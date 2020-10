Diretta Formula 1/ Prove libere e streaming video: cronaca e tempi (Gp Eifel 2020)

La diretta Formula 1 torna dopo una settimana di pausa e ci propone le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Eifel 2020 sul circuito del Nurburgring, undicesimo appuntamento del Mondiale 2020. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che dopo la trasferta in Russia di due settimane fa torneranno ad essere quelli classici delle gare nel cuore dell’Europa. La diretta Formula 1 oggi, venerdì 9 ottobre 2020, per la FP1 avrà inizio alle ore 11.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà sostanzialmente alla stessa ora delle qualifiche di domani e della gara di domenica e come di consueto sarà la più indicativa per scuderie e piloti, a maggior ragione su una pista dove non si è corso spesso negli ultimi anni. La Germania era rimasta fuori dall’originario calendario iridato 2020, poi ci è rientrata con le modifiche dettate dal Covid che hanno permesso la disputa di un Gran Premio al Nurburgring, anche se con la curiosa e inedita denominazione di Gp Eifel, la regione in cui sorge il celebre tracciato tedesco.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio d’Eifel 2020 sul circuito del Nurburgring, che aprono l’undicesimo weekend della stagione di Formula 1, dopo che è slittato a luglio il via della stagione, saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, tuttavia dobbiamo aggiungere che, per quanto riguarda questo Gran Premio d’Eifel in chiaro nemmeno qualifiche e gara nei prossimi giorni saranno visibili in tempo reale come era di recente successo per le gare italiane di Monza e Mugello, ma solo in differite. Denominazione inedita, ma il circuito è il ben noto Nurburgring: che cosa potrà succedere? Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio d’Eifel che apre il mese di ottobre, facciamo il punto della situazione dei protagonisti. Dobbiamo dire subito che Sochi potrebbe avere rilanciato le ambizioni di Valtteri Bottas, che tuttavia in Russia storicamente va molto bene e dovrebbe crescere anche su altre piste per pensare di ambire ad essere davvero un rivale del compagno di squadra Lewis Hamilton per la conquista del Mondiale, che sembra per l’ennesima volta molto vicino per l’inglese, che in questi Gran Premi va a caccia dei due più prestigiosi record di Michael Schumacher, cioè le 91 vittorie di Gran Premi e naturalmente i sette titoli iridati. Naturalmente c’è anche Max Verstappen a provare ad inseguire Hamilton, ma pure alla Red Bull manca sempre qualcosa per essere competitiva ovunque e dunque pensare di lottare davvero ad armi pari con il capitano della Mercedes sulla distanza di un intero Mondiale.

Per la Ferrari invece l’obiettivo sarà fare il massimo possibile e cercare di portare a casa quanti più punti si potrà: inutile sognare in grande per Charles Leclerc e per il padrone di casa Sebastian Vettel, che si ritrova a vivere una imprevista gara nella sua Germania ma in condizioni che sarebbe difficile immaginare peggiori di queste. Allora dunque la notizia più attesa potrebbe essere la presenza in pista di Mick Schumacher nelle prove libere di oggi: il figlio d’arte è ad un passo dalla conquista del Mondiale di Formula 2 e girerà in Formula 1 in una località mitica, per di più molto vicina a casa per la famiglia Schumacher. Per adesso si tratta di una sostituzione per la FP1 del venerdì mattina, quando il regolamento consente di schierare un altro pilota al posto di un titolare: Mick prenderà il posto di Antonio Giovinazzi sulla Alfa Romeo, magari l’anno prossimo sarà stabilmente nel Circus e un giorno sarà in coppia con Charles Leclerc in Ferrari, o almeno questo è il sogno dei tifosi, che d’altronde hanno ben poco da sognare per il presente. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Eifel 2020 dal circuito del Nurburgring sta per cominciare…



