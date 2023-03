Diretta Formula 1/ Prove libere FP1 e FP2 live e streaming video Gp Bahrain 2023

DIRETTA FORMULA 1: GP BAHRAIN 2023, RIPARTE LA STAGIONE!

Finalmente ci siamo: la diretta di Formula 1 torna a farci compagnia venerdì 3 marzo, la stagione riapre ufficialmente i battenti e il Gp Bahrain 2023 è il primo appuntamento di un’annata che sarà ancora molto lunga e, speriamo, proficua per la Ferrari. Il tracciato di Sakhir è quello sul quale si sono svolti i test la scorsa settimana: dunque le varie monoposto hanno avuto la possibilità di testare l’andamento degli sviluppi e farsi una prima idea della velocità pura e del passo gara, ma venerdì naturalmente si lavora ancora con FP1 e FP2, le prime due sessioni di prove libere.

Tecnicamente la diretta di Formula 1 per questo 2023 non dovrebbe portare chissà quali stravolgimenti: la situazione di partenza è molto simile a quella dello scorso anno, chiaramente però ci saranno scuderie che avranno fatto passi avanti e magari alcune anche qualche calo di prestazione, i test hanno comunque indicato che Red Bull (campione in carica e dominante nel 2022) e Ferrari sembrano avere qualcosa in più della concorrenza, vedremo se Mercedes tornerà competitiva per i titoli Mondiali e poi chi altri eventualmente riuscirà a inserirsi nella lotta, a partire dal Gp Bahrain 2023 atteso tra poco…

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Nulla è cambiato dallo scorso anno, quindi naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Bahrain c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Sakhir per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste come inviate, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio del Bahrain ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti non è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: GP BAHRAIN 2023, LA SITUAZIONE

Manca sempre meno al via della diretta di Formula 1: sta per bussare alla nostra porta il Gp Bahrain 2023, e allora possiamo ricordare che l’anno scorso la stagione era iniziata qui a Sakhir e per la Ferrari era stato un trionfo. Charles Leclerc aveva timbrato la pole position al sabato, mentre la domenica aveva dominato la gara; la rossa aveva completato la sua doppietta con Carlos Sainz in seconda posizione, Lewis Hamilton era salito sul podio ed entrambe le Red Bull erano state costrette al ritiro.

Nessuno avrebbe potuto immaginare, dopo le prime tre gare con Charles Leclerc a quota 70 punti e Max Verstappen a 25, che l’olandese della Red Bull avrebbe poi infranto il record di singole vittorie stagionali di Michael Schumacher e vinto con largo anticipo il secondo Mondiale piloti consecutivo; la Ferrari è crollata dovendo fare i conti con la necessità di depotenziare il motore, quest’anno la sfida viene rilanciata ma probabilmente bisognerà fare i conti con il ritorno in grande stile della Mercedes (già evidenziato nella seconda parte del 2022) e una Aston Martin che appare combattiva. Vedremo cosa succederà nel venerdì della diretta di Formula 1 nel Gp Bahrain 2023…

