DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live streaming video: in pista per le prove libere (Gp USA, 20 ottobre 2023)

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP USA 2023: IN PISTA PER LE PROVE LIBERE AD AUSTIN

Sta per cominciare la prima diretta della serata, quella delle prove libere di Formula 1 ad Austin dove domenica si correrà il Gran Premio degli Stati Uniti. Anche questo weekend sarà caratterizzato dalla presenza della Sprint, quindi i piloti e i team avranno solamente un’ora a disposizione per preparare l’assetto delle macchine, prendere confidenza con il tracciato e capire quali potrebbero essere le mescole più pneumatici più efficaci sulla pista texana, dove il caldo si farà parecchio sentire ma non come in Qatar. Per rendere l’idea, in questo momento la temperatura dell’aria è di poco inferiore ai 30 gradi con un tasso di umidità al 25%, nulla a che vedere con il clima torrido e afoso sperimentato due settimane fa a Lusail, dove a fine gara tutti erano letteralmente stremati, a cominciare da Max Verstappen. Che con il terzo titolo iridato in tasca va a caccia di nuovi record da frantumare. La Red Bull pensa già al 2024 avendo dominato anche il campionato costruttori nonostante il crollo verticale di Sergio Pérez il cui secondo posto nella classifica del mondiale è in serio pericolo. Il messicano nei giorni scorsi ha allontanato le voci che parlavano di un suo ritiro anticipato dalle corse, ma la realtà dei fatti è che questa esperienza lo sta distruggendo, come pilota e come persona. Liam Lawson, che per il prossimo anno al momento è stato confermato come riserva dell’AlphaTauri, scalpita. Anche perché non lo vedremo più in azione, al suo posto tornerà infatti Daniel Ricciardo che è completamente guarito dalla frattura al polso rimediata a Zandvoort. Un gradito ritorno per l’australiano e soprattutto per gli appassionati che continuano a fare il tifo per lui nonostante abbia perso lo smalto dei bei tempi. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1 GP USA 2023 AUSTIN: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING VIDEO

Va ricordato che la diretta tv della Formula 1 per quanto riguarda il venerdì è riservata agli abbonati della televisione satellitare: l’appuntamento con le prove libere del Gp Usa 2023 ad Austin sarà esclusivamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1, rispettivamente ai numeri 201 e 207 del vostro decoder. Avrete come sempre la possibilità di seguire le due sessioni con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené coadiuvato da Roberto Chinchero; arriveranno poi informazioni utili dalla Sky Sport Tech Room di Matteo Bobbi.

Interviste e contributi dai box saranno gestiti da Mara Sangiorgio, con gli approfondimenti del Paddock Live Show a cura di Federica Masolin e Davide Valsecchi con i vari ospiti. Per quanto riguarda lo streaming video della Formula 1, anche per il Gp Usa 2023 Austin vi potrete affidare all’applicazione Sky Go: si tratta di un servizio che non comporta costi aggiuntivi ed è fornito agli abbonati di Sky Sport, che potranno attivarlo su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone inserendo i dati del proprio abbonamento.

DIRETTA FORMULA 1: PROVE LIBERE E QUALIFICHE GP USA 2023 AUSTIN

La diretta Formula 1 torna a farci compagnia venerdì 20 ottobre: è questo il giorno in cui prende il via il Gp Usa 2023, siamo sul tracciato di Austin che ufficialmente si chiama Circuit of the Americas e in Texas vivremo oggi le prove libere e poi subito le qualifiche, perché anche in questa tappa è prevista la gara Sprint. Dunque ecco gli orari, con il fuso di casa nostra: alle ore 19:30 le prove libere, mentre alle ore 23:00 avremo le qualifiche. Va ricordato che questa sessione di qualifiche definisce la griglia di partenza della gara, mentre sarà la Sprint Shootout a formare quella della Sprint Race.

Si arriva al Gp Usa 2023 con Max Verstappen che ha già vinto il terzo Mondiale consecutivo, ottenendolo proprio nel corso della Sprint in Qatar; la Red Bull aveva invece festeggiato il titolo con un anticipo ancora più grande, dunque nella diretta di Formula 1 resta soltanto da definire il posizionamento degli altri piloti in classifica ma anche quello dei costruttori, importante, con la Ferrari che per esempio può realisticamente puntare la seconda piazza della Mercedes. Vedremo cosa succederà tra poco nel corso della diretta Formula 1 per il Gp Usa 2023 ad Austin…

DIRETTA FORMULA 1 GP USA 2023 AUSTIN: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettando la diretta di Formula 1 per il Gp Usa 2023, possiamo ricordare che ad Austin andrà in scena la penultima di sei gare Sprint: quest’anno la FIA ha deciso di aumentare il numero delle gare corte, un format che fa storcere ancora qualche naso ma che certamente ha introdotto una novità interessante nel circus. Sarà la seconda consecutiva dopo quella del Qatar, che come già ricordato ha incoronato Max Verstappen campione del mondo: l’olandese ha così vinto il terzo titolo consecutivo e poi ha anche ottenuto la vittoria numero 49 in carriera.

Un numero che lo pone a due soli Gran Premi da Alain Prost, che occupa la quarta posizione. A questo punto pensare che Verstappen possa raggiungere anche Sebastian Vettel prima del termine della stagione non è più così complesso: il pilota della Red Bull ha letteralmente dominato. Nella diretta di Formula 1 per il Gp Usa 2023 scopriremo se la Ferrari riuscirà quantomeno a prendersi il podio, recuperando qualche punto alla Mercedes e tenendo a bada una McLaren che nella seconda parte della stagione ha fatto più punti di tutti, Red Bull a parte. Tra poco si gareggia, bisognerà stare pronti…

