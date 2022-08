Diretta Formula 1/ Prove libere e streaming video: cronaca e tempi (GP Belgio 2022)

La diretta Formula 1 finalmente torna protagonista dopo circa un mese di sosta e con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, perché sul circuito di Spa Francorchamps ci attendono le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2022 oggi, venerdì 26 agosto. Si riaccendono dunque i motori per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2022 e la Formula 1 è pronta a tornare ad emozionarci, anche se per il titolo iridato è nettamente favorito Max Verstappen, il campione in carica che pure quest’anno sta dando dimostrazione di forza, ma approfitta pure dei problemi altrui, tra una Mercedes di sicuro lontana parente di quella degli anni precedenti e una Ferrari molto più competitiva, ma che sembra fare di tutto per lasciarsi sfuggire le occasioni, perdendo gare e punti per la disperazione di Charles Leclerc e di tutti i tifosi della Rossa.

Diretta Formula 1/ Verstappen ha vinto il Gp d'Ungheria partendo dal decimo posto!

La classifica sembra di conseguenza già definita in modo piuttosto netto, anche se la Formula 1 deve ancora proporci ben nove Gran Premi e di conseguenza la speranza è che la Ferrari possa farsi valere. Gli orari della diretta Formula 1 oggi saranno quelli ormai classici nella stagione in corso per le due sessioni di prove libere del venerdì, senza problemi di fuso orario tra l’Italia e il Belgio: la FP1 avrà inizio alle ore 14.00; si girerà per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 17.00 per la FP2. Saranno due sessioni naturalmente molto utili, perché quattro settimane di sosta sono state lunghe: adesso comincia la seconda parte della stagione di Formula 1, che cosa succederà a Spa Francorchamps?

Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Ungheria: pole position per Russell, beffa Ferrari!

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Belgio c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Spa Francorchamps per seguire la Formula 1 in streaming e tv.

Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video tv: Fp2, comanda Leclerc

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2022 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio del Belgio tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: LA SFIDA SULLE ARDENNE

La diretta Formula 1 fa dunque tappa a Spa: si apre una bellissima tripletta di gare consecutive che ci porterà anche a Monza e dobbiamo segnalare che, oltre alla lotta per conquistare il Mondiale, c’è il fascino di essere nel cuore della storia e del mito dell’automobilismo. Tutti vogliono vincere a Spa Francorchamps: il Gran Premio del Belgio è una delle gare più attese in assoluto, perché la pista di Spa è amata sia dai tifosi sia dagli stessi piloti per il suo valore tecnico che la rende probabilmente la pista più difficile ma anche più emozionante dell’intero Circus iridato, in particolare grazie al passaggio dell’Eau Rouge-Raidillon, ma anche grazie a tante altre curve e rettilinei (è la pista più lunga in calendario) che hanno scritto la storia della Formula 1 e ci hanno regalato nel corso degli anni davvero tante emozioni.

A maggior ragione il discorso è valido in questo 2022, dal momento che il futuro del Gran Premio del Belgio sembra essere appeso ad un filo. Questa Formula 1 che insegue sempre più località esotiche – e quasi sempre con circuiti cittadini, da Miami a Gedda per citare gli ultimi arrivati e dall’anno prossimo anche Las Vegas – rischia infatti di perdere una delle piste che hanno fatto la leggenda di questo sport e francamente sarebbe un delitto imperdonabile. Le ultime notizie parlano di un futuro ancora possibile per Spa Francorchamps nella diretta Formula 1, ma in attesa di sviluppi positivi sarebbe ancora più bello vincere qui.

DIRETTA FORMULA 1, GP BELGIO 2022: I PROTAGONISTI

Dal momento che vogliamo tenere l’aspetto agonistico al primo posto nella diretta Formula 1, ricordiamo quanto abbiamo già accennato in precedenza: Max Verstappen sta dominando questo Mondiale, sicuramente grazie alle proprie qualità e anche al valore della Red Bull, ma non si può tacere il fatto che il 2022 rischia di passare alla storia come l’anno delle clamorose occasioni buttate da parte della Ferrari. Guasti meccanici, errori del pilota come in Francia ma soprattutto davvero troppi errori di strategia, che hanno rovinato anche gare dove tutto sembrava andare per il meglio per Charles Leclerc e il Cavallino Rampante, con Budapest come ultimo doloroso capitolo dell’elenco.

Max Verstappen ringrazia e va in fuga con ben 80 punti di vantaggio sul monegasco, grazie a otto vittorie che hanno fatto dimenticare come, ad inizio stagione, fosse la Red Bull ad essere in crisi con l’affidabilità, tanto che il campione del Mondo si era ritirato in due delle prime tre gare stagionali. La Mercedes non brilla, ma è almeno costante nel rendimento e così nella classifica Costruttori si trova ad appena 30 punti di distanza dalla Ferrari: per Stoccarda in questo 2022 è già una buona notizia, chissà se Lewis Hamilton e George Russell prima o poi troveranno anche il guizzo giusto per vincere almeno una gara. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta però adesso finalmente per finire, così come è finita la pausa estiva, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2022 a Spa Francorchamps sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA