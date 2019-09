Diretta Formula 1/ Gara live: vincitore, podio, ordine d’arrivo (Gp Singapore 2019)

Domenica in compagnia della diretta Formula 1: infatti si corre il Gran Premio di Singapore 2019 sul circuito cittadino di Marina Bay, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2019 che vivrà dunque una tappa simile a quella di Montecarlo, su un tracciato stretto, tortuoso e con velocità ridotte, anche se con due importanti differenze costituite dall’umidità tropicale e dal fatto che si gareggia in notturna. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato di Marina Bay avrà luogo alle ore 14.10 italiane; le sei ore di fuso orario che si separano da Singapore saranno infatti sostanzialmente annullate appunto dal fatto che si gareggia in notturna e dunque i semafori si spegneranno alle ore 20.10 locali. Questa è una gara in cui la Ferrari proverà a togliersi qualche soddisfazione anche se le caratteristiche tecniche sono opposte rispetto a Spa e Monza, i due mitici circuiti sui quali Charles Leclerc ci ha regalato una doppietta che ha portato al monegasco la prima vittoria in carriera in Belgio e il trionfo in casa Ferrari a Monza. La pole di ieri però permette di sognare in grande…

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

Charles Leclerc ci ha preso gusto a mandare in delirio i tifosi della Ferrari di Formula 1. Dopo i successi di Spa e Monza, il monegasco regala un’altra gioia al popolo del Cavallino conquistando la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore, su una pista dove la Scuderia di Maranello avrebbe dovuto pagare dazio non solo nei confronti della Merecdes ma anche alla Red Bull. Invece il nuovo pacchetto aerodinamico ha funzionato persino meglio del previsto sulla SF90, tutti erano convinti che a Marina Bay la Mercedes avrebbe dominato monopolizzando la prima fila, molti si erano affidati a Max Verstappen per sperare in un duello sul filo dei centesimi. Per alcuni addetti ai lavori sarebbe stato già un grosso successo vedere anche solo una delle due Rosse in seconda fila, ma nel momento decisivo Leclerc ha tirato fuori gli artigli e con un giro da togliere il fiato ha spiazzato Lewis Hamilton che probabilmente stava già preparando il discorso per celebrare la pole position numero 88 in carriera. Anche Sebastian Vettel ha dato tutto prendendosi tutti i rischi del mondo ma il tedesco non è andato oltre la terza casella sulla griglia di partenza, in ogni caso sembra aver ritrovato la bussola smarrita da ormai troppo tempo. Le vere delusioni di giornata sono l’olandese della Red Bull e Valtteri Bottas, soprattutto il finlandese sembra tagliato fuori da ogni discorso per la vittoria. Hamilton resta il favorito per il primo posto, soprattutto tenendo in considerazione l’ottimo passo gara del britannico nelle prove libere del venerdì, ma sognare un tris di Leclerc è più che lecito.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SINGAPORE

Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche circa la diretta Formula 1: la gara del Gran Premio di Singapore 2019 si svolgerà sulla distanza di 61 giri, ognuno dei quali misura 5.063 metri, per un totale di 308,706 km. Marina Bay dunque è un circuito decisamente tortuoso, dal momento che prevede ben 23 curve. La gara sarà tra le più lunghe del Mondiale: infatti si disputa su un circuito cittadino che come abbiamo detto è lento e tortuoso, dunque si va sempre a sfiorare il limite delle due ore, soprattutto in caso di maltempo o di incidenti che costringano i commissari a decidere per l’ingresso della Safety Car, magari anche per più di una volta nel corso del Gp. Effettuare sorpassi non è facile a Singapore, anche se ad agevolare gli attaccanti provvedono i due tratti nei quali sarà possibile attivare il Drs: uno sarà sul rettilineo dei box, mentre l’altro sarà nel settore di pista compreso fra le curve 5 e 7. Singapore presenta dunque il più alto numero di curve di tutto il calendario iridato (23×61 fa 1403), un’umidità di circa l’80% dal momento che il clima è tipicamente tropicale, un tempo di gara prossimo alle due ore e vie di fuga quasi inesistenti che rendono letale ogni errore: una sfida dunque molto impegnativa per tutti i piloti, ma spesso piuttosto noiosa per chi la segue da casa.

DIRETTA FORMULA 1: FRENI E GOMME, LE INFO TECNICHE

Per quanto riguarda i freni, Brembo ci informa che solamente tre delle ben 15 frenate previste lungo un giro del tracciato di Singapore sono particolarmente impegnative, ma il ritmo serrato e la mancanza di adeguati spazi per il raffreddamento fanno di Marina Bay uno dei circuiti più duri per gli impianti frenanti, a causa appunto del notevole tempo speso in frenata in ogni giro – un quarto del tempo di percorrenza – e anche del clima con temperature ed umidità generalmente molto elevata. La gara a Singapore è lunga e stressante, metterà a dura prova la resistenza non solo dei freni ma anche e soprattutto dei piloti. Per quanto riguarda le gomme, le tre mescole messe a disposizione dalla Pirelli per il Gran Premio di Singapore saranno le C3, C4 e C5, come già in occasione dei precedenti Gran Premi su circuiti cittadini. La C3 sarà dunque la mescola più dura fra le tre a disposizione e sarà caratterizzata dal colore bianco, la C4 sarà la media (gialla) e la C5 naturalmente la più morbida (rossa). La sfida per le gomme è quella tipica di un circuito cittadino, con in più l’umidità tropicale e l’orario in notturna, con un’evoluzione del tracciato diversa da quella che si registra normalmente nelle corse disputate di giorno. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse più lunghe e difficili da affrontare, anche se onestamente non sempre emozionante: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Singapore 2019 sul circuito di Marina Bay sta per cominciare…



