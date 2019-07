Diretta Formula 1/ Prove libere Fp1 e Fp2: cronaca e tempi live (Gp Germania 2019)

Oggi venerdi 26 luglio, la Formula 1 è in diretta all’Hockenheim ring per disputare le prime prove libere e quindi Fp1 e Fp2 del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del mondiale iridato. Il banco di prova è ben noto come sono noti i tanti colpi di scena a cui gli appassionati anche di più recente data hanno assistito: c’è quindi grande attesa per questo weekend tedesco, con il quale pure la stagione fa il suo giro di boa. Prima però di poter parlare del Gp di Germania, è doveroso ricordare a tutti i tifosi della Formula 1 gli orari della giornata di oggi, anche se non vi sono particolari novità rispetto al consueto programma per le gare in Europa. Ecco quindi che oggi venerdì 26 luglio 2019 verranno svolte all’Hockenheim ring le classiche prove libere: la Formula 1 sarà in diretta oggi quindi con la Fp1, che avrà quindi inizio sull’asfalto tedesco alle ore 11.00 e terminerà alle 12.30. Secondo appuntamento nel pomeriggio: alle ore 15.00 i nostri beniamini della Formula 1 saranno in pista per disputare la Fp2, lunga i classici 90 minuti e la bandiera a scacchi quindi sventolerà alle ore 16.30. Non dobbiamo certo ricordare come tra le due, sia la seconda sessione di prove libere la più attesa: l’asfalto dell’Hockenheim ring sarà meno sporco e più gommato e inoltre si disputerà alla stessa ora delle qualifiche del sabato e della gara di domenica.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI HOCKENHEIM

Di certo il Gp di Germania 2019 è uno degli appuntamenti del calendario della Formula 1 tra i più attesi: se non altro perché rappresenta una delle tappe più datate del calendario iridato. Di fatto la “fondazione” del Gran premio tedesco viene fatta risalire al 1926, anche se la prima gara di Formula 1 valevole per un mondiale è stata disputata solo nel 1951, dove fu Alberto Ascari su Ferrari a strappare una vittoria che è rimasta nella storia. A rendere però questo appuntamento così speciale è pure la sua storia estremamente travagliata, con sospensioni, trasferimenti presso altri circuiti e pure incidenti tragici (nella memoria quando accaduto nel 1976 a Niki Lauda, recentemente scomparso). Ma non è solo al passato che dobbiamo guardare per gustarci questo nuovo appuntamento della Formula 1, in diretta dall’Hockenheim ring, al quale ha fatto ritorno, in maniera più o meno stabile, dopo il 1986 (prima il Gp era andato in scena anche al Nurburgring).

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Annunciato il prestigio di questo banco di prova tedesco per la Formula 1, non ci resta che fare focus sui protagonisti più attesi di questo Gp di Germania 2019, di cui oggi vivremo le prime due sessioni di prove libere. Prima menzione non può che essere per Lewis Hamilton: il campione della Formula 1 e leader della classifica iridata dovrebbe avere vita facile anche in questo fine settimana, senza dimenticare poi che proprio l’inglese è il doppio campione in carica qui. Menzione speciale però è per la Ferrari e specialmente Sebastian Vettel, per il quale il Gp di Germania è sempre stato un punto focale. La Rossa è stata la prima a vincere la gara tedesca, registra il record di vittorie (ben 21), ma pure qui vanta un digiuno che conta 7 anni (l’ultimo successo fu di Alonso nel 2012). Inoltre ricordiamo bene che Vettel qui è padrone di casa e qui potrebbe dare la tanto attesa svolta a questa sua stagione più che mai opaca e senza squilli: se non altro il tedesco sarà animato da una sicura voglia di riscatto rispetto all’anno scorso, quando la pioggia fece svanire un successo sicuro. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta comunque finalmente per finire e avremo a breve le prime risposte, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Germania 2019 a Hockenheim sta per cominciare…



