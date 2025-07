Diretta Formula 1 prove libere e Sprint Shootout live streaming video tv: ecco il venerdì dedicato al Gp Belgio 2025 a Spa-Francorchamps.

DIRETTA FORMULA 1: PROVE LIBERE GP BELGIO 2025, ACUTO DI STROLL!

Si avvia alla conclusione la diretta Formula 1 delle prove libere del Gp Belgio 2025, sulla pista di Spa-Francorchamps. Leclerc si prende la vetta della classifica con gomme dure, fermando il cronometro sull’1:44.148. Buona prestazione anche per Ocon con la Haas, che sale in terza posizione, seguito da Hamilton, quarto in 1:44.367. A metà sessione Leclerc resta al comando, mentre Hamilton è sesto, Antonelli dodicesimo e Sainz – al volante della Williams – chiude la top 10. Sul finale, con tutti i piloti su gomme rosse, Stroll sorprende e porta l’Aston Martin al primo posto con 1:43.112. Ma è solo questione di minuti: Piastri strappa il miglior tempo in 1:42.123, seguito da Verstappen, secondo in 1:42.653. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1/ Vince Norris davanti a Piastri. Storia Hulkenberg! GP Gran Bretagna 2025 Silverstone

COME VEDERE LA DIRETTA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Formula 1, essendo venerdì, l’appuntamento in tv sarà solo su Sky Sport F1 per gli abbonati, con possibilità di diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv.

PROVE LIBERE GP BELGIO 2025, LECLERC SALE AL QUARTO POSTO

È iniziata la diretta Formula 1 con le prove libere del Gp Belgio 2025, sulla pista di Spa-Francorchamps. Nelle prime fasi delle qualifiche, è Antonelli a far segnare il miglior tempo iniziale con 1:46.118, subito battuto da Norris in 1:46.082. Ma è Verstappen a prendersi il comando con un tempo di 1:45.545. Leclerc si inserisce alle sue spalle con 1:45.999, ma è ancora Antonelli a sorprendere tutti tornando secondo in 1:45.569. Poi arriva l’acuto di Piastri che, con la McLaren, balza in testa fermando il cronometro a 1:44.979. Leclerc scivola inizialmente al nono posto ma riesce a risalire fino alla quarta posizione con un tempo di 1:44.982. Hamilton, invece, fatica: prima è 17°, poi migliora leggermente ma resta solo 11° con 1:45.464. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche streaming video GP Gran Bretagna 2025 Silverstone: Verstappen al top (5 luglio)

PROVE LIBERE GP BELGIO 2025, SEMAFORO VERDE ALLE 12.30!

Pronta a partire la diretta Formula 1 con le prove libere del Gp Belgio 2025, sulla pista di Spa-Francorchamps. Una sola sessione di libere, sessanta minuti per raccogliere tutti i dati essenziali ad affrontare il tredicesimo round del Mondiale 2025. Ora il semaforo verde a Spa, poi sarà la volta delle qualifiche Sprint alle 16.30. La lotta tra McLaren, la Red Bull del dopo Horner e una Ferrari che arriva con una nuova sospensione posteriore sono i temi di un fine settimana che può riservare sorprese… anche per il meteo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming GP Gran Bretagna 2025 Silverstone: tutti dietro Norris! (4 luglio)

DIRETTA FORMULA 1: PROVE LIBERE E SPRINT SHOOTOUT GP BELGIO 2025

Eccoci arrivati a un’altra diretta Formula 1, questa decisamente affascinante: venerdì 25 luglio infatti inizia il weekend dedicato al Gp Belgio 2025, sullo storico circuito di Spa-Francorchamps sul quale naturalmente si potrebbe dire molto, perché sono tantissime le storie che vi si intrecciano.

Oggi poi il programma cambia rispetto al solito, perché avremo il ritorno della Sprint Race: non la vedevamo da Miami (inizio maggio) e questo significa che avremo una modifica a programma e orari, si partirà comunque alle ore 12:30 con la FP1 e dunque viene confermata la prima sessione di prove libere.

La differenza sostanziale è che ci sarà solo questa: infatti alle ore 16:30 la diretta Formula 1 ci farà compagnia con la Sprint Shootout che, come sappiamo, serve per definire la griglia di partenza appunto per la gara Sprint, quella breve.

Avremo quindi tanta carne al fuoco, e più punti a disposizione di piloti e scuderie: il Gp Belgio 2025 è dietro l’angolo e già oggi vi si entrerà nel vivo, a noi dunque non resta che provare a capire quello che succederà partendo naturalmente dallo scenario con il quale vi si è arrivati dopo il Gp Gran Bretagna sul circuito di Silverstone.

DIRETTA FORMULA 1: GP BELGIO 2025 SEMPRE AFFASCINANTE

In compagnia della diretta Formula 1 per il Gp Belgio 2025, sul tracciato di Spa-Francorchamps le due McLaren avranno la possibilità di allungare ulteriormente sulla concorrenza giocandosi il Mondiale piloti, che vede attualmente Oscar Piastri al comando ma con appena 8 punti di vantaggio su Lando Norris. Per quanto riguarda storia e statistiche, il Gp Belgio è stato a lungo associato a Michael Schumacher, che ha esordito su questa pista e l’anno seguente (1992) ha colto la prima vittoria in Formula 1, festeggiando altre cinque volte qui e rimanendo così in testa all’albo d’oro, davanti ad Ayrton Senna e Lewis Hamilton (5 successi).

La Ferrari aveva vinto per due anni consecutivi, nel 2018 e nel 2019, il Gp Belgio prima con Sebastian Vettel e poi con Charles Leclerc; in seguito abbiamo avuto la tripletta di Max Verstappen mentre la vittoria di Hamilton ottenuta lo scorso anno ,naturalmente al volante della Mercedes, può far ben sperare per questo appuntamento anche se bisogna dire che la Ferrari di oggi non è forse ancora competitiva per vincere, salve qualche colpo di fortuna da sfruttare. Insomma, staremo a vedere ma già oggi la diretta Formula 1 con la Sprint Shootout ci farà vivere belle emozioni.