Diretta Formula 1/ Prova libera Fp1-qualifiche sprint e streaming video: la cronaca

Dopo una settimana di pausa la Formula 1 è in diretta oggi, venerdi 16 luglio 2021 per il Gran premio di Gran Bretagna 2021: siamo dunque a Silverstone, dove per la prima volta sperimenteremo un format tutto nuovo per la F1, con l’introduzione della gara Sprint sabato e dunque la rivoluzione nel classico programma del fine settimana iridato. La curiosità intorno a questa novità è grande: come accennato nei giorni scorsi, allo scopo di “movimentare” il fine settimana della Formula 1 e snellire il calendario, Fia e Liberty media hanno previsto questa “gara veloce” da 100 km nella giornata di sabato, al termine della quale verranno assegnati pure pochi punti per la classifica iridata e fissata (con l’ordine di arrivo) pure la griglia di partenza per la gara di domenica. Una novità succosa, che naturalmente porta delle modifiche anche nella programmazione della giornata di venerdi e pure per questo 16 luglio, quando la Formula 1 sarà in diretta da Silverstone. Calendario alla mano vediamo dunque che al posto delle due sessioni di prove libere, ve ne sarà oggi una sola, la Fp1, prevista dalle ore 15.30 alle ore 16.30: solo alla sera e non prima delle 19.00 italiane spazio a Silverstone per la diretta della Formula 1 per le qualifiche sprint, in cui si designerà la griglia di partenza per la gara sprint di domani.

Diretta Formula 1/ Verstappen ha vinto il Gp d'Austria 2021! Hamilton giù dal podio!

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Oggi 16 luglio dunque vivremo una sola sessione di prove libere, la Fp1 per la Formula 1, e a seguire una sessione di qualifiche nel pomeriggio, per determinare la griglia di partenza della Sprint Race di sabato del Gp di Gran Bretagna. Vista la gustosa novità, siamo giustamente impazienti di scoprire il programma del fine settimane e di apprendere come seguire le imprese dei nostri beniamini a Silverstone in tv e streaming video. In tal senso giova segnalare che tutte le tappe del weekend della F1 saranno visibili su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky, che pure ormai da anni detiene i i diritti esclusivi per tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Pure va precisato che le sessioni odierne saranno visibili solo su Sky, mentre invece gli appuntamenti di sabato e domenica (Fp2, Sprint Race e Gara) per il Gp di Gran Bretagna 2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro ma in differita di poche ore anche sul digitale terrestre sul noto canale TV8 (numero 8 del telecomando).

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Pole per Verstappen: Hamilton cerca il riscatto

Possiamo infine ricordare che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana inglese, così ricco di novità. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche Gp Austria 2021: pole position per Verstappen!

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo appena accennato prima che sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili solo le gli appuntamenti del sabato e della domenica per il Gran premio di Gran Bretagna 2021, e solo in differita. Come al solito le sessioni del venerdi e dunque, per questa volta, Fp1 e qualifiche sprint race, saranno visibili esclusivamente per gli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI ATTESI PER IL GP GRAN BRETAGNA 2021 A SILVERSTONE

Detto della grande novità per il fine settimana del Gran premio di Gran Bretagna 2021 e pur impazienti di vivere questo weekend di gara della Formula 1, in diretta da Silverstone completamente rivoluzionato, tocca ora vedere quali saranno i protagonisti annunciati oggi. Certamente dopo le imprese occorse in Austria, attesa oggi a Silverstone è certo per i due piloti Redbull: a Zeltweg la monoposto delle lattine si è dimostrata nettamente superiore e pure Max Verstappen (leader del mondiale della F1) e Sergio Perez hanno davvero vinto con merito. Pure cambiato scenario (oltre che format), la scuderia di Horner deve fare attenzione alla voglia di riscatto dei principali rivali della Mercedes, in primis Lewis Hamilton, che padrone di casa, punta a tornare sotto i riflettori.

Pure i personaggi da tenere d’occhio non sono pochi a Silverstone, per la diretta della Formula 1: merita sempre una nota a parte Lando Norris, che dopo la disavventura di Wembley, è pronto a tornare al volante della McLaren e farci ancora entusiasmare con prestazioni al limite. Speriamo pure possano farci gioire Charles Leclerc e Carlos Sainz al volante della Ferrari, scuderia che pure vanta una buona tradizione sul tracciato destinato al Gran premio di Gran Bretagna 2021: e non trascuriamo gli outsider, da Alonso a Vettel, fino al giovane Gasly. Davvero i big non mancheranno oggi: la diretta Formula 1 della prova libera Fp1 e qualifica sprint del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 a Silverstone sta per cominciare….



© RIPRODUZIONE RISERVATA