DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere FP1 live streaming video, scatto di Alonso!

DIRETTA FORMULA 1: FP1 GP MONACO, SCATTO DI ALONSO!

Si avvia alla conclusione la diretta di Formula 1 per le Fp1 del Gp Monaco 2023 sul circuito cittadino di Montecarlo. Continua ad essere prodiga di emozioni questa prima sessione di prove libere con Fernando Alonso che ha preso il comando della classifica dei giri veloci con la sua Aston Martin, fermando il cronometro in 1:13.907. Alle sue spalle un Carlos Sainz che sta dimostrando comunque di poter insidiare la prima posizione, è scivolato un po’ indietro Charles Leclerc che potrà però ora provare a migliorarsi anche se, inevitabilmente, il traffico in pista sarà destinato ad aumentare negli ultimi minuti di sessione. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Formula 1/ Verstappen ha vinto il Gp di Miami davanti a Pèrez! E la Ferrari?

DIRETTA FORMULA 1: FP1 GP MONACO, HAMILTON AL COMANDO!

Entra nel vivo la diretta di Formula 1 per le Fp1 del Gp Monaco 2023 sul circuito cittadino di Montecarlo. È passata in testa la Mercedes di Lewis Hamilton, 1:14.035 il tempo fatto registrare da una delle Frecce d’argento con le Ferrari che riescono comunque a continuare a convincere, con Sainz che è arrivato a girare più velocemente anche di Leclerc, a lungo al comando nella prima mezz’ora della sessione. Entrambe le Ferrari sono comunque tornate ai box per cercare di migliorare ulteriormente l’assetto, da segnalare per la Williams di Sargeant un problema alla trasmissione. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Miami video streaming: pole position per Pérez!

DIRETTA FORMULA 1: FP1 GP MONACO, LECLERC SI MIGLIORA!

Prosegue la diretta di Formula 1 per le Fp1 del Gp Monaco 2023 sul circuito cittadino di Montecarlo. Si migliora ulteriormente Charles Leclerc che abbassa il suo tempo a 1:14.5, confermando un ottimo impatto con la pista monegasca. Rischia anche Norris che sfiora le barriere così come aveva fatto Sainz a inizio sessione, da segnalare anche un problema per la Mercedes di Lewis Hamilton mentre comunque in questi primi minuti la lotta per il primo posto e per il giro veloce sembra un affare tutto relativo alla Ferrari. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Formula 1/ Prove libere Gp Miami video streaming live: Leclerc a muro!

DIRETTA FORMULA 1: FP1 GP MONACO, LECLERC SUBITO AVANTI!

È iniziata ufficialmente la diretta di Formula 1 per le Fp1 del Gp Monaco 2023 sul circuito cittadino di Montecarlo. Primi minuti in pista con Charles Leclerc che centra immediatamente il miglior tempo in 1:15.9, alle sue spalle Sainz che sta migliorando in progressione in maniera molto veloce ma che vive subito un piccolo brivido andando a toccare le barriera. Qualche problema alla frizione anche per la Red Bull di Verstappen, buon inizio anche per la McLaren di Lando Norris anche se ora, inevitabilmente, i tempi andranno a scendere. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: FP1 GP MONACO, SI COMINCIA!

Pronta a partire la diretta di Formula 1 per le Fp1 del Gp Monaco 2023 sul circuito cittadino di Montecarlo. Una pista che per le sue caratteristiche del tutto particolari è stata spesso capace di sovvertire i pronostici e le gerarchie di una stagione intera nel Mondiale piloti. Prima della partenza vale la pena gettare un occhio sulle tribune e osservare il parterre di stelle che spesso contraddistingue questo grande appuntamento, tra star del cinema e dello sport, Cristiano Ronaldo in testa. Le Ferrari puntano ad un exploit dopo un inizio di stagione difficile, la prima sessione di prove libere aiuta sempre a comprendere l’impatto e il feeling delle vetture sulla pista. Semaforo verde alle ore 13.30, si comincia! (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: SI TORNA IN PISTA, ECCO MONTECARLO!

La diretta di Formula 1 torna subito a farci compagnia: il Gp Monaco 2023 è uno dei più suggestivi della stagione, sullo storico circuito cittadino di Montecarlo le varie monoposto sono pronte a darsi battaglia in quello che sarà il sesto appuntamento dell’anno. Sarebbe dovuto essere il settimo, ma come noto il Gp Emilia Romagna è stato cancellato: l’allerta meteo scoppiata nella zona ha indotto chi di dovere a prendere questa decisione, dunque nello scorso weekend non si è corso e si torna in pista a una settimana di distanza. Diamo subito gli orari di venerdì 26 maggio: il Gp Monaco 2023 scatta ufficialmente alle ore 13:30 con la FP1, vale a dire la prima sessione di prove libere, mentre la FP2 sarà alle ore 17:00. Ciascuna sessione, lo ricordiamo, sarà della durata di un’ora; possiamo anche ricordare che per questo Gp Monaco 2023 non è prevista una diretta tv in chiaro, la Formula 1 dunque sarà solo su Sky Sport Formula 1 ed eventualmente Sky Sport Uno (numero 207 e 201 del decoder), dunque appuntamento riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare.

Questa è comunque una costante del venerdì, mentre per qualifiche della Formula 1 del sabato e gara della domenica non è prevista la diretta ma solo la differita in chiaro su Tv8. Le immagini da Montecarlo saranno come sempre accompagnate dalla squadra di Sky Sport: Carlo Vanzini alla telecronaca con il commento tecnico di Marc Gené – al venerdì dal box Ferrari – e Roberto Chinchero, eventualmente con qualche ospite. Poi, Matteo Bobbi si occuperà della Sky Sport Tech Room mentre le interviste e i contributi dal paddock saranno a cura di Mara Sangiorgio. Per quanto riguarda gli approfondimenti della diretta Formula 1, con i commenti su quanto accaduto e quel che dovrà accadere nel corso del Gp Monaco 2023, avremo Federica Masolin che condurrà il Paddock Live Show in compagnia di Davide Valsecchi e Ivan Capelli.

COME VEDERE IL GP MONACO 2023 MONTECARLO IN STREAMING VIDEO

Avendo parlato della diretta di Formula 1, va ora detto che lo streaming video sarà come sempre garantito per i clienti della televisione satellitare dall’applicazione Sky Go: non comporta costi aggiuntivi per i clienti del servizio, e può essere installata e attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre, l’alternativa è sottoscrivere un abbonamento al portale Now Tv.

Per quanto riguarda il contesto della diretta di Formula 1 per il Gp Monaco 2023, a Montecarlo si arriva con Max Verstappen e la Red Bull signori incontrastati della stagione, una Ferrari sempre in difficoltà e la Aston Martin di Fernando Alonso capace di salire sul podio, ma meno di mettere i bastoni tra le ruote delle lattine volanti; da capire se Sergio Pérez possa aprire realmente una rivalità interna con il due volte campione del mondo, il Gp Monaco 2023 potrebbe aiutarci con la risposta…











© RIPRODUZIONE RISERVATA