Diretta Formula 1/ Prove libere FP1 e FP2: cronaca e tempi live (Gp Silverstone 2019)

La Formula 1 in diretta oggi, venerdì 12 luglio, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 dal circuito di Silverstone, località mitica per l’automobilismo mondiale che ospita il decimo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1, sostanzialmente arrivato a metà del suo cammino. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno quelli classici di tutti i Gran Premi che durante la stagione si svolgono nel cuore dell’Europa. Ci sarebbe a dire il vero un’ora di fuso con l’Italia, ma tutto inizierà a Silverstone un’ora prima e dunque non ci saranno differenze in tal senso. Comunque è doveroso un pro-memoria sugli orari della diretta Formula 1 delle due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 11.00 italiane del mattino (le 10.00 locali); si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica su questa pista che è senza dubbio una delle più ricche di fascino e tradizione dell’intera stagione iridata.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SILVERSTONE

Tutti vogliono vincere a Silverstone, che ospitò il primo Gran Premio della storia della Formula 1 ed è la gara che si disputa nella nazione che più di tutte è legata al Circus: la maggior parte delle scuderie è inglese o per lo meno ha base in Inghilterra, dove sono anche nati tanti piloti che hanno scritto la storia. A Silverstone si respira la storia come solo a Montecarlo e Monza altrove, la pista ha subito numerosi ritocchi nel corso dei decenni e non è più un “tempio” della velocità pura, ma resta tecnicamente molto impegnativa, una sfida che tutti vogliono vincere. Il tema che tiene banco attualmente è quello del dominio totale della Mercedes che sembra avere già ipotecato entrambi i campionati iridati. Il weekend britannico è particolarmente atteso da Lewis Hamilton, anche perché l’anno scorso vide festeggiare Sebastian Vettel e la Ferrari nella sua gara di casa e vorrà riscattarsi, riannodando il filo con le ben cinque vittorie che il padrone di casa ha ottenuto in passato a Silverstone.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI

Lewis Hamilton a livello individuale dunque ha una tradizione fantastica in casa propria, inoltre quest’anno il dominio Mercedes sulla Formula 1 appare davvero totale e di conseguenza Hamilton sembra pronto a migliorare anche i propri numeri sul circuito di Silverstone, anche per respingere le eventuali velleità di un Valtteri Bottas ancora non del tutto rassegnato a fargli da scudiero. La Ferrari proverà ad approfittare di un tracciato che l’anno scorso aveva esaltato la Rossa, ma è ormai evidente che Sebastian Vettel e Charles Leclerc dovranno accontentarsi di cercare soddisfazioni parziali, come ad esempio rompere le uova nel paniere a Hamilton proprio nella sua gara di casa. La Red Bull invece dal punto di vista tecnico a Silverstone dovrebbe soffrire abbastanza, ma ci arriva sulle ali della vittoria di Max Verstappen due settimane fa al Red Bull Ring e cercherà di recitare il ruolo di terzo incomodo nel migliore dei modi. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta comunque finalmente per finire e avremo a breve le prime risposte, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 a Silverstone sta per cominciare…



