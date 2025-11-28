Diretta Formula 1 prove libere e sprint shootout GP Qatar 2025 Lusail live streaming video tv: orari, cronaca, tempi e classifiche (oggi 28 novembre)

DIRETTA FORMULA 1, GP QATAR 2025: FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 14.30!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 della sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2025 sul circuito di Lusail. Si disputa un’unica sessione di prove libere, con il format Sprint che fa il suo ritorno per l’ultima volta in questa stagione. Il penultimo round del campionato potrebbe già rivelarsi decisivo nella corsa al titolo. Si parte alle 14:30 con le libere, seguite dalle qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza per la Sprint sui 100 km. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP QATAR 2025: PROVE LIBERE E SPRINT SHOOTOUT

La diretta Formula 1 in tv al venerdì anche per il GP Qatar 2025 sarà affidata a Sky Sport in esclusiva per gli abbonati, anche come diretta streaming video.

DIRETTA FORMULA 1, GP QATAR 2025: A LUSAIL UN BIVIO (FORSE) DECISIVO

Sta per cominciare un weekend di fondamentale significato per la diretta Formula 1 in questo Mondiale così avvincente e pieno di colpi di scena, comprese squalifiche che infiammano ancora di più il finale: non avremmo potuto chiedere di meglio per il Gran Premio del Qatar 2025, che si aprirà oggi, venerdì 28 novembre, sul circuito di Lusail.

Le squalifiche sono ovviamente quelle delle due McLaren a Las Vegas settimana scorsa, che hanno rinvigorito le speranze iridate di Max Verstappen. Comunque vada a finire, l’olandese avrà firmato una stagione meravigliosa considerando la disparità tecnica tra le vetture, ma adesso proverà a mettere sul piatto tutta la sua classe e il suo carisma per mettere pressione sui rivali.

Forse è stato proprio questo a mandare in crisi Oscar Piastri negli ultimi mesi, mentre bisogna dare atto a Lando Norris di avere saputo reagire alla grande proprio nel momento più complicato, però evidentemente la squalifica negli States complica la vita anche all’attuale leader, che conserva 24 punti di vantaggio sulla strana coppia Piastri-Verstappen, appaiati dopo ben 22 Gran Premi già disputati.

Ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nella diretta Formula 1 e allora dobbiamo sottolineare che questo GP ci proporrà la sesta e ultima Sprint della stagione, 8 punti in palio anche al sabato che potrebbero incidere non poco. Su oggi la conseguenza è che si comincerà alle ore 14.30 italiane con l’unica sessione di prove libere FP1, poi alle ore 18.30 avremo la Sprint ShootOut per la gara breve di domani, come al solito in notturna a Lusail.

DIRETTA FORMULA 1, GP QATAR 2025: DOPO IL COLPO DI SCENA DI LAS VEGAS

La squalifica di entrambe le McLaren è stato uno scossone non da poco per la diretta Formula 1. Come avevamo immaginato, Max Verstappen aveva approfittato della partenza dalla prima fila nel Nevada per conquistare la vittoria, ma Lando Norris si era preso un prezioso secondo posto con il quale avrebbe avuto 30 punti di vantaggio su Piastri (quarto) e soprattutto 42 su Verstappen, mentre la squalifica ha fatto paradossalmente un piccolo favore all’australiano, che ha recuperato 6 lunghezze sul compagno di squadra, ma soprattutto ha fatto tornare prepotentemente in gioco l’olandese, che adesso non ha nulla da perdere e metterà enorme pressione sulla McLaren.

La scuderia britannica merita naturalmente molte lodi per come ha dominato l’intera stagione, però adesso pesa la macchia di una doppia squalifica per irregolarità tecnica proprio al terzultimo Gran Premio della stagione, quando la posta in palio è altissima. Saranno stati giorni frenetici, non soltanto per il lunghissimo viaggio che ha imposto di assorbire 10 ore di fuso in pochissimo tempo (qualcosa da rivedere nel calendario?), ma soprattutto perché la diretta Formula 1 promette di regalarci un finale memorabile fra il Qatar e Abu Dhabi…