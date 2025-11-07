Diretta Formula 1 prove libere e sprint shootout GP San Paolo 2025 Interlagos live streaming video tv: orari, cronaca, tempi e classifiche (oggi 7 novembre)

DIRETTA FORMULA 1, GP SAN PAOLO 2025: FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 15.30!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere del GP San Paolo 2025. A Interlagos prende il via il quartultimo appuntamento del Mondiale, con una sola sessione di prove libere a disposizione dei team. La lotta per il titolo piloti entra nel vivo: Norris, Piastri e Verstappen si contendono la corona nelle ultime gare della stagione. Intanto, la Ferrari punta a difendere con determinazione il secondo posto nel Campionato Costruttori, decisa a restare in corsa fino all’ultimo. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: PROVE LIBERE E SPRINT SHOOTOUT GP SAN PAOLO 2025

La diretta Formula 1 in tv al venerdì è affidata a Sky Sport in esclusiva per gli abbonati, anche con la diretta streaming video per il GP San Paolo 2025.

DIRETTA FORMULA 1, GP SAN PAOLO 2025: A INTERLAGOS WEEKEND CON LA SPRINT

La diretta Formula 1 entra sempre più nel finale di un Mondiale ancora apertissimo e oggi, venerdì 7 novembre, apre il GP San Paolo 2025. Gli appassionati sanno che da qualche anno la classica gara di Interlagos porta il nome della città, naturalmente potremmo anche chiamarlo GP Brasile 2025: la sostanza resta quella di un evento sempre affascinante su un circuito che nella sua storia ne ha viste di tutti i colori e anche quest’anno dovrà dirci molto.

La lotta per per il titolo mondiale riguarda sempre Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen, però lo scorso Gran Premio a Città del Messico ha cambiato i rapporti di forza in favore del britannico, che è balzato al comando della classifica sebbene per un solo punto di vantaggio nei confronti del compagno di squadra australiano.

Al di là della differenza minima, ultimamente Norris sembra stare meglio di Piastri, forse sta reggendo meglio la pressione di avere un inseguitore del livello di Verstappen, che aveva dominato ad Austin il Gran Premio precedente, che prevedeva anche la Sprint come sarà anche a Interlagos in questi giorni.

Ci saranno 8 punti in palio in più in questo Gran Premio e sarà così anche in Qatar a fine mese, importante ricordarlo in un contesto così equilibrato. Il programma della diretta Formula 1 ne deve tenere conto: si comincerà alle ore 15.30 italiane con la FP1, unica sessione di prove libere, poi alle ore 19.30 avremo la Sprint ShootOut, che è la qualifica per la gara breve di domani.

DIRETTA FORMULA 1: COME CAMBIA LA LOTTA MONDIALE VERSO IL GP SAN PAOLO 2025?

Per fare il punto sulla diretta Formula 1 verso San Paolo, bisogna indicare come sta evolvendo la lotta per il Mondiale Piloti. In casa McLaren tutto sarebbe ancora apertissimo, però Piastri avrebbe bisogno di una reazione immediata, perché se anche in Brasile dovesse andare più forte Norris le gerarchie interne potrebbero cambiare definitivamente verso l’ultimo tris consecutivo di eventi che chiuderanno la stagione 2025 della Formula 1 a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre.

In agguato c’è sempre Max Verstappen, anche se il Messico sembra avere frenato la rimonta dell’olandese: il distacco è di 36 punti da Norris e 35 da Piastri, appena due mesi fa Max ci avrebbe fatto la firma ma il compito resta complicato. Tutti gli altri cercheranno di inserirsi come outsider nella diretta Formula 1: la Ferrari a Interlagos ricorda gli esiti clamorosi del 2007 e 2008, uno fu trionfale e l’altro amarissimo, ma almeno ai tempi la Rossa lottava per il Mondiale fino all’ultimo metro dell’ultima gara. Con l’iride di Kimi Raikkonen che è diventato maggiorenne, è difficile non farsi prendere dalla nostalgia…