Diretta Formula 1/ Gara Suzuka live: vincitore e podio (Gp Giappone 2019)

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta dal circuito di Suzuka si corre il Gran Premio del Giappone 2019, il diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2019. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato nipponico avrà luogo alle ore 7.10 italiane, cioè quando a Suzuka saranno le 14.10 del pomeriggio, considerate le sette ore di fuso orario che separano l’Italia dal Giappone. La sveglia così anticipata per tutti gli appassionati sarà un piccolo sacrificio che d’altronde dovrebbe essere ripagato da una gara interessante, anche perché il Gran Premio del Giappone è uno dei momenti più attesi della stagione, sia dal punto di vista tecnico per le difficoltà proposte dal circuito di Suzuka (tifone permettendo) sia per il fascino di questo evento che ha scritto tante pagine della storia della Formula 1 e anche per il calore del pubblico giapponese. Infine, l’attesa per la Ferrari è davvero alta: urge una vittoria, sia per spezzare un digiuno che dura dal 2004 sia perché dopo avere trionfato a Spa e Monza (oltre che a Singapore), la Rossa spera almeno di agguantare un altro successo di grande prestigio su una pista che ha fatto la storia della Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1, IL TIFONE

Il tradizionale programma del weekend di Formula 1 è stato spazzato via dal tifone Hagibis. Dopo le prime due sessioni di prove libere, ogni attività in pista è stata sospesa. Gli unici dati a disposizione per un’analisi della situazione sono quelli relativi alle prime due sessioni di prove libere, con la terza che è stata cancellata. La Mercedes è stata più veloce venerdì, con Valtteri Bottas che ha sopravanzato Lewis Hamilton. Le Frecce d’argento sembrano perfette, soprattutto nella successione di curve nota come “Snake”. La situazione è ottima anche sul passo gara, quindi tutto lascia ipotizzare un’altra doppietta Mercedes in Giappone. Ma la Ferrari, che non è andata oltre il quarto e quinto tempo con Charles Leclerc e Sebastian Vettel, potrebbe essersi “nascosta”. Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, resta infatti cauto e semina dubbi. «Secondo i dati, la Ferrari non ha praticamente ancora “acceso” il motore. Noi invece abbiamo girato con più potenza del propulsore e meno carburante di quanto normalmente faremmo al venerdì». La Red Bull però resta la “mina vagante”. La scuderia di Milton Keynes ha lavorato duro per arrivare al meglio in Giappone, gara di casa del motore Honda. E infatti Max Verstappen ha stampato il terzo tempo, mentre Alexander Albon il sesto. Una cosa è certa: questo è il weekend di Formula 1 più complicato dell’anno. Sarà interessante capire se la Ferrari, in evidente ed esponenziale crescita tecnica nelle ultime gare, potrà sorprendere una Mercedes che, anche grazie al pacchetto aerodinamico aggiornato, ha impressionato. Gli ingegneri della Scuderia di Maranello hanno lavorato su diversi scenari, sia per le qualifiche che per la gara. E hanno allestito in una meeting room una centrale operative del team, dove si sono susseguite diverse riunioni. Ma suscita curiosità anche la Red Bull, perché Max Verstappen può fare la differenza in condizioni di pista ibride. E quindi proverà a portare in prima fila la Red Bull. Ma dopo tanta teoria è arrivato il momento della “pratica”, quello preferito dagli appassionati di Formula 1. (Silvana Palazzo)

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SUZUKA

Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche sulla diretta Formula 1: la gara si svolgerà sulla distanza di 53 giri del Suzuka International Racing Course, ognuno dei quali misura 5.807 metri, per un totale di 307,471 km. Da sottolineare il fatto che sul tracciato nipponico ci sarà una sola zona nella quale sarà possibile attivare il Drs, cioè il rettilineo del traguardo, tuttavia su una pista tecnica e veloce come quella giapponese si può cercare il sorpasso in alcuni punti anche senza l’ausilio dell’ala mobile. Il circuito di Suzuka è caratterizzato da 18 curve ed è uno dei più impegnativi del Circus; alcune curve sono giustamente considerate fra le più difficili del Mondiale, quali ad esempio la 130R e la Spoon Curve, ma anche la successione di curve che caratterizza la prima parte del tracciato, il quale è unico per la sua forma ad 8 grazie al sottopasso fra le curve 9 e 10 che passa sotto al rettilineo fra le curve 14 e 15. A Suzuka nelle ultime quattro stagioni si è sempre imposta la Mercedes, la Ferrari però vuole confermare i progressi mostrati nelle scorse settimane: le speranze iridate per il 2019 sono ormai svanite, però vincere fa sempre bene e le basi per il 2020 sembrano interessanti.

DIRETTA FORMULA 1: FRENI E GOMME, IL FOCUS TECNICO

Addentriamoci adesso nell’analisi di alcuni particolari tecnici della diretta Formula 1 per il Gran Premio del Giappone. Per quanto riguarda i freni, Brembo ci informa che Suzuka non è un circuito particolarmente impegnativo per l’impianto frenante, infatti in ben dieci curve i freni non vengono nemmeno utilizzati e in totale vengono utilizzati solamente per 13 secondi a ogni giro. Come in tutti i tracciati molto guidati, i curvoni veloci di Suzuka determinano frenate poco impegnative: la più significativa è quella alla curva 16, cioè in ingresso alla chicane che precede l’ultima curva e che è anche un punto ideale per tentare il sorpasso. La quasi totale assenza di frenate molto impegnative si traduce in una decelerazione media sul giro di 2,8 g, record negativo del campionato. Quanto alle gomme, le tre mescole messe a disposizione dalla Pirelli sono le più dure delle cinque possibili in questo Mondiale 2019, dunque le C1, C2 e C3, con quest’ultime che naturalmente saranno la mescola più morbida in assenza delle C4 e C5, mentre la C2 sarà la media e naturalmente la C1 sarà la più dura. Suzuka con asfalto asciutto è un test severo per le gomme. L’asfalto del tracciato nipponico è tra i più abrasivi e rugosi dell’intero campionato, dettagli che impattano sull’usura e il degrado. Le tre mescole scelte dovranno far fronte a curve lunghe e veloci, con il picco della 130R – con un carico trasversale estremamente elevato, nonché fra i più prolungati del campionato – e della curva Spoon, che mette costantemente alla prova i pneumatici. Adesso allora mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che si annuncia decisamente interessante, visto che le possibilità di effettuare una corsa d’attacco non mancheranno per chi saprà osare: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Giappone 2019 sul circuito di Suzuka sta per cominciare…



