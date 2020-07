Diretta Formula 1/ Gara live: vincitore, podio, ordine d’arrivo (Gp Ungheria 2020)

La diretta Formula 1 ci farà compagnia con la gara del Gp Ungheria 2020: siamo sul circuito dell’Hungaroring, che sorge a breve distanza dalla capitale magiara Budapest. Oggi, domenica 19 luglio, si completerà una tripletta di gare consecutive, una delle novità imposte al Mondiale di Formula 1 in questa stagione segnata dal Coronavirus. Dopo le due gare austriache, stavolta però si cambia ambientazione e la Formula 1 è di scena in Ungheria, tappa ormai tradizionale dal momento che dal 1986 non è mai saltata nemmeno un’edizione. Adesso ricordiamo le info utili per seguire la diretta Formula 1 di questa terza gara dell’anno: la partenza della gara del Gp Ungheria 2020 avverrà alle ore 15.10 del pomeriggio, ormai da qualche stagione orario normale per le gare in Europa, quando ci potremo dunque gustare lo spegnimento dei semafori per dare il via alla nuova diretta Formula 1 del Mondiale 2020 da Budapest, dove nelle ultime quattro edizioni ha vinto per ben tre volte Lewis Hamilton. In attesa di scoprire se il dominio del campione del Mondo e della Mercedes si estenderanno anche a questa stagione, andiamo ad evidenziare tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 del Gp Ungheria 2020.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria sono servite a mettere in evidenza, per la milionesima volta, la schiacciante superiorità della Mercedes nei confronti delle altre scuderie che partecipano al mondiale di Formula 1. La classifica dei tempi ci propone dei distacchi imbarazzanti sul giro secco, figuriamoci cosa accadrà in gara se si dovesse correre sull’asciutto, aspettiamoci Hamilton e Bottas che doppiano tutti, comprese le Racing Point di Perez e Stroll (che di fatto corrono con una Mercedes del 2019). Anche questo dato di fatto deve far riflettere, cioè che la Ferrari di quest’anno sia comunque più lenta di una monoposto progettata e costruita più di dodici mesi fa. Anzi che Vettel e Leclerc siano riusciti a entrare in Q3, impossibile chiedere di più ai due piloti in questo momento, capaci comunque di occupare la terza fila, che di questi tempi è tanta roba. Fa quasi impressione vedere Max Verstappen solamente in quarta fila, considerando che la Red Bull all’Hungaroring è sempre andata fortissimo. Probabile che l’olandese, d’accordo con il suo team, abbia deciso di usare un assetto più da bagnato che da asciutto, prendendo per buone le previsioni che danno pioggia e rovesci temporaleschi per tutta la giornata. Che la power unit Mercedes abbia una marcia in più non ce ne rendiamo conto guardando i tempi di Hamilton e Bottas, piuttosto quelli di Russell e Latifi. Lo scorso campionato era impossibile schiodare la Williams dall’ultima fila, mentre qui entrambi i piloti del team di Grove hanno passato senza nemmeno troppi problemi la Q1, con il britannico pupillo di Toto Wolff che a momenti entrava in Q3 mentre il rookie canadese si è comunque tolto lo sfizio di stare davanti a Magnussen, Kvyat, Grosjean, Giovinazzi e Raikkonen, non proprio gli ultimi arrivati. Ovviamente non è un caso che 4 degli ultimi 5 si ritrovino sotto il sedere un motore Ferrari…

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO SUL GP UNGHERIA

Dunque, per vivere al meglio la diretta Formula 1, ricordiamo per prima cosa che sono in programma 70 giri, ognuno dei quali misura appena 4.381 metri, per un totale di 306,630 km. Il tracciato dell’Hungaroring di Budapest è fra i più brevi dell’intera stagione della Formula 1 ed è anche tra i meno veloci, essendo caratterizzato da molte curve (14, davvero tante su un circuito così breve) e di conseguenza da poche possibilità per effettuare sorpassi, uno dei principali limiti dell’evento magiaro. Da sottolineare che si potrà attivare il Drs in due zone, cioè sia sul rettilineo d’arrivo sia nel tratto immediatamente successivo, fra le curve 1 e 2, con un unico detection point per determinare che il distacco sia inferiore al secondo rispetto alla macchina che precede (posto prima della curva 14). Pista breve e anche piuttosto tortuosa dunque quella di Budapest, che fin dalla sua introduzione fece scattare un paragone con Montecarlo, nonostante tutte le differenze in termini di ambientazione, tradizione e contorno. A volte però abbiamo assistito a edizioni memorabili del Gran Premio d’Ungheria, dunque speriamo che anche quest’anno si possano creare le condizioni per una gara entusiasmante.

Analizzando altre info tecniche che potrebbero essere interessanti verso la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Ungheria 2020, possiamo citare innanzitutto le informazioni sui freni che vengono fornite dalla Brembo. Si tratta di una pista di media difficoltà, alla quale l’azienda italiana assegna infatti un indice di difficoltà pari a 3 in una scala da 1 a 5. La bassa velocità media dimostra l’estrema tortuosità della pista e la necessità di utilizzare un alto carico aerodinamico. Essendo tortuoso, l’Hungaroring presenta ben 11 punti di frenata, per un totale di quasi 18 secondi al giro e oltre 20 minuti sulla distanza della gara, tuttavia sette di queste 11 frenate sono classificate come facdili da Brembo, mentre la più impegnativa è naturalmente quella alla curva 1, al termine del rettilineo del traguardo. Per quanto riguarda invece gli pneumatici, Pirelli ha deciso di portare in Ungheria le tre mescole intermedie per questo GP: di conseguenza la C2 sarà la gomma hard bianca, la C3 la medium gialla e infine ecco la C4 come soft rossa. Si tratta della stessa scelta già adottata sia per le due gare austriache sia l’anno scorso a Budapest. L’Hungaroring in genere consuma poco gli pneumatici e di conseguenza la strategia vincente è spesso con una sola sosta (ma l’anno scorso il vincitore Hamilton ne fece due). Cosa succederà stavolta? Per scoprirlo mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Ungheria 2020 a Budapest sta per cominciare…



