Diretta Formula 1/ Prove libere Austin live: tempi e classifica (Gp Usa 2019)

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 1 novembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio degli Usa 2019 da Austin, dove domenica si correrà il dicannovesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno fortemente condizionati dalle sei ore di fuso orario tra l’Italia e il Texas: essendo però negli Stati Uniti, tutto il programma sarà spostato verso sera e sarà tutto sommato meglio per gli appassionati italiani. La FP1 avrà inizio alle ore 17.00 italiane, quando sul Circuit of the Americas saranno invece le 11.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 21.00 (le 15.00 locali) per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà all’incirca alla stessa ora della gara di domenica e come di consueto sarà la più indicativa per scuderie e piloti. Il Gp Usa sarà un appuntamento molto atteso: ad Austin la Formula 1 sembra avere finalmente trovato una casa stabile negli States a partire dal 2012, particolarmente importante per ragioni di mercato. Per di più i nuovi padroni del Circus sono appunto americani, tanto che si ipotizza un secondo Gran Premio negli Stati Uniti, che dovrebbe tenersi a Miami nei prossimi anni.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio degli Usa dal Circuit of the Americas di Austin, che completa una doppietta con Città del Messico, facciamo il punto della situazione dei protagonisti. Cominciamo dalla Ferrari, che sicuramente dopo la sosta ha cambiato passo con sei pole position consecutive (anche se l’ultima a tavolino) e tre vittorie. Troppo tardi però per sperare di invertire la china di un Mondiale che fino ad agosto era stato un disastro. Inoltre, anche in questo periodo certamente più felice non sono mancati i problemi e gli errori, vedi la partenza di Suzuka con la quale in pochi secondi è stata vanificata una meravigliosa prima fila tutta rossa. Pure in Messico due Ferrari davanti a tutti sulla griglia, ma poi alla domenica ha vinto Hamilton. Insomma, c’è ancora tanto da lavorare, tuttavia la crescita è evidente e lascia ben sperare ormai in ottica 2020, con l’auspicio naturalmente che la Ferrari l’anno prossimo possa essere competitiva fin da subito e non solamente quando i giochi sono ormai fatti, eliminando poi quegli errori che spesso compromettono anche le gare potenzialmente favorevoli.

La Mercedes in ogni caso non se ne preoccupa troppo: il Mondiale Costruttori è arrivato matematicamente a Suzuka, quando Stoccarda ha avuto pure la certezza che il Mondiale Piloti sarà un affare interno, dal momento che Valtteri Bottas resta l’unico potenziale avversario di Lewis Hamilton, il quale in Messico ha ulteriormente allungato e salvo cataclismi sportivi farà festa già domenica. Certo, la crescita della Ferrari soprattutto sul giro secco interroga Stoccarda, che ha ottenuto la sua ultima pole position a fine luglio a Hockenheim. In ottica 2020 questo avrà fatto scattare l’allarme per Toto Wolff, ma la posizione di forza delle Frecce d’Argento resta saldissima e la capacità di sfruttare ogni minima possibilità ed errore altrui resta fenomenale. Vedremo infine quale ruolo sapranno giocare negli Stati Uniti Max Verstappen e la Red Bull, con l’olandese che è il grande rivale dei due ferraristi per il terzo posto nella classifica Piloti. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio degli Stati Uniti Usa 2019 ad Austin sta per cominciare…



