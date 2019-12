Diretta Formula 1/ Gara live: vincitore, podio e ordine d’arrivo (Gp Abu Dhabi 2019)

Domenica nel segno della diretta Formula 1 dal circuito di Yas Marina, dove si corre il Gran Premio di Abu Dhabi 2019, il ventunesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2019. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato degli Emirati Arabi Uniti avrà luogo alle ore 14.10 italiane nonostante tre ore di fuso orario, cioè quando ad Abu Dhabi saranno le 17.10 del pomeriggio; in effetti una delle caratteristiche tipiche di questa corsa è che si parte con la luce del sole e si arriva con il buio, con la pista a quel punto illuminata dalle luci artificiali. Questo è uno degli elementi che danno fascino alla diretta Formula 1 del Gran Premio di Abu Dhabi, che in realtà tecnicamente non è certo fra gli appuntamenti più entusiasmanti della stagione. Fascino ulteriore naturalmente è garantito quando nell’ultima gara della stagione il Mondiale è ancora aperto; quest’anno però non è così, dunque dovremo accontentarci dei temi da “ultimo giorno di scuola”. Anche in questo senso però quest’anno non ci saranno grandi emozioni come quelle che nel 2018 erano state garantite dall’ultimo Gran Premio di Kimi Raikkonen in Ferrari e l’addio di Fernando Alonso alla Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

Era dal Gran Premio di Germania, a casa della Mercedes, che Lewis Hamilton non partiva in pole position: da allora sono passati oltre quattro mesi, un intervallo di tempo lunghissimo per chi ha vinto 6 mondiali di Formula 1 e da tanti anni guida la vettura più veloce in circolazione. Con il titolo in tasca il britannico ha pensato solamente a spingere nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, appuntamento di chiusura della stagione 2019, e alla fine è arrivato un 1’34″779 che è anche il nuovo record della pista di Yas Marina, che per le sue caratteristiche strizza l’occhio alle Frecce d’Argento e alla Red Bull. Non a caso la Ferrari soffre le pene dell’inferno nel terzo settore, quello più lento e con il maggior numero di curve. E non è casuale il fatto che, a parte Vettel e Leclerc, l’unico pilota che sotto il sedere ha una power-unit della Scuderia di Maranello ad avere superato la Q1 è stato Magnussen, mentre Grosjean, Raikkonen e Giovinazzi sono usciti di scena insieme alle Williams di Russell e Kubica. Tralasciando il mezzo tecnico, ancora una volta il muretto di Mattia Binotto si è rivelato pessimo nella gestione dei piloti: al termine della Q3 il monegasco si è visto sventolare in faccia la bandiera a sacchi ancor prima di potersi lanciare per l’ultima volta, questo perché Vettel che si trovava davanti a lui è andato troppo piano (per avere meno traffico possibile durante il giro) e gli “strateghi” li hanno fatti uscire dai box troppo tardi. In ogni caso non c’era strategia che tenga, troppo netto il divario in termini di velocità tra le Rosse e le altre big, e anzi che i due piloti del Cavallino siano riusciti a prendersi la seconda fila con Leclerc che è stato bravo a fare il tempo in Q2 con la gomma gialla, cosa che gli consentirà di fare un primo stint di gara leggermente più lungo di chi invece partirà con la rossa. A completare la prima fila c’è Max Verstappen che proverà come al solito a dare filo da torcere a Hamilton, Bottas partirà per ultimo avendo sostituito la power-unit andata in fumo due settimane fa a Interlagos, il finlandese aveva comunque chiuso in seconda posizione per l’ennesimo uno-due della Casa di Stoccarda.

DIRETTA FORMULA 1 GP ABU DHABI: LE CARATTERISTICHE DI YAS MARINA

Diamo comunque alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gp Abu Dhabi 2019: la gara si svolgerà sulla distanza di 55 giri, ognuno dei quali misura 5.554 metri, per un totale di 305,355 km. Sono ben 21 le curve che caratterizzano questo circuito tortuoso, anche se non mancano due rettilinei piuttosto lunghi (quelli comprese fra le curve 7-8 e 10-11), che sono quelli sui quali si potrà attivare il Drs e dove realisticamente si possono tentare sorpassi, praticamente impossibili altrove. Piuttosto breve invece è il rettilineo d’arrivo, sul quale infatti non si potrà utilizzare l’ala mobile. Realizzato nel contesto di un progetto più ampio per fare di Yas Marina una località turistica (compreso il parco tematico della Ferrari), il circuito si fa notare più per aspetti spettacolari quali appunto il fatto che si gareggi al tramonto oppure la particolarissima uscita dalla corsia box, che passa sotto la pista attraverso il tunnel, piuttosto che per le caratteristiche tecniche piuttosto insipide, simbolo di quella generazione di piste “senz’anima” che non hanno certo aiutato la popolarità della Formula 1 in questi anni.

Volendo approfondire l’analisi di quanto ci attende nella diretta Formula 1 dal punto di vista tecnico, ecco che Brembo ci segnala come la pista di Yas Marina sia una delle più impegnative per i freni nell’intero Mondiale. Si trascorre infatti ben il 19% del tempo di gara in frenata, con ben 11 interventi per ogni giro. La decelerazione media sul giro è di 3,7 g ma possiamo osservare che nelle prime 11 curve della pista la media supera i 4,6 g, valore mai avvicinato nelle curve restanti, perché la parte finale del circuito è decisamente più lenta. La frenata più impegnativa è invece quella alla curva 8. Passando alle gomme, si deve osservare invece che Pirelli ha portato ad Abu Dhabi le tre mescole più morbide a disposizione, con la C3 che di conseguenza agirà da gomma dura indicata con banda bianca, poi la C4 media (gialla) e infine la C5, naturalmente la gomma più morbida (rossa). L’asfalto liscio e l’orario della gara al tramonto consentono infatti di osare con i pneumatici più morbidi. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 sul circuito di Yas Marina sta per cominciare…



