Diretta Formula 1/ Prove libere e streaming video: cronaca e tempi (Gp Belgio 2021)

DIRETTA FORMULA 1, MERCEDES A CACCIA DEL BIS

La diretta Formula 1 torna finalmente protagonista dopo un mese di sosta e sul circuito di Spa Francorchamps ci propone le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2021 oggi, venerdì 27 agosto. Si riaccendono dunque i motori per il dodicesimo appuntamento del Mondiale 2021 e la Formula 1 è pronta a tornare ad emozionarci con l’avvincente lotta per il titolo iridato fra Lewis Hamilton e Max Verstappen. La pazza gara di quattro settimane fa in Ungheria ha riportato in testa l’inglese davanti all’olandese, oltre ad avere assegnato la vittoria clamorosamente ad Esteban Ocon e alla Alpine-Renault, dunque il momento potrebbe essere favorevole alla Mercedes, che l’anno scorso a Spa fece doppietta con la vittoria di Hamilton davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, con Verstappen terzo.

Gli orari della diretta Formula 1 oggi saranno quelli ormai classici nella stagione in corso per le due sessioni di prove libere del venerdì, senza problemi di fuso orario tra l’Italia e il Belgio: la FP1 avrà inizio alle ore 11.30; si girerà per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2. Saranno due sessioni naturalmente molto utili, perché quattro settimane di sosta sono state lunghe: adesso comincia la lunga e serrata seconda metà della stagione di Formula 1, che cosa succederà a Spa Francorchamps?

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati come sarà possibile non perdere nemmeno un’istante della Formula 1 per il Gran premio del Belgio 2021, sia pure dalle prime sessioni di prove libere. Ricordiamo allora ancora una volta che al solito, tutte le tappe del weekend della F1 saranno visibili su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky, che da anni detiene i diritti esclusivi per tutti gli appuntamenti della Formula 1: il satellite garantirà anche lo streaming tramite il servizio Sky Go di tutte le sessioni in terra belga. Va però ricordato che le prove libere, Fp1 e Fp2, in programma oggi a Spa saranno visibili solo su Sky, mentre invece qualifiche e gara, di sabato e domenica, per il Gp del Belgio 2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro ma in differita di poche ore su Tv8, al numero 8 del telecomando del digitale terrestre.

Ricordiamo che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi della Formula 1 è affidata a Carlo Vanzini, sempre affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui spicca la voce di Marc Gené: Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana in terra belga con collegamenti e approfondimenti. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo accennato prima, non sarà possibile seguire le prime sessioni di prove libere della Formula 1 di quest’oggi, e pure sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili solo le qualifiche e la gara del Gran premio del Belgio 2021, e solo in differita. Come al solito Fp1 e Fp2 sono escluse dal piano per la tv in chiaro: le due sessioni saranno visibili esclusivamente agli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, con gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: LA SFIDA SULLE ARDENNE

La diretta Formula 1 fa dunque tappa a Spa (e nella tripletta di gare che ci attende ci sarà anche Monza): oltre alla vivissima lotta per conquistare il Mondiale, c’è il fascino di essere nel cuore della storia e del mito dell’automobilismo. Tutti vogliono vincere a Spa Francorchamps: il Gran Premio del Belgio è una delle gare più attese in assoluto, perché la pista di Spa è amata sia dai tifosi sia dagli stessi piloti per il suo valore tecnico che la rende probabilmente la pista più difficile ma anche più emozionante dell’intero Circus iridato, in particolare grazie al passaggio dell’Eau Rouge-Raidillon, ma anche grazie a tante altre curve e rettilinei (è la pista più lunga in calendario) che hanno scritto la storia della Formula 1 e ci hanno regalato nel corso degli anni davvero tante emozioni.

A maggior ragione questo è un discorso valido in questo 2021, che dopo tantissimi anni di dominio del binomio Hamilton-Mercedes vede un duello avvincente sia nella classifica Piloti sia fra i Costruttori, con Max Verstappen e la Red Bull che hanno tutte le carte in regola per fare grandi imprese, anche se la sfortuna si è accanita tra Silverstone e Budapest sulle ‘lattine’ e così abbiamo di nuovo al comando Hamilton e la Mercedes, uno scenario che dopo la doppietta di gare in Austria sarebbe sembrato impossibile, almeno in così breve tempo.

DIRETTA FORMULA 1, GP BELGIO 2021: I PROTAGONISTI

Lewis Hamilton contro Max Verstappen e Mercedes contro Red Bull, in questo caso con l’apporto anche di Valtteri Bottas e Sergio Perez, che potrebbero fare la differenza in un contesto così equilibrato. La Formula 1 però ci regala emozioni anche fuori dalla lotta per i due titoli: la Ferrari ad esempio lotta con la McLaren per il terzo posto fra i Costruttori, che sarebbe un ottimo passo avanti per chi nel 2020 fu solo sesta. Nel 2019 a Spa la Ferrari con Charles Leclerc mise a segno una meravigliosa doppietta pole position-vittoria nel Gran Premio del Belgio, che avrebbe poi ripetuto a Monza. L’anno scorso invece queste due gare storiche furono cocenti delusioni per Maranello, adesso invece c’è la volontà di voltare pagina, ispirati dai ricordi del 2019 anche se ovviamente la vittoria sembra un obiettivo difficile da raggiungere. Spa Francorchamps apre una tripletta di gare consecutive con Zandvoort – il grande ritorno del circuito dove Verstappen correrà in casa – e naturalmente Monza, la stagione di Formula 1 potrebbe dunque essere vicina a un momento di svolta. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta però adesso finalmente per finire, così come è finita la pausa estiva, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2021 a Spa Francorchamps sta per cominciare…



