Diretta Formula 1/ Prove libere Fp1 e Fp2: cronaca e tempi (Gp Stiria 2020)

Torna in diretta la Formula 1: oggi, venerdì 10 luglio, i nostri beniamini del circus ci faranno compagnia con le prime due sessioni delle prove libere Fp1 e Fp2 del Gp di Stiria 2020, che verrà ospitato per la prima volta sul tracciato del Redbull Ring, posto, come ben sappiamo, tra i comuni di Zeltweg e Spielberg. Si torna dunque, a una settimana di distanza dal primo Gp della stagione, in Austria, ma prima di spiegare il caso curioso, sarà bene informare subito gli appassionati degli orari, che scandiranno questa giornata, tenuto conto che ovviamente non dovremo fare i conti con il fuso orario oggi. Va dunque ricordato che la diretta della Formula 1 quest’oggi, nella prima giornata dedicata alle prove libere, comincerà al mattino, e per la precisione alle ore 11.00, quando si scenderà in pista a Zeltweg per la Fp1: nel pomeriggio i motori si accenderanno alle ore 15.00 per la Fp2 e naturalmente entrambe le sessioni dureranno un’ora e mezza. Va poi aggiunto che naturalmente sarà utilissimo per gli appassionati seguire entrambe le sessioni di prove libere, le quali però come è noto, si svolgeranno a porte chiuse. In tempi di coronavirus, infatti la Fia e Liberty Media non ha ancora previsto alcuna apertura delle strutture al pubblico e pure nei paddock sono risicati i numeri di chi vi ha accesso. Un vero peccato dunque non vedere dal vero i propri beniamini: per fortuna lo spettacolo non verrà a meno.

DIRETTA FORMULA 1: SI TORNA AL REDBULL RING

Come accennato prima, con la diretta della Formula 1 per Fp1 e Fp2 del Gp di Stiria 2020, ecco che il circus farà ritorno su Redbull Ring, tracciato che solo settimana scorsa ha pure ospitato la prima prova della stagione 2020. La cosa ovviamente non sorprende gli appassionati più attenti: da che infatti Fia e Liberty Media hanno dovuto rivoluzionare il calendario della stagione 2020 della F1 post coronavirus, si è appreso presto che la pista posta tra le località di Zeltweg e Spielberg avrebbe ospitato un doppio gp: il primo sarebbe stato nominato Gp d’Austria (occorso settimana scorsa) e il secondo Gp di Stiria, atteso invece in questo weekend. Dunque cambia nome ma non la sostanza: si ritorna oggi nella notissima pista di proprietà della Redbull, molto corta e molto veloce e senza dubbio spettacolare, anche se non vi troviamo il solito calore pubblico sugli spalti.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Spiegata la novità del doppio Gran Premio austriaco, ora tocca scoprire chi potrebbero essere i grandi protagonisti della diretta della Formula 1 per il Gp di Stiria: e a dir il vero il compito potrebbe non essere poi così scontato. Se pure nei test pre season, come nel primo appuntamento del mondiale 2020, la Mercedes ha riconfermato la sua superiorità tecnica, pure va detto che parecchi new entry potrebbero mettere in sacco le big quest’anno come pure oggi a Zeltweg nelle prime sessioni delle prove libere. Proprio qui in Austria infatti scuderie come la McLaren e la Racing Point (che ha acquistato tecnologie e pezzi della Mercedes della precedente stagione) hanno mostrato di avere le carte giuste per occupare i primi posti nella classifica dei tempi, sia per il giro secco che per la simulazione della gara. Personaggi come Norris, Sainz, Perez e Stroll potrebbero avere le carte giuste per insidiare Hamilton e Bottas. Ovviamente poi non scordiamo che qui punta a dare il massimo la scuderia di casa, la Red Bull: l’idolo della casa delle lattine, Max Verstappen, a inizio stagione si era posto come rivale numero 1 del campione del mondo in carica Hamilton, per competere per il titolo. Ma dopo l’out occorso solo settimana scorsa proprio a Zeltweg, l’olandese ha dovuto rifare alcune considerazioni e certo vorrà vendicare il proprio orgoglio ferito, già da oggi. Sempre da tenere d’occhio infine anche per questo venerdi riservato a Fp1 e Fp2 le Ferrari: la Sf1000 ha mostrato limiti e mancanze preoccupanti questo avvio della stagione, ma pure Vettel e Leclerc faranno di tutto per combattere per i miglior risultati. Ora non ci resta che metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Stiria 2020 a Zeltweg sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA