Diretta Formula 1/ Prove libere FP1 e FP2: cronaca, tempi (Gp Spagna 2020)

La diretta Formula 1 torna a farci compagnia per il terzo weekend consecutivo: siamo però questa volta a Barcellona, o per essere più precisi al Circuit de Catalunya del Montmelò, perché oggi, venerdì 14 agosto, vivremo le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2 in vista del Gp Spagna 2020. Dopo la doppietta di gare a Silverstone nelle scorse due settimane, eccoci ora dunque nella penisola iberica per la sesta gara del Mondiale 2020 della Formula 1, che sarà in questo caso un evento singolo, dal momento che il Montmelò ospiterà “solo” un Gran Premio. Di solito da queste parti si corre a maggio, siamo invece finiti ad agosto: per quanto riguarda il Gran Premio di Spagna, sarà questa la principale novità dell’anomalo 2020 rispetto al passato. Per prima cosa annotiamo gli orari, che senza alcun problema di fuso orario tra l’Italia e la Spagna saranno quelli più classici delle sessioni del venerdì: la diretta Formula 1 per il weekend a Barcellona comincerà alle ore 11.00 con la FP1, mentre alle ore 15.00 avremo la FP2. Chi inizierà con il piede giusto?

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO E I PROTAGONISTI

La diretta Formula 1 torna dunque protagonista al Montmelò. Si tratta di una pista sulla quale tutte le scuderie hanno dati molto abbondanti, dal momento che non è solo sede ogni anno (ormai da circa 30 stagioni) del Gran Premio di Spagna, ma anche di moltissime sessioni di test invernali. Anche il 2020 ha confermato questa “regola” e Barcellona aveva ospitato le prove pre-stagione: poi si è andati a Melbourne, il Coronavirus ci ha messo lo zampino, in Australia non si è corso e da lì è cominciato lo stop durato fino a luglio. Resta comunque il fatto che tutte le vetture di quest’anno hanno già girato in Catalogna, dove anzi avevamo iniziato a capire che per la Ferrari avrebbe potuto essere un anno complicato: per quanto riguarda la Rossa dunque l’auspicio è quello di vedere dei segnali di crescita, che a Silverstone si sono visti almeno a sprazzi con Charles Leclerc, certamente non con Sebastian Vettel, la cui situazione rischia di diventare un caso sempre più complicato nel contesto di un anno certamente non facile per la Ferrarti.

Dal punto di vista strettamente agonistico, c’è curiosità anche per capire se Max Verstappen potrà davvero sfidare Lewis Hamilton e la Mercedes per il titolo iridato: la vittoria nella seconda gara di Silverstone è stata un grande colpo per l’olandese della Red Bull, ma serve una striscia di grandi risultati per provare a mettere in difficoltà il binomio dominante nella Formula 1 contemporanea. Per Stoccarda la preoccupazione può arrivare dall’usura delle gomme, vedremo se al Montmelò i problemi saranno meno gravi di quelli evidenziati in Inghilterra. Spesso però in questa Formula 1 tengono alta l’attenzione soprattutto le vicende extra-pista: il caso Racing Point continua a far discutere, la tensione è altissima e coinvolge anche la discussione sul futuro della Formula 1, tema sul quale Ferrari e Mercedes appaiono attualmente assai lontane. Questi sono dunque i principali temi d’interesse, non tutti strettamente agonistici: adesso tuttavia l’attesa per quanto succederà in questo weekend sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati. Quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2020 a Barcellona Montmelò sta per cominciare…



