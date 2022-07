Diretta Formula 1/ Prove libere e streaming video: la cronaca (Gp Gran Bretagna 2022)

DIRETTA FORMULA 1 GP GRAN BRETAGNA: FP1 E FP2

La diretta di Formula 1 sta per accompagnarci verso il Gp Gran Bretagna 2022: sul circuito di Silverstone vivremo il decimo appuntamento del Mondiale, venerdì 1 luglio naturalmente è la giornata dedicata alle prime due sessioni di prove libere con la FP1 alle ore 14:00 e la FP2 alle ore 17:00. Due settimane fa abbiamo avuto la gara in Canada, nella quale Max Verstappen ha vinto ancora: sesto successo per il campione del mondo in carica, che ha tenuto a bada un ottimo Carlos Sainz e sfruttato la partenza di Charles Leclerc dall’ultima posizione sulla griglia, oltre al ritiro di Sergio Peréz. Verstappen sta dominando una stagione che per lui non era partita troppo bene.

Adesso ha un vantaggio di 46 punti su Pérez e 49 su Leclerc, che ha anche pagato due ritiri per problemi di affidabilità. Inevitabile che la Ferrari debba fare passi avanti se vuole mantenere la sua presa sul Mondiale: dopo aver vinto due delle prime tre gare, la Rossa ha mancato sempre il successo tra ritiri dovuti a freni o motore o ancora non è riuscita a tenere il passo della Red Bull, che ha saputo salire di colpi lasciando indietro la scuderia di Maranello. Anche per questo motivo bisogna stare attenti al ritorno di una Mercedes parsa in palla, anche se sul passo paga ancora qualcosa a Red Bull e Ferrari; staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Formula 1 per il Gp Gran Bretagna 2022 a Silverstone…

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Il Gp Gran Bretagna 2022 di Formula 1 sul circuito di Silverstone sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1 (rispettivamente 201 e 207 del decoder), con la solita squadra a raccontare gli eventi. Avremo Carlo Vanzini alla telecronaca, compagni di viaggio Marc Gené e Roberto Chinchero per i commenti tecnici e poi ancora Matteo Bebbi alla Sky Tech Room, mentre Federica Masolin e Davide Valsecchi si occuperanno dei Paddock Live per tutti gli approfondimenti dalla pit lane, dove Mara Sangiorgio intervisterà i protagonisti del Gp Gran Bretagna 2022 fornendoci le voci in tempo reale. Adesso, bisogna fare un excursus sugli orari e le possibilità di streaming video.

LA STORIA DEL GP GRAN BRETAGNA

La storia del Gp Gran Bretagna, approcciandoci alla diretta di Formula 1, ci dice che in passato la gara si svolgeva anche sul circuito di Brands Hatch: l’ultima volta è stata nel 1986 con la vittoria di Nigel Mansell al volante della Williams, doppietta per la scuderia con secondo di Nelson Piquet e terza piazza per la McLaren di Alain Prost. Dall’anno seguente invece Silverstone ha dominato la scena: lo ha fatto anche la Williams capace di vincere ininterrottamente tra il 1991 e il 1994 (con doppietta di Mansell e successi di Prost e Damon Hill) prima che sulla scena irrompesse la Benetton di Johnny Herbert.

Su questo tracciato Michael Schumacher ha vinto tre volte (1998, 2002 e 2004, sempre al volante della Ferrari), a proposito di rossa i trionfi per Maranello sono ancora quelli del 2007 – con Kimi Raikkonen – Fernando Alonso nel 2011 e Sebastian Vettel nel 2018. Dal 2013 però ha dominato la Mercedes: Nico Rosberg ha vinto il Gp Gran Bretagna a Silverston nel 2013, poi quattro successi consecutivi per Lewis Hamilton che si è ripetuto nelle ultime tre edizioni, infilando dunque un totale di 7 vittorie e arrivando a dominare su questo circuito. L’anno scorso Charles Leclerc si era infilato tra le due Mercedes (terzo Valtteri Bottas) e se non altro la Ferrari sale sul podio ininterrottamente dal 2017 (nel 2016 vi andarono Hamilton, Max Verstappen e Rosberg).











