Diretta Formula 1/ Prove libere e streaming video: la cronaca (GP Azerbaigian 2022)

DIRETTA FORMULA 1: GIORNO DI PROVE!

Torna protagonista la diretta Formula 1 oggi, venerdì 10 giugno: sul circuito cittadino di Baku ci attendono le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2022, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1 che ci propone una gara dalle caratteristiche decisamente anomale, che si potrebbe definire come un incredibile mix di Montecarlo e Monza, dal momento che si tratta di un circuito cittadino con barriere molto vicine e alcuni tratti stretti e tortuosi come nel Principato, ma anche con un rettilineo di lunghezza “infinita”, pur se naturalmente non sarà percorso con l’assetto scarico che caratterizza Monza.

Ormai da diversi anni si gareggia a Baku, per cui tutto sommato non è più un’incognita, tuttavia resta una situazione molto particolare e sempre affascinante anche se complicata da affrontare. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari della diretta Formula 1, caratterizzati da due ore di fuso orario, ma in ogni caso il GP Azerbaigian 2022 ci farà compagnia nel pomeriggio italiano, tenuto conto del fatto che ormai al venerdì mattina non si gira più, essendo dedicato alle conferenze stampa: la sessione di prove libere FP1 comincerà alle ore 13.00 italiane; si girerà come di consueto in questa stagione per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 16.00 per la seconda sessione FP2 – a Baku saranno rispettivamente le 15 e le 18.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio d’Azerbaigian 2022 sul circuito cittadino di Baku, che aprono l’ottavo weekend di una grande stagione per la diretta Formula 1, saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche la diretta streaming della Formula 1 tramite Sky Go e Now TV. Le sessioni di Formula 1 del venerdì saranno visibili in diretta solo su Sky, tuttavia dobbiamo aggiungere che, per quanto riguarda questo Gran Premio d’Azerbaigian in chiaro qualifiche e gara nei prossimi giorni non saranno visibili in tempo reale. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go o Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio d’Azerbaigian 2022 ci riferiscono dunque di appuntamenti che non saranno in diretta su Tv8 per quanto riguarda le sessioni di Formula 1 di sabato e domenica di qualifiche e gara, dal momento che saranno visibili per tutti solamente in differita. Oggi – come sempre al venerdì – le due sessioni in programma di Formula 1 sul circuito di Baku saranno invece visibili in diretta solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP AZERBAIGIAN 2022: I PROTAGONISTI

In attesa del via alla diretta Formula 1, eccoci a parlare dei protagonisti più attesi nel Gran Premio d’Azerbaigian 2022, che saranno i piloti Ferrari e Red Bull. Il cammino della stagione di Formula 1 è ancora lunghissimo, ma il duello è già definito. Da una parte il campione del Mondo Max Verstappen con la vittoria in Arabia Saudita, il weekend perfetto di Imola e poi i successi colti anche a Miami nonostante una partenza dalla seconda fila e al Montmelò anche con una discreta dose di fortuna, infine con il podio a Montecarlo davanti a Leclerc ha reagito ai due ritiri in Bahrain e in Australia, dimostrando di essere degno del numero 1 e che non sarà affatto facile scalzarlo dal tetto del mondo.

Dall’altra il monegasco della Ferrari, un Charles Leclerc che sognava da tempo di poter lottare con Max Verstappen come facevano da ragazzini nelle categorie minori ma come non gli era possibile fare nelle ultime due stagioni della Formula 1 a causa della scarsa competitività della Ferrari. Charles Leclerc però da Pasqua in poi sembra essere stato abbandonato dalla buona sorte: a Imola ha sbagliato, a Miami ha fatto un capolavoro al sabato ma domenica non ha potuto opporsi al sorpasso di Verstappen, a Barcellona stava mettendo a segno il weekend perfetto ma è stato tradito dall’affidabilità Ferrari, infine a Montecarlo è stato il grave errore di strategia a farlo passare dal primo al quarto posto, ancora più amaro in casa. Spagna e Monaco potevano essere due vittorie e hanno invece portato solo un quarto posto: ora serve reagire al più presto per non sprecare la grande occasione.

DIRETTA FORMULA 1 GP AZERBAIGIAN 2022: GLI ALTRI ASPIRANTI

Quanto ai compagni di squadra, Carlos Sainz aveva cominciato benissimo per la Ferrari, ma tra Melbourne e Imola ha avuto tanta sfortuna e pure alcune colpe, poi a Miami è riuscito a tornare sul podio ma a Barcellona è di nuovo incappato in una gara anonima, infine a Montecarlo ha sfiorato la vittoria ma pure per Sainz il secondo posto dietro a una Red Bull non è stato del tutto soddisfacente, considerata la situazione di partenza. Di contro, Sergio Perez ha dimostrato di poter essere protagonista e per ora sta vincendo il confronto fra le seconde guide. Anzi, in Spagna non ha nascosto la sua delusione per la strategia Red Bull che ha palesemente favorito Verstappen impedendogli di lottare per una vittoria che avrebbe meritato non meno del compagno di squadra e che poi è arrivata a Montecarlo. Considerati i soli 15 punti di differenza, i due avrebbero potuto essere di fatto alla pari…

Mai escludere del tutto la Mercedes, ma a dire il vero soprattutto con George Russell, che sta mettendo in enorme difficoltà un Lewis Hamilton che il rampante compagno di squadra riesce a mettersi praticamente sempre alle spalle. I numeri della classifica del Mondiale Piloti sono abbastanza chiari in tal senso: ci sono ben 34 punti di differenza tra un Russell sempre volitivo e un Hamilton troppo spesso anonimo, che in classifica è in bagarre (con tutto il rispetto) con Lando Norris e persino con la Alfa Romeo dell’ex scudiero Valtteri Bottas. Adesso però è giunto il momento tanto atteso di scendere in pista per avere i primi responsi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2022 sul circuito di Baku sta per cominciare…











