sono identiche a settimana scorsa, ricordiamo le info utili per seguire la diretta Formula 1 di questa seconda gara dell’anno, ricordiamo che la partenza della gara del Gp Stiria 2020 avverrà alle ore 15.10 del pomeriggio, ormai da qualche stagione orario normale per le gare in Europa, quando ci potremo dunque gustare lo spegnimento dei semafori per dare il via alla nuova diretta Formula 1 del Mondiale 2020 dal Red Bull Ring, casa delle ‘lattine’ che hanno vinto due edizioni consecutive con Max Verstappen nel 2018 e nel 2019, ma domenica scorsa hanno incassato un amarissimo ‘doppio zero’ in un weekend dominato da Valtteri Bottas, che proverà ad approfittare ancora di una pista a lui gradita per mettere di nuovo in difficoltà Lewis Hamilton all’interno del team Mercedes. Ora andiamo ad evidenziare tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 del Gp Stiria 2020.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE DEL GP STIRIA

Che ci sia il sole, la nebbia, la pioggia, la neve o l’invasione delle cavallette, stai certo che davanti a tutti ci troverai una Mercedes. Sull’asciutto, una settimana fa, era stato Bottas a riscrivere il record della pista di Spielberg, ieri Hamilton invece è stato il più veloce di tutti sul bagnato, e i tempi parlano chiarissimo: un secondo e due decimi di differenza tra lui e Verstappen, un altro che sotto l’acqua non è proprio scarso, anzi. Proprio l’olandese ha cercato disperatamente di rubare la pole position al sei volte campione del mondo di Formula 1, portando la sua Red Bull oltre al limite, peccato per il traverso all’ultima curva, altrimenti sarebbe persino riuscito nell’impresa. La McLaren si conferma una buonissima macchina con Sainz in seconda fila, lo spagnolo – che dal 2021 affiancherà Lecelrc in Ferrari – si toglie il lusso di stare davanti al vincitore dell’ultimo Gran Premio d’Austria. Si rivede anche Esteban Ocon che sembra essersi scrollato di dosso la ruggine accumulata durante l’anno sabbatico, il francese è stato più veloce di Ricciardo e per soli 3 millesimi si è tenuto dietro l’astro nascente Norris. Albon e Gasly condividono la quarta fila, ma adesso vi consigliamo di portare via i bambini perché è arrivato il momento di parlare della Ferrari. Altra qualifica disastrosa per la Scuderia di Maranello, stavolta è Leclerc a rimanere fuori dalla Q3 e siamo sicuri che il monegasco darà spettacolo nel tentativo di recuperare terreno e magari chiudere con una gran rimonta come quella di domenica scorsa che lo ha portato clamorosamente sul secondo gradino del podio. Dentro per il rotto della cuffia, Vettel è stato poi il più lento nell’ultima chance, alle prese con una SF1000 inguidabile con le gomme wet. Speriamo che la Scuderia di Maranello abbia puntato su un assetto aerodinamico molto scarico in vista della gara che si preannuncia asciutta, altrimenti c’è solo da piangere. Stesso discorso per Perez che non ha nemmeno passato il taglio della Q1, il messicano ha nettamente perso il confronto con Stroll che già in passato ha dimostrato di avere un certo feeling con l’acqua, vedi l’exploit nelle qualifiche di Monza 2017 con la Williams. Male anche l’Alfa Romeo con Giovinazzi che alla fine è stato l’unico ad andare a muro, mentre tutti gli altri in un modo o nell’altro sono riusciti a tenere le macchine in strada nonostante la visibilità ridotta ai minimi termini e il rischio costante di aquaplaning.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO SUL GP STIRIA

Dunque, per vivere al meglio la diretta Formula 1, ricordiamo per prima cosa che sono in programma 71 giri, ognuno dei quali misura appena 4.318 metri, per un totale di 306,452 km. A proposito di dati che si ripetono rispetto a settimana scorsa, naturalmente non vi sono variazioni, perché il tracciato di Zeltweg è fra i più brevi dell’intera stagione della Formula 1 ed è anche tra i più semplici come disegno: solo nove curve in tutto, tre rettilinei e un tratto misto centrale. Da sottolineare che si potrà attivare il Drs in ben tre zone, cioè sia sul rettilineo d’arrivo sia su quello fra le curve 2 e 3 e di nuovo tra le curve 3 e 4, una terza zona aggiunta dall’anno scorso per provare a favorire ulteriormente i sorpassi su una tracciato che già in genere garantisce spettacolo. Pista breve e anche piuttosto veloce quella del leggendario Osterreichring oggi Red Bull Ring, infatti il tempo di percorrenza di un giro è di poco superiore al minuto ed è una delle gare che – naturalmente salvo imprevisti – richiede uno dei tempi di percorrenza più bassi. Gli imprevisti si sono materializzati in gran numero domenica scorsa, con il record di tre ingressi della Safety Car, mai erano stati così tanti in Austria: questa volta sarà un Gran Premio più tranquillo o avremo altri colpi di scena?

Il Red Bull Ring prevede poche curve e solamente tre di esse richiedono un ricorso ai freni superiore al secondo. Come avevamo già sottoloineato settimana scorsa grazie ai dati forniti dalla Brembo, si tratta di un circuito mediamente impegnativo per l’impianto frenante e una difficoltà per la scelta di tempo dei piloti nelle staccate si deve alle frequenti ondulazioni della pista. In totale al Red Bull Ring i piloti utilizzano i freni per il 15% del tempo, mentre la decelerazione media della pista è di 3,5 g. Infine, annotiamo che la frenata più impegnativa per l’impianto frenante è quella alla curva Remus (curva 3): le monoposto vi arrivano a 328 km/h e in soli 2,59 secondi scendono a 84 km/h. Per quanto riguarda invece gli pneumatici, Pirelli ha deciso di portare in Austria le tre mescole intermedie per questo GP: di conseguenza la C2 sarà la gomma hard bianca, la C3 la medium gialla e infine ecco la C4 come soft rossa. Le strategie domenica scorsa saltarono per aria con le tre Safety Car, oggi che cosa succederà? Inutile farsi troppe domande, stiamo per scoprire che cosa succederà perché l’inizio di una gara a suo modo storica sta finalmente per arrivare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Stiria 2020 al Red Bull Ring di Zeltweg sta per cominciare…



