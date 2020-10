Diretta Formula 1/ Prove libere e streaming video: orari e tempi (Gp Portogallo 2020)

La diretta Formula 1 torna e ci propone le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Portogallo 2020 sul circuito di Portimao, inedito per il Circus, che ospiterà il dodicesimo appuntamento del Mondiale 2020. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno leggermente condizionati dall’ora di fuso orario che ci separa dal Portogallo. La diretta Formula 1 oggi, venerdì 23 ottobre 2020, per la FP1 avrà inizio alle ore 12.00 italiane; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 16.00 per la FP2. Saranno due sessioni naturalmente molto utili su una pista che è inedita per la Formula 1 come Portimao. Il Portogallo era rimasto fuori dall’originario calendario iridato 2020, poi ci è rientrato con le modifiche dettate dal Covid che hanno permesso la disputa di un Gran Premio nella nazione lusitana che fa così il proprio ritorno nel Circus iridato della Formula 1 dopo molti anni di assenza e per di più con la novità rappresentata dal circuito di Portimao, dal momento che in passato la Formula 1 quando aveva corso in Portogallo l’aveva sempre fatto ad Estoril. Ci sarà dunque il brivido di una gara inedita per ravvivare una stagione che obiettivamente non sembra avere più niente da dire…

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Portogallo 2020 sul circuito di Portimao, che aprono il dodicesimo weekend della stagione di Formula 1, dopo che è slittato a luglio il via della stagione, saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, tuttavia dobbiamo aggiungere che, per quanto riguarda questo Gran Premio di Portogallo in chiaro nemmeno qualifiche e gara nei prossimi giorni saranno visibili in tempo reale come era di recente successo per le gare italiane di Monza e Mugello, ma solo in differita. Portimao è una sede inedita, finora la Formula 1 in Portogallo aveva sempre corso ad Estoril: che cosa potrà succedere? Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI DEL GP PORTOGALLO

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio del Portogallo che porta un nuovo circuito nella storia del Mondiali, facciamo il punto della situazione dei protagonisti. L’uomo sotto i riflettori è fatalmente uno solo: Lewis Hamilton. Il campione del Mondo in carica, vincendo due settimane fa al Nurburgring, ha eguagliato il record di 91 vittorie di Michael Schumacher e ora potrebbe anche superarlo, aggiungendo Portimao all’elenco delle sue conquiste. Inoltre è sempre più vicino l’aggancio a Schumacher anche nel record in assoluto più prestigioso, quello dei sette titoli iridati. La lotta per Hamilton è ormai con i numeri e la storia della Formula 1, perché il compagno di squadra Valtteri Bottas non rappresenta una minaccia sulla durata dell’intera stagione mentre nessun altro ha una macchina all’altezza di lottare per il titolo – nemmeno Max Verstappen, perché comunque anche la Red Bull resta un gradino sotto la Mercedes e non riesce a colmare questa differenza. Morale della favola: anche in questo pazzo 2020 il Mondiale di Formula 1 è un romanzo giallo nel quale fin dalle prime pagine si sa chi sarà l’assassino…

Per la Ferrari invece l’obiettivo sarà fare il massimo possibile e cercare di portare a casa quanti più punti si potrà: inutile sognare in grande per Charles Leclerc e per Sebastian Vettel, anche perché ogni volta che si intravede un passo avanti poi arriva una doccia gelata. Ad esempio, due settimane fa al Nurburgring c’era stato l’ottimo quarto posto di Leclerc nelle qualifiche, un acuto che mancava da molto tempo alla Ferrari. La gara però ha fatto segnare un nuovo passo indietro, con il monegasco settimo e Vettel triste padrone di casa fuori dalla zona punti. Portimao è un circuito inedito per tutti e chissà se questo potrà essere un bene o un male: di certo rimarranno tutte le difficoltà della Ferrari 2020, ma se il Cavallino riuscisse a interpretare bene le novità del tracciato lusitano potrebbe esserci almeno qualche piccola soddisfazione. Di più è difficile pretendere e il vero problema è che questo discorso probabilmente sarà valido anche per il 2021… L’attesa per quanto succederà in questo comunque stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Portogallo 2020 dal circuito di Portimao sta per cominciare…



