Diretta Formula 1/ Prove libere Fp1 e Fp2: cronaca e tempi Gp Ungheria 2020 Budapest

Si torna in pista: la diretta della Formula 1 ci terrà compagnia anche oggi, venerdì 17 luglio 2020 con le prime due sessioni delle prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran Premio di Ungheria 2020, atteso questo fine settimana sul tracciato dell’Hungaroring. Dopo dunque il doppio impegno in Austria, che ha aperto ufficialmente la stagione 2020 della F1 (sia pure con mesi di ritardo per via dell’emergenza sanitari), ecco che si cambia scenario e si fa tappa a Budapest. Vediamo dunque subito gli orari di questa prima giornata del Gp d’Ungheria, ricordando che non vi saranno problemi di fuso orario per gli appassionati italiani: la diretta della Formula 1 per la Fp1, prima sessione di prove libere comincerà alle ore 11.00 e terminerà alle ore 12.30, mentre la Fp2 avrà luogo sull’asfalto magiaro dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Va chiaramente aggiunto che, pur cambiando paese, non cambiano le regole per assistere anche alle prove libere di quest’oggi: entrambe le sessioni infatti si svolgeranno ancora una volta a porte chiuse. Dunque nessun pubblico in pista all’Hungaroring, ma ci attendiamo comunque grande spettacolo, già nella giornata di oggi, con i nostri beniamini intenzionati a sfruttare al massimo Fp1 e Fp2 di quest’oggi e presentarsi dunque al meglio anche alla gara di domenica.

DIRETTA FORMULA 1: L’HUNGARORING

Come abbiamo raccontato prima, la formula 1 oggi sarà in diretta dallo storico circuito dell’Hungaroring, e davvero non vediamo l’ora di vedere le vetture del 2020 venir messe alla prova in uno dei tracciati più intensi del mondiale. Oltre che uno dei più famosi per la Formula 1, che corre proprio su questo circuito, posto a pochi km dalla capitale magiara Budapest, fin dal 1986 (e quindi ancora ancora il paese faceva parte del blocco sovietico). Ma oltre alla storia, a rendere questa pista così unica nel suo genere sono le sue caratteristiche intrinseche, che la rendono banco di prova non facile per tutte le scuderie. Lungo 4381 metri, il tracciato magiaro si presenta estremamente tortuoso, con ben 14 curve, su cui pure è molto complicato eseguire dei sorpassi, tanto che è stato spesso definito uno dei più “noiosi” per i tifosi della Formula 1. Va ricordato che pure l’Hungaroring è circuito complicato da affrontare specie nelle prove libere del venerdì: l’autodromo viene usato raramente e si colloca su un terreno polveroso e spesso dunque, nelle prime prove, i piloti devono affrontare un asfalto “sporco”, difficile da percorrere, al di fuori delle traiettorie prestabilite.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

In vista dunque della diretta della Formula 1 per le prime prove libere del Gran Premio di Ungheria 22020 non possiamo ora non fare il punto su quali saranno i piloti più attesi, pronti a mettersi in vista, già in giornata per Fp1 e Fp2. In tal senso non possiamo allora non mettere in evidenza le due Mercedes, chiaramente le due vetture più competitive in questa prima parte di stagione. Sia Lewis Hamilton, campione in carica della Formula 1 che il compagno Valtteri Bottas, si sono rivelati i migliori nel doppio appuntamento austriaco, recuperando una vittoria a testa nelle due ultime settimane. Pure però hanno dato del filo da torcere sia McLaren e Racing Point, vere sorprese in positivo di questa prima parte del campionato e dunque impazienti di mettersi alla prova (e trovare nuove soddisfazioni) ora su un tracciato ben diverso da quello del Redbull Ring, più complicato, ma non meno avvincente. Ci attendiamo poi all’Hungaroring, già dalle prove libere di oggi, una qualche reazione da parte della Ferrari, per cui è crisi delle più nere in questo avvio di stagione. Scarsi risultati al primo appuntamento del mondiale e un doppio zero nel secondo: la Sf1000 come i suoi piloti e la sua scuderia pare ben lontana dai fasti che merita il marchio del cavallino rampante. Pure già da oggi, il team principal della Rossa Mattia Binotto ha promesso alcune novità sostanziali, che non vediamo l’ora di ammirare in pista all’Hungaroring. Ora non ci resta che metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Ungheria 2020 a Budapest sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA