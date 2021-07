Diretta Formula 1/ Prove libere e streaming video: cronaca e tempi (Gp Ungheria 2021)

DIRETTA FORMULA 1, PROVE LIBERE: DUELLO VERSTAPPEN-HAMILTON

La diretta Formula 1 torna protagonista sul circuito dell’Hungaroring a Budapest e ci propone le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Ungheria 2021 sul circuito che sorge appunto non lontano dalla capitale magiara, che ospiterà l’undicesimo appuntamento del Mondiale 2021. La Formula 1 fa tappa in Ungheria come da tradizione nel cuore dell’estate e in questo caso nel bel mezzo delle Olimpiadi con cui naturalmente condividere le attenzioni degli appassionati di sport, poi cominceranno le settimane di pausa estiva, che terminerà a Spa Francorchamps nell’ultimo weekend di agosto. Gli orari della diretta Formula 1 oggi, venerdì 30 luglio 2021, saranno quelli ormai classici nella stagione in corso per le due sessioni di prove libere del venerdì, senza problemi di fuso orario tra l’Italia e l’Ungheria: la FP1 avrà inizio alle ore 11.30; si girerà per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2. Saranno due sessioni naturalmente molto utili, anche perché il duello tra Max Verstappen e Red Bull da una parte, Lewis Hamilton e Mercedes dall’altra è sempre più vivo. A Silverstone c’è stato un incidente che ha messo fuori gioco l’olandese e alzato ancora di più il livello dello scontro: a Budapest che cosa succederà?

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Gran Bretagna, Hamilton vendica la nazionale inglese!

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE LIBERE

Segnaliamo dunque subito che, al solito, tutte le tappe del weekend magiaro della F1 saranno visibili su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky, che pure ormai da anni detiene i diritti esclusivi per tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming tramite il servizio Sky Go. Pure va precisato che le sessioni odierne delle prove libere saranno visibili solo su Sky, mentre invece qualifiche e gara per il Gp d’Ungheria 2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro ma in differita di poche ore su tv8, al numero 8 del telecomando del digitale terrestre.

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Silverstone, sprint race: Verstappen si prende la pole position

Possiamo poi ricordare che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi della Formula 1 è affidata a Carlo Vanzini, ancora una volta affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui spicca chiaramente la voce di Marc Gené: Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Diretta Formula 1/ Qualifiche live: Hamilton batte Verstappen! (Gp Gran Bretagna)

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo appena segnalato che sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili solo le qualifiche e la gara del Gran premio d’Ungheria 2021, e solo in differita. Come al solito le prime due sessioni di prove libere sono escluse dal piano per la tv in chiaro: Fp1 e Fp2 della prova magiara saranno visibili esclusivamente agli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, con gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP UNGHERIA 2021: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio d’Ungheria 2021, facciamo il punto su quello che potremmo aspettarci a Budapest. La base di partenza è ovviamente la situazione di classifica: guidano Max Verstappen e la Red Bull, la scuderia anglo-austriaca prima del ko di Silverstone aveva messo a segno una striscia di vittorie consecutive che mancava dai tempi dei trionfi iridati di Sebastian Vettel, prima dunque della ‘dittatura’ Mercedes nell’epoca delle power unit. Siamo quindi di fronte a una grossa novità: Stoccarda deve inseguire, sia tra i Costruttori sia tra i Piloti, con Lewis Hamilton nel ruolo di rivale del dominatore, come l’inglese non era più abituato. Anzi, il vantaggio di Max avrebbe potuto essere più netto, se si pensa ad esempio agli esiti di Imola e Baku: in Italia un secondo posto di fortuna per Hamilton, in Azerbaigian una vittoria buttata via causa foratura per Verstappen, senza dimenticare che a Silverstone ha vinto Hamilton dopo il contatto che ha messo fuori gioco Verstappen e che avrebbe causato problemi seri anche a Lewis se non ci fosse stata la bandiera rossa. La fortuna sembra dunque “tifare” per Hamilton, ma basterà per frenare il rampante Verstappen?

I riflettori della diretta Formula 1 saranno puntati poi in maniera speciale anche sulla Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz sono reduci da gare contraddittorie. Molto bene a Montecarlo e Baku, dove anzi la Ferrari ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto; questo induce all’ottimismo verso Budapest, altro tracciato piuttosto lento anche se non cittadino. In Francia buone qualifiche ma disastro totale in gara ed entrambi fuori dai punti; in Austria invece sabati di sofferenza ma domeniche in crescendo. Infine Silverstone, dove Leclerc ha sfiorato una vittoria che sarebbe stata davvero clamorosa, anche se aiutata dalle circostanze. La Ferrari in generale sta piuttosto bene, di certo molto meglio rispetto all’anno scorso, vedremo se questo basterà per soffiare alla McLaren il terzo posto tra i Costruttori, nella quale attualmente la scuderia inglese è in vantaggio e che è realisticamente l’obiettivo massimo stagionale per Maranello. Questo è il “contorno” (sia pure di lusso) alla grande sfida tra Red Bull e Mercedes, nella quale anche gli ‘scudieri’ Sergio Perez e Valtteri Bottas sono sempre chiamati a dare il massimo, perché a fine stagione ogni punto potrebbe fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Comunque adesso mettiamoci comodi e cediamo spazio all’attualità: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Ungheria 2021 a Budapest sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA