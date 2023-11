DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere video streaming live: Sainz il più veloce (Gp Brasile 2023, 3 novembre)

DIRETTA FORMULA 1: SAINZ IL PIU’ VELOCE NELLA FP1

Russell balza in testa con le gomme medie, 1:11.865. Alzano il ritmo le due Ferrari, Leclerc chiude in 1:15.630, Sainz in 1:16.192. manca sempre meno alla fine delle prove libere. Piastri intanto fa registrare il record nel T1 e T2 per poi rientrare ai box. Arriva la bandiera a scacchi, andiamo a scoprire i tempi: Carlos Sainz, 1:11.732 4, Seguono: Charles Leclerc, George Russell, Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Lance Stroll, Pierre Gasly, Ganyu Zhou, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda. Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Nando Norris, Oscar Piastri. Ricordiamo che alle 19:00 ci saranno le qualifiche. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP BRASILE 2023 SAN PAOLO

La diretta Formula 1 per il Gp Brasile 2023 a San Paolo avrà la voce di Carlo Vanzini: sarà lui a occuparsi della telecronaca, al suo fianco avremo Marc Gené e Roberto Chinchero per il commento tecnico mentre tutti gli approfondimenti sulle monoposto e altri argomenti arriveranno dalla Sky Sport Tech Room, dove siede Matteo Bobbi. Interviste e contribuiti dalla pit lane e dai box saranno curati da Mara Sangiorgio (prima, durante e dopo i due eventi del venerdì).

Da ricordare poi i Paddock Live Show condotti da Federica Masolin che sarà coadiuvata da Davide Valsecchi, e gli ospiti che di volta in volta si susseguiranno ai microfoni. Per quanto riguarda lo streaming video della Formula 1, il Gp Brasile 2023 a San Paolo potrà essere seguito anche in mobilità attraverso dispositivi come PC, tablet e smartphone: i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare dovranno attivare l’applicazione Sky Go, ma va ovviamente ricordato che FP1 e qualifiche saranno fruibili anche su Now Tv, anche qui sarà necessaria la sottoscrizione di un abbonamento.

VERSTAPPEN AVANTI

Iniziano le prove libere del Gran Premio del Brasile. Verstappen sigla un 1:13.950. Sainz al momento nono con 2.176, alla spicciolata girano tutti i piloti. Ottimo Norris che è dietro Verstappen, esattamente a 610 millesimi. Record nella T1 di Verstappen intanto risale Alonso. Russell è attualmente in quarta posizione con 606 millesimi di distacco. Record per Russell nella T2, ora è terzo. Al momento abbiamo Verstappen avanti con 1:13.138, a seguire Perez, Russell, Hamilton e Hulkenberg. Le Ferrari sono rispettivamente settime ed ottave con Sainz e Leclerc. (agg. Umberto Tessier)

VIA ALLA FP1

Comincia la diretta Formula 1, il weekend a San Paolo con il Gran Premio del Brasile 2023 prevede le qualifiche già oggi perché domani sarà giorno di Sprint Race, allora può essere interessante chiedersi cosa pensano i piloti di Formula 1 di queste gare brevi. Il campione del mondo Max Verstappen è uno tra i più critici pur avendo vinto finora sei Sprint su undici, cioè più della metà di quelle disputate, tanto che ieri nella conferenza stampa della vigilia si è rifugiato nel sarcasmo: “Fin qui è stato davvero fantastico, molto divertente! Sono proprio emozionato dall’avere un’altra Sprint da correre”. Daniel Ricciardo gradisce, ma non troppo: “Penso ci sia spazio per averne alcune, in un calendario da 23 o 24 gare cambiano le cose e aggiungono un po’ di pepe. Io però, se devo scegliere, preferisco ancora il weekend convenzionale”.

Tra i favorevoli ci sono Lance Stroll e Valtteri Bottas, che gradiscono “avere sempre qualcosa per cui lottare, ogni volta che si scende in pista” (Stroll) andando “dritto all’azione dopo un solo turno di prove” (Bottas). Lando Norris contesta il fatto che con il format attuale perda interesse il sabato e lancia un’idea: “Sarebbe bello se avessimo FP1-Qualifiche e poi subito la gara, in un weekend da due giorni, solo sabato e domenica”, con Charles Leclerc che evidenzia la stessa criticità notando che “il sabato potrebbe essere migliorato”. Un’idea è quella di Lewis Hamilton, che per dare ulteriore pepe propone la griglia rovesciata nella Sprint, ricordando il suo capolavoro proprio in Brasile nel 2021. Troppo rivoluzionario? Staremo a vedere… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL GP BRASILE 2023 A SAN PAOLO

Per la diretta Formula 1 si fa tappa a San Paolo: si corre infatti il Gp Brasile 2023, attenzione agli orari perché nel terzultimo appuntamento della stagione siamo ancora in un regime di fuso orario “indietro” rispetto a casa nostra. Dunque, venerdì 3 novembre la FP1 (vale a dire la prima sessione di prove libere) sarà alle ore 15:30 e poi il calendario ci dice che per l’ultima volta quest’anno si correrà la Sprint Race, il che significa che già oggi avremo le qualifiche che andranno in scena alle ore 19:00.

Naturalmente, tutti gli orari indicati sono quelli italiani; adesso possiamo andare a fornire qualche indicazione circa la diretta Formula 1 con la trasmissione in tv. Come sempre, il venerdì non va in chiaro: l’unico modo per assistere a prove libere e qualifiche sarà quello di aver sottoscritto un abbonamento a Sky Sport, che manderà in onda i due eventi del giorno su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1 (rispettivamente i canali 201 e 207 del decoder). La notizia da aggiungere riguarda la differita: le qualifiche infatti saranno riproposte in chiaro, e quindi per tutti, a partire dalle ore 22:00 su Tv8, canale che trovate sul vostro televisore.

DIRETTA FORMULA 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Entrando nella diretta Formula 1 per il Gp Brasile 2023 a San Paolo possiamo dire che l’anno scorso questo era stato il regno di George Russell: il britannico si era preso Sprint Race e gara lunga timbrando la prima vittoria in Formula 1, nel primo caso aveva preceduto Carlos Sainz mentre nel secondo era stata doppietta Mercedes con la seconda posizione di Lewis Hamilton. Il Gp Brasile 2023, terzultimo appuntamento della stagione, arriva in un contesto nel quale Max Verstappen ha già ampiamente vinto il terzo Mondiale consecutivo; ancora prima invece la Red Bull aveva timbrato il sesto titolo costruttori.

Al netto di questo però sarà interessante scoprire quello che succederà, perché ad esempio la Ferrari anche in una stagione deludente e mai all’altezza potrebbe ancora soffiare il secondo posto nei costruttori alla Mercedes, la McLaren ha già operato il sorpasso ad Aston Martin e vuole chiudere ancor più in ascesa, pur se la terza posizione appare molto complicata da raggiungere. Tra i piloti invece vedremo chi chiuderà secondo tra Sergio Pérez e Hamilton, Carlos Sainz vuole confermare la quarta piazza. Insomma: anche con i due titoli già assegnati la diretta Formula 1 per il Gp Brasile 2023 a San Paolo porterà tanta carne da mettere sul fuoco, poi vedremo quello che succederà…











