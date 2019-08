Dopo le emozioni della tappa tedesca, la Formula 1 torna in diretta oggi venerdi 2 agosto 2019 con le prime sessioni di prove libere e quindi Fp1 e Fp2 del Gran Premio dell’Ungheria 2019, dodicesimo Gp del mondiale, di scena all’Hungaroring. Si torna quindi in una delle piste considerate classiche nel calendario della Formula 1 e che a dispetto della sua conformazione piuttosto lenta, ci ha sempre regalato gare davvero incredibili. Dopo quindi ancora il risultato rocambolesco del gp tedesco, dove parecchi big come Leclerc, Hamilton e Bottas sono rimasti a becco asciutto (o quasi) c’è voglia di riscatto in un tracciato noto fin nei più piccoli dettagli e che pure viene spesso usato pure per i test di metà stagione. Segnaliamo che tale tradizione verrà seguita anche nella stagione 2019 della formula 1 e dopo la gara di domenica è stata messa in calendario una due giorni di prove in vista di questo ultimo scampolo del campionato iridato. Andiamo però subito a ricordare a tutti gli appassionati quando la formula 1 sarà oggi in diretta dall’Hungaroring per le prime due sessioni di prove libere, che come al solito il calendario ufficiale ci offre per la giornata di venerdi (solo Montecarlo fa eccezione). Da programma la Formula 1 sarà in diretta oggi con la Fp1 dalle ore 11,00 sul tracciato magiaro e la prima bandiera a scacchi sventolerà alle ore 12,30: secondo appuntamento odierno sarà poi con la Fp2 che avrà luogo dalle ore 15,00 alle ore 16,30 sempre in pista all’Hungaroring.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DELL’HUNGARORING

Come detto prima, il Gran premio di Ungheria è uno degli appuntamenti “classici” del mondiale della formula 1: basti ricordare che la prima gara venne disputata nel lontano 1936 e che allora fu un campionissimo come Tazio Nuvolari a strappare il primo successo. Va però anche precisato che l’edizione 2019 della prova magiara sarà solo la 35^ edizione di tale banco di prova per il Mondiale della formula 1: i conti paiono non tornare ma dobbiamo ricordare la lunga assenza della gara nel programma iridato, fino almeno al 1986, quando il Gp di Ungheria fece ritorno in calendario e divenne pure la prima gara disputata in un paese del blocco comunista. Oltre alla storia, a rendere unico Gp di Ungheria è ovviamente lo stesso tracciato dell’Hungaroring, estremamente lento e tortuoso, dove i sorpassi non sono certo all’ordine del giorni. Eppure pure in un percorso del genere (che non è caso spesso utilizzato anche per i test di mezza stagione della Formula 1) abbiamo sempre assistito a gare straordinarie, dove la strategia la fa da padrone, ma dove anche un imprevisto come la pioggia, potrebbe sconvolgere tutto (come ben ci ricordiamo in occasione del Gp ungherese del 2006 con Jenson Button). Non ci attendiamo quindi nulla di meno in termini di spettacolo a questo Gran premio di Ungheria 2019 fin dalle prove libere di quest’oggi.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Fin dalla Fp1 e specialmente Fp2 (da tenere particolarmente d’occhio visto che alla medesima ora verranno disputate anche qualifiche di sabato e gara di domenica) infatti team e piloti dovranno studiare con attenzione il giusto approccio alla prova dell’Hungaroring, dove ogni errore tattico verrà pagato caro all’ultima bandiera a scacchi. Già oggi nelle prove libere della Formula 1, in diretta dalla pista magiara, vi saranno alcune difficoltà da considerare, come le alte temperature e un asfalto sporco, che potrebbero dare qualche grattacapo ai più. In questo senso le Mercedes finora sono apparse sempre sofferenti quanto la colonnina del termometro sale, ma in casa tedesca fervono i lavori per sbancare in questo fine settimana. Hamilton e Bottas, come tutta la scuderia delle frecce d’argento, hanno poi gran bisogno di riscatto dopo quanto accaduto ad Hockenhiem: ci si aspetta quindi il massimo dalla casa tedesca fin dalle prime sessioni di prove libere. Altrettanto desiderio di rivincita però animerà Leclerc: il monegasco della Ferrari, come pure il compagno di squadra Vettel, potrebbe soffrire il tracciato magiaro non nelle corde della Rossa, ma il talento classe 1997 ha già dato prova di poter battagliare in ogni condizione. Ultimo nome da tenere d’occhio già per la diretta della formula 1 di questo venerdì dall’Hungaroring è Max Verstappen, vincitore in Germania solo 7 giorni fa: l’olandese in questa stagione pare aver trovato equilibrio in pista, pur non perdendo la sua “furia” che gli sta premettendo di raggiungere risultati incredibili in questa prima parte del campionato iridato. Ora non ci resta che metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Ungheria 2019 a Hungaroring sta per cominciare…



