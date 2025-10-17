Diretta Formula 1 prove libere e sprint shootout GP Usa 2025 Austin live streaming video tv: orari, cronaca, tempi e classifiche (oggi 17 ottobre)

DIRETTA FORMULA 1: AD AUSTIN WEEEND CON LA SPRINT

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 17 ottobre, apre il GP Usa 2025, che è il più classico fra i tre eventi attuali egli Stati Uniti dal momento che ad Austin si corre dal 2012 – può sembrare poco, in realtà nella tormentata e avventurosa storia della Formula 1 negli States è uno dei legami più duraturi di sempre.

Allargando lo sguardo dagli USA all’intero continente, in America si disputeranno i prossimi quattro Gran Premi e di conseguenza ci si giocherà davvero tanto per il titolo mondiale fra Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen, mentre la McLaren ha già fatto festa tra i Costruttori, dato di enorme significato se si pensa che ancora mancano sei GP alla fine dell’anno.

Da notare pure che in questi sei eventi ben tre avranno anche la Sprint, la prima delle quali sarà proprio ad Austin. Ogni punto potrebbe fare la differenza e allora è significativo ricordare che in Texas ci saranno 8 punti in palio in più, come successivamente sarà anche in Brasile e in Qatar, alternato da qui alla fine un Gran Premio con la Sprint e uno senza.

Ecco allora che il programma della diretta Formula 1 cambia sia perché il format è quello dei GP con la Sprint, sia per le ore di fuso orario che ci separano da Austin. Indicando gli appuntamenti per l’Italia, si comincerà alle ore 19.30 con la FP1, di fatto unica sessione di prove libere perché alle ore 23.30 il secondo appuntamento del venerdì sarà con la Sprint ShootOut, vale a dire la qualifica che determinerà la griglia di partenza per la gara breve, che sarà domani prima delle qualifiche vere e proprie.

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: PROVE LIBERE E SPRINT SHOOTOUT

Anche in un weekend con la Sprint, la diretta Formula 1 in tv al venerdì è affidata al satellite con Sky Sport in esclusiva per gli abbonati, anche con la diretta streaming video tramite i servizi collegati.

DIRETTA FORMULA 1: I TEMI DEL GP USA 2025

Per presentare la diretta Formula 1 verso Austin, bisogna partire dal dato cui abbiamo accennato: la McLaren ha vinto matematicamente il Mondiale Costruttori con enorme anticipo, segno di una superiorità nettissima sulle altre scuderie, eppure i suoi piloti non sono ancora certi di vincere il Mondiale Piloti, perché nella lotta interna fra Oscar Piastri e Lando Norris si è inserito un certo Max Verstappen, che in classifica è ancora dietro ma ovviamente sarà un avversario scomodo per entrambi, anche dal punto di vista mentale. In palio ci sono ancora 174 punti totali, meglio non fare calcoli e godersi un finale di stagione più divertente di quanto si pensasse fino a un mese e mezzo fa.

Infatti Max Verstappen ha sempre preceduto entrambi i piloti McLaren nelle ultime tre uscite da Monza in poi, con le vittorie in Italia e Baku e poi il secondo posto a Singapore, alle spalle però di George Russell. Conterà molto l’aspetto psicologico, perché per Piastri e Norris sarebbe stato diverso dover lottare “solo” con il compagno di squadra e invece adesso sapere che c’è pure il rischio di perdere l’iride pur con una McLaren che ha vinto fra i Costruttori con sei gare d’anticipo. Tuttavia, per gli spettatori neutrali questa è un’ottima notizia, perché promette di ravvivare la diretta Formula 1 molto più del previsto…