Diretta Formula 1/ Gara live: vincitore, podio e ordine d’arrivo (Gp Messico 2019)

Domenica nel segno della diretta Formula 1: dal circuito di Città del Messico si corre il Gran Premio del Messico 2019, il diciottesimo appuntamento del Mondiale 2019. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato intitolato alla memoria dei fratelli Rodriguez avrà luogo alle ore 20.10 italiane, cioè quando nella capitale del Messico saranno le 13.10 locali del pomeriggio, considerate le sette ore di fuso orario che separano l’Italia dalla metropoli centroamericana, dove si potrebbe mettere il sigillo definitivo a una stagione ormai saldamente nelle mani di Lewis Hamilton, al quale servirebbe guadagnare 14 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas. Non sarà però una impresa facile, anche perché Ferrari e Red Bull in Messico sembrano molto competitive e vorranno lottare almeno per la vittoria parziale: in particolare, Max Verstappen sa benissimo come si fa, avendo vinto a Città del Messico sia nel 2017 sia l’anno scorso.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

In Messico la Red Bull si conferma un fulmine di guerra con Max Verstappen che avrebbe conquista per la seconda volta in carriera la pole position al termine di una qualifica tiratissima dove l’olandese ha stampato un tempone di 1’14″758, nuovo record ufficiale del circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Griglia di partenza però ribaltata nella notte: negli ultimi secondi della Q3, infatti, Bottas è andato pesantemente a muro uscendo dall’ultima curva, con la Mercedes del finlandese distrutta tutti i piloti ancora impegnati a completare il giro hanno alzato il piede, a eccezione proprio di Verstappen che invece ha tirato dritto migliorandosi ulteriormente. I commissari inizialmente sembravano aver graziato l’olandese, ma dopo l’ammissione del pilota Red Bull di non aver rallentato apposta, la penalità è stata inflitta in un secondo momento. Prima fila tutta Ferrari dunque (la sesta consecutiva) con Leclerc in pole position e Vettel secondo: al terzo posto la Mercedes di Hamilton, solo quarto a questo punto Max Vertstappen. Non particolarmente brillanti le Frecce d’Argento che risentono dell’aria rarefatta e soprattutto degli enormi progressi compiuti dalla concorrenza, in termini di potenza pura la Ferrari è ormai diventata il nuovo punto di riferimento e anche la Honda è sulla buona strada. Per quanto riguarda il campionato degli altri, la McLaren si conferma la più veloce tra le non-big con Sainz e Stroll in quarta fila, molto bene anche la Toro Rosso che ha portato entrambe le macchine in Q3, con Kvyat che ha vinto il duello in famiglia con Gasly, non al meglio a causa di un virus intestinale. La Renault, reduce dalla squalifica per l’utilizzo di non ripartitore di frenata non conforme al regolamento, non è andata oltre la Q2 così come l’Alfa Romeo, ancora peggio è andata alla Haas che non ha superato nemmeno la Q1 né con Magnussen né con Grosjean.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI CITTA’ DEL MESSICO

Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche sulla diretta Formula 1: la gara si svolgerà sulla distanza di 71 giri, ognuno dei quali misura 4.304 metri, per un totale di 305,354 km. In attesa che si accendano i motori della Formula 1 per dare il via al Gran Premio del Messico 2019, diamo un rapido sguardo al circuito che ospita la gara di questa domenica, ovvero il tracciato di Città del Messico. Qui si è tornati a correre dopo una lunghissima assenza solamente a partire dal 2015, quindi è comprensibile che sia un tracciato non così noto come altri grandi classici. Circuito piuttosto breve, ma in ogni giro saranno da affrontare ben 17 curve. Non si tratta comunque di un circuito tortuoso, ad eccezione del tratto finale: prima ci saranno anzi anche due rettilinei molto lunghi, quello del traguardo che misura ben 1,2 km e quello compreso fra le curve 3 e 4, sui quali potrà essere utilizzato il Drs, così come anche nel tratto compreso tra le curve 11 e 12, dunque avremo tre zone di attivazione del Drs. Attenzione anche all’altitudine (siamo oltre i 2.200 metri di quota), che influenzerà sia l’aerodinamica sia la velocità massima: fattore importante perché le monoposto di Formula 1 non sono certamente abituate a correre a certe altezze che altrove nel mondo già significherebbero alta montagna – qui invece siamo sul vaso altopiano che ospita la megalopoli di Città del Messico.

Dando qualche altra informazione tecnica sulla pista, la Brembo informa che il circuito di Città del Messico è da considerarsi molto impegnativo per gli impianti frenanti, con i piloti che impiegano nelle frenate circa il 20% del tempo sul giro. Secondo i tecnici Brembo l’altitudine alla quale sorge l’Autodromo Hermanos Rodriguez non dovrebbe essere un problema, invece saranno i picchi di velocità (oltre i 360 km/h) a mettere duramente alla prova gli impianti frenanti. I freni entrano in funzione in 10 delle 17 curve della pista, la più impegnativa è naturalmente quella alla curva 1, al termine del lungo rettilineo del traguardo, poi anche le frenate alle curve 4 e 12 meritano una citazione. Passando poi alle gomme, Pirelli porterà a Città del Messico le tre mescole ‘di mezzo’ fra quelle disponibili, escludendo dunque la più morbida e la più dura delle cinque: avremo allora C2, C3 e C4, una scelta più conservativa rispetto a quella dell’anno scorso, quando invece Pirelli aveva portato in Messico le tre mescole più morbide allora a disposizione, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza del graining che fu molto frequente dodici mesi fa. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Messico 2019 sul circuito di Città del Messico sta per cominciare…



