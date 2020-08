Diretta Formula 1/ Prove libere FP1 e FP2: tempi, classifica (Gp Belgio 2020)

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 28 agosto, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2020 dallo storico circuito di Spa Francorchamps, località mitica per il Circus dell’automobilismo che riparte con il settimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, che apre una nuova tripletta di eventi consecutivi, stavolta decisamente intrigante perché Spa è un circuito meraviglioso e in seguito avremo Monza e il debutto del Mugello. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno quelli classici della diretta Formula 1 di tutti i Gran Premi che durante la stagione si svolgono nel cuore dell’Europa: in questo anomalo 2020, praticamente la totalità degli eventi. Si riaccendono i motori, ecco dunque gli orari delle due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 11.00 del mattino; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica su questa pista che è senza dubbio una delle più ricche di fascino e tradizione dell’intero calendario iridato. Riuscirà Spa a ravvivare un Mondiale che fino ad ora è apparso a senso unico e ha attirato l’attenzione sulla Formula 1 soprattutto per le vicende extra-pista?

DIRETTA FORMULA 1: LA SFIDA SULLE ARDENNE

La diretta Formula 1 fa dunque tappa a Spa e settimana prossima ci sarà Monza: siamo nel cuore della storia e del mito dell’automobilismo. Tutti vogliono vincere a Spa Francorchamps: il Gran Premio del Belgio è una delle gare più attese in assoluto, perché la pista di Spa è amata sia dai tifosi sia dagli stessi piloti per il suo valore tecnico che la rende probabilmente la pista più difficile ma anche più emozionante dell’intero Circus iridato, in particolare grazie al passaggio dell’Eau Rouge-Raidillon, ma anche grazie a tante altre curve e rettilinei (è la pista più lunga in calendario) che hanno scritto la storia della Formula 1 e ci hanno regalato nel corso degli anni davvero tante emozioni. A dire il vero quest’anno i giochi sembrano essere fatti, sia nella classifica Piloti sia fra i Costruttori, con Lewis Hamilton e la Mercedes che sembrano avere già ipotecato le due corone iridate. Il rischio è di vivere un lungo finale di stagione con pochi temi d’interesse, ma almeno per questa tripletta Spa-Monza-Mugello di certo nessuno si annoierà, con la speranza che pure la Ferrari possa essere protagonista, anche se servirà un “miracolo” ancora più clamoroso di quello dell’anno scorso.

DIRETTA FORMULA 1, GP BELGIO 2020: I PROTAGONISTI

Anche nel 2019 infatti si arrivò a Spa con la Ferrari ormai fuori dai giochi iridati, ma nelle Ardenne Charles Leclerc mise a segno una meravigliosa doppietta pole position-vittoria nel Gran Premio del Belgio, che avrebbe poi ripetuto a Monza. L’anno scorso però la Ferrari poteva almeno fare affidamento sulla grande potenza del suo motore, fattore che fu naturalmente determinante su piste come Spa e Monza: stavolta sognare sembra davvero impossibile, anzi c’è il rischio di vivere altre due gare di sofferenza, acuita ancora di più proprio dai ricordi del 2019. Nel frattempo Lewis Hamilton vola verso il settimo titolo mondiale della carriera per eguagliare Michael Schumacher (il re di Spa) e batterlo per quanto riguarda il numero dei Gran Premi vinti, anche perché Valtteri Bottas ha provato a sfidare il compagno di squadra ma sulla distanza di una intera stagione sembra francamente impossibile per il finlandese pensare di reggere il passo. Il rivale più pericoloso di Lewis così è stato spesso Max Verstappen, ma per l’olandese il problema è che non su tutte le piste la Red Bull regge il confronto con la Mercedes, di conseguenza Verstappen può spesso regalarci spettacolo ed emozioni, ma le speranze iridate sono piuttosto ridotte. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta però adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2020 a Spa Francorchamps sta per cominciare…



