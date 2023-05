DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere video streaming live, parla Leclerc (Gp Miami 2023)

DIRETTA FORMULA 1: PARLA CHARLES LECLERC

L’attesa per la diretta Formula 1 cresce verso il GP Miami 2023, anche perché sembra in crescita pure la Ferrari, che a Baku è tornata eccellente sul giro secco e competitiva anche sulla distanza, anche se in gara la Red Bull resta superiore a tutti in questo momento. In ogni caso la crescita è evidente e ciò mette di buon umore Charles Leclerc, come si è capito dalle dichiarazioni del giovedì del pilota monegasco: “Sì, il weekend di Baku è stato buono: bello il podio dopo tre gare negative, la sfortuna in Bahrain, la penalità a Jeddah e il ritiro in Australia, peggio di così non sarei potuto partire. Baku ha invece dimostrato la forza della nostra macchina, sul giro singolo ce la possiamo giocare”.

Naturalmente c’è ancora da lavorare, perché la Ferrari SF-23 non è ancora all’altezza della Red Bull. Charles Leclerc ha quindi fatto il punto della situazione in casa del Cavallino Rampante con queste parole: “In Azerbaigian si sono confermati i punti deboli che abbiamo visto a inizio stagione, dobbiamo lavorare sul passo gara perché è lì che la Red Bull è molto più forte. Però penso che gli aggiornamenti che abbiamo portato ci spingeranno nella direzione giusta. Non so se servirà per avvicinarci a loro, ma so che andranno nella direzione giusta”. Miami confermerà la crescita della Ferrari? Fra qualche ora cominceremo a capirci qualcosa in più… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

A MIAMI PER LA SECONDA VOLTA!

La diretta di Formula 1 ci fa compagnia a partire da venerdì 5 maggio con il Gp Miami 2023: si tratta del secondo appuntamento su questo tracciato, l’anno scorso aveva vinto Max Verstappen che si presenta in questo fine settimana come primo in classifica, in una stagione nella quale la Red Bull ha vinto su ogni singola pista ma sta vivendo una competizione interna che potrebbe anche causare qualche problema di gestione, perché Sergio Pérez con la doppietta in Azerbaijan si è portato a 6 punti dal campione del mondo in carica.

L'appuntamento con la diretta di Formula 1 scatta alle ore 20:00 di venerdì: questa prima giornata è dedicata alla FP1, vale a dire la prima sessione di prove libere che avrà la durata di un'ora. Tecnicamente, ovviamente, l'appuntamento riguarderebbe anche la FP2 ma, visto il fuso orario, dalle ore 23:30 arriveremo già sulla notte italiana di sabato.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL GP MIAMI 2023

Da ricordare che per questo Gp Miami 2023 non sarà prevista una copertura in chiaro nemmeno per qualifiche e gara, ma se non altro questi due eventi si potranno seguire in differita e, come sempre, per avere accesso alle immagini dovrete andare su Tv8.

La squadra che ci racconterà la diretta di Formula 1 con il Gp Miami 2023 sarà quella consueta: la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini, che si avvarrà del commento tecnico di Marc Gené (al venerdì dai box) e Roberto Chinchero. Mara Sangiorgio si occuperà delle interviste e dei contributi raccolti dal paddock, ad aiutarci a entrare in profondità nell’analisi delle monoposto e della sessione sarà Matteo Bobbi con la sua Sky Sport Tech Room.

Infine Federica Masolin, con Davide Valsecchi, Ivan Capelli e i vari ospiti, ci introdurranno alle valutazioni pre e post gara all’interno dei Paddock Live. Per quanto riguarda lo streaming video, questa opzione per la diretta di Formula 1 riguarda gli abbonati alla televisione satellitare: nel pacchetto è compresa la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e vi permetterà di seguire il Gp Miami 2023 – in questo caso la FP1, prima sessione di prove libere – anche in streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

