Diretta Formula 1/ Prove libere Fp1 e Fp2: cronaca e tempi. Gp Gran Bretagna 2020

La Formula 1 torna in diretta: dopo un solo weekend di sosta, ecco che il Mondiale è sotto ai riflettori già oggi, venerdì 31 luglio 2020 per le prime due sessioni di prove libere, ovvero Fp1 e Fp2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2020, atteso questo fine settimana sullo storico circuito di Silverstone. Dopo dunque l’intenso impegno in terra magiara, ecco che la Formula 1 è in diretta da un altro dei tracciati più prestigiosi del Mondiale, che pure a lungo è rimasto in dubbio nel calendario ufficiale del 2020, rivoluzionato dopo lo stop per la pandemia: vediamo dunque subito quali saranno gli orari di questa giornata di esordio della F1 a Silverstone. In tal senso vale subito la pena ricordare a tutti gli appassionati, che in questo weekend dedicato al Gran Premio della Gran Bretagna Formula 1, bisognerà fare i conti con il fuso orario, che tra Itala e Inghilterra per fortuna è di una sola ora. Facendo i dovuti calcoli, ecco che allora in questo venerdì dedicato alle prove libere, oggi la Formula 1 sarà in diretta per la Fp1 del Gp di Gran Bretagna alle ore 12.00 italiane e la sessione si concluderà alle ore 13.30. La Fp2 invece sarà di scena a Silverstone alle ore 16.00 italiane e si chiuderà con la bandiera a scacchi solo alle ore 17.30. Va segnalato infine che ancora una volta le sessione odierne, come tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 verranno disputate a porte chiuse, senza dunque la presenza di pubblico: anzi ancora già nel paddock sarà presente solo un numero assai limitato di addetti ai lavori.

DIRETTA FORMULA 1: RIFLETTORI SU SILVERSTONE

Per il quarto appuntamento di questa convulsa stagione 2020, la Formula 1 sarà in diretta dallo storico tracciato di Silverstone, tra le tappe più attese del campionato del mondo, vista la storia, il prestigio e le caratteristiche intrinseche della pista britannica. Situato nella contea del Northamptonshire dell’Inghilterra, è proprio qui infatti che si è svolta la prima gara della campionato del Mondo di Formula 1 e non è un caso che a breve distanza siano sorte alcune delle scuderie più vincenti di sempre di questo sport. Lungo 5891 metri, il tracciato di Silverstone presenta ben 18 curve ed è stato pure riasfaltato solo lo scorso 2019, per cui fin da oggi, i piloti della Formula 1 beneficeranno di un percorso più performante, benché questo risulti comunque un poco “sporco” data l’inattività. Da segnalare che, benché questo Gp di Gran Bretagna non si svolga secondo il normale calendario, pure saranno da tenere d’occhio le condizioni meteo: oltre al proverbiale tempo “ballerino” inglese, va aggiunto che il circuito di Silverstone si trova su un altopiano spazzato dai venti, dove spesso il meteo muta molto rapidamente.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

In vista dunque della diretta della Formula 1 per le prime prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2020, qui a Silverstone non possiamo non mettere in evidenza il padrone di casa, nonché protagonista più atteso di questo fine settimana, ovvero il campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Possiamo infatti dire che il britannico davvero si esalta quando sente aria di casa: a Silverstone Hamilton ha vinto cinque Gp, arrivando secondo nella gara del 2018 (vinta a sorpresa da Sebastian Vettel). E certo l’inglese della Mercedes promette scintille anche quest’anno: la sua Freccia d’Argento (opportunamente ribattezzata Freccia Nera, visto il cambio colore) si è confermata come la vettura migliore del Mondiale e lo stesso Hamilton ha già fatto suo due vittorie (in Stiria e Ungheria). Vista la competitività della vettura, chiaramente il primo rivale di Hamilton anche già nelle prove libere di oggi sarà il compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre pure cercherà di tornare protagonista la Redbull di Max Verstappen. Saranno poi da tenere d’occhio le “sorprese” di questa stagione 2020 della Formula 1, come McLaren e Racing Point, senza scordare la Renault di Daniel Ricciardo. Capitolo a parte per le Ferrari, sempre nell’occhio del ciclone: la vettura di Vettel e Leclerc è apparsa anche in Ungheria ben lontana dai fasti di un tempo, e gli stessi piloti non paiono al top della condizione, fisica e mentale, “appesantiti” dai risultati drammatici che la Sf1000 sta finora concedendo. Pure va aggiunto che in settimana abbiamo assistito a una sorta di mini rivoluzione a Maranello, con l’approdo di Cardile come responsabile della struttura sviluppo e una ridefinizione della catena di comando. Certo è impossibile vedere subito le conseguenze di queste novità strutturali, ma i fan della Rossa sperano comunque di avere motivo di gioia questo fine settimana, pure nella burrasca che sta investendo la scuderia. In ogni caso solo la pista ci darà risposta. Ora non ci resta che metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 a Silverstone sta per cominciare…



