DIRETTA FORMULA 1: FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 18.30!

Pronta a partire la diretta Formula 1 con la FP1, di fatto l’unica sessione di prove libere per il Gp Miami 2025. Nel weekend in cui torna il format della Sprint per la seconda volta in stagione, è prevista un’unica sessione di prove libere: semaforo verde alle 18:30, mentre alle 22:30 si svolgeranno le qualifiche che determineranno la griglia di partenza per la Sprint Race di domani, sulla distanza di 100 km. McLaren parte con i favori del pronostico, ma attenzione a Max Verstappen, tornato in pista dopo essere diventato papà. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Arabia Saudita 2025 F1: domina Piastri, Leclerc finisce sul podio (oggi 20 aprile)

COME SEGUIRE LA DIRETTA FORMULA 1: PROVE LIBERE STREAMING VIDEO TV

Come sempre la diretta Formula 1 per il venerdì è affidata al satellite con Sky Sport F1 – numero 207 del decoder – e l’affiancamento di Sky Sport 1 (201), la diretta streaming video sempre riservata agli abbonati sarà disponibile grazie all’applicazione Sky Go.

Diretta Formula 1/ Qualifiche streaming video GP Arabia Saudita 2025: pole Verstappen! (sabato 19 aprile)

DIRETTA FORMULA 1: SI APRE IL WEEKEND DEL GP MIAMI 2025!

Con la diretta Formula 1 siamo arrivati, venerdì 2 maggio, all’inizio del fine settimana che riguarda il Gp Miami 2025: sesto appuntamento stagionale, e noi possiamo subito ricordare che in Florida avremo il ritorno della Sprint Race, di conseguenza cambia anche il programma di oggi. Si parte alle ore 18:30 (gli orari indicati sono quelli di casa nostra) con la FP1, di fatto l’unica sessione di prove libere perché poi alle ore 22:30 sarà già tempo della Sprint ShootOut, vale a dire la qualifica che determinerà la griglia di partenza appunto per la gara breve, in programma domani prima delle qualifiche propriamente dette.

Diretta Formula 1/ Prove libere streaming video tv GP Arabia Saudita 2025: FP2, super Norris! (18 aprile)

Al Gp Miami 2025 si arriva, con la diretta Formula 1 2025, in uno scenario davvero interessante: che la McLaren sia la monoposto migliore è stato dimostrato anche in Arabia Saudita ma la vittoria, per la terza volta in cinque appuntamenti, è andata a Oscar Piastri che dunque ha operato il sorpasso ai danni di Lando Norris, che tutti consideravano grande favorito per vincere il titolo e invece si deve per il momento accontentare della seconda posizione, davanti per soli due punti ad un Max Verstappen che, da grande campione, sta facendo rendere al massimo la Red Bull. Nella diretta Formula 1 arriverà anche il riscatto della Ferrari nel Gp Miami 2025? Lo scopriremo…

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP MIAMI 2025

La diretta Formula 1 fa tappa al Gp Miami 2025 per la quarta volta: sarà anche il secondo anno consecutivo in cui in Florida avremo la Sprint Race, che nella sua prima edizione è stata vinta da Max Verstappen. L’olandese avrebbe anche potuto fare filotto e ottenere successi in ognuna delle gare disputate, ma la domenica era stato beffato da Lando Norris: dunque in questo momento ci troviamo in una situazione per cui Verstappen ha due vittorie contro la singola di Norris e, di conseguenza, siamo 2-1 anche in favore della Red Bull nei confronti della McLaren, ma adesso le gerarchie si sono decisamente invertite.

Ad ogni buon conto il Gp Miami 2025 è uno degli appuntamenti che con la diretta Formula 1 ci porta negli Stati Uniti: questo è il più recente, la storia ci consegna anche un Gran Premio di Las Vegas in cui Michele Alboreto festeggiò la prima vittoria in carriera, al volante della Tyrell, mentre Keke Rosberg si fregiò del titolo di campione del mondo in una stagione tragica, segnata dalla morte di Gilles Villeneuve e il gravissimo incidente di Didier Pironi, entrambi al volante di una Ferrari. Adesso è davvero tempo di scoprire cosa ci porterà in dote la diretta Formula 1 per questo venerdì nel Gp Miami 2025…