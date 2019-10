Diretta Formula 1/ Prove libere Fp2 live: tempi e classifica (Gp Giappone 2019)

La diretta Formula 1, oggi venerdi 11 ottobre 2019, torna protagonista con le prime sessioni di prove libere e quindi Fp1 e Fp2 per il Gran premio del Giappone 2019, diciassettesimo appuntamento del mondiale della F1 e pure tappa storica del campionato. Dopo quindi le emozioni di Sochi, si rimane all’estero e si vola al tracciato di Suzuka, che ha fatto da palcoscenico a battaglie all’ultimo sangue e dove spesso si è pure deciso il titolo mondiale. Prima però di catapultarci nella terra del Sol levante, dobbiamo subito segnalare a tutti gli appassionati come sarà possibile oggi seguire la diretta della Formula 1, tenuto ovviamente conto del forte fuso orario esistente per l’Italia. In questo fine settimana non sarà dunque agevole seguire i beniamini del mondiale: la diretta della formula 1 infatti comincerà alle ore 3,00 del mattino italiano, con la prima sessione di prove libere della Fp1, che si chiuderà alle ore 4,30, dopo i consueti 90 minuti. Si tornerà poi in pista a Suzuki per la Fp2 alle ore 7,00, con bandiera a scacchi fissata per le ore 8,30: come al solito sarà questa la sessione più significativa, perchè si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato come della gara di domenica.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI

In attesa di poter andare in pista a Suzuka per la diretta della formula 1 dobbiamo certo individuare i possibili protagonisti di questo fine settimana tutto dedicato al Gran premio del Giappone 2019. Vero è che quando si parla della prova di Suzuka, il primo nome che viene in mente è quello di Lewis Hamilton: il pilota inglese infatti, dopo essere tornato al successo al banco di prova di Sochi solo due settimane fa, è certo il primo indiziato al successo qua in terra nipponica, se non altro perchè qua ha messo a tabella ben 4 successi e pure ha vinto nelle ultime due edizioni del 2017-2018. Pure il pilota della Mercedes è davvero impaziente di conquistare tutti i punti messi in palio per la classifica del Mondiale piloti: Hmaitlon infatti è sempre più vicino all’ennesimo titolo iridato, e se è vero che già domenica non potrà gloriarsi del titolo di Campione del Mondo, pure vorrà vincere per avvicinarsi il più possibile al primo obbiettivo. Primo rivale del britannico ovviamente saranno le Ferrari di Leclerc e Vettel: i due piloti della rossa dopo le ottime prestazioni messe a segno dopo la sosta estiva, hanno subito una battuta d’arresto in Russia e certo hanno voglia di riscattare per chiudere la stagione di formula 1 al meglio. Pure la Rossa di Mattia Binotto potrebbe fare ben fatica: è infatti dal 2004 e da Michael Schumacher che la Ferrari non vince a Suzuka, ma va anche ricordato che Vettel ha vinto due volte quando era pilota della Red bull.

E’ poi la casa austriaca da tenere ben d’occhio fin dalle prime sessioni di prove libere di questa mattina, Fp1 e Fp2. Il team di Verstappen e Albon infatti si presenterà a Suzuka con l’intenzione di rendere gloria alla Honda, fornitrice delle Power Unit in questa stagione: i nipponici, che hanno fatto passo da giganti nello sviluppo solo quest’anno, hanno intenzione di vedere le proprie due auto sui primi gradini del podio e per tale appuntamento hanno preparato uno speciale pacchetto per le Redbull. Ma non solo: la Honda ha deciso di fare debuttare un proprio uomo di spicco nella prima sessione di prove libere di oggi e nella Fp1 vedremo al volante della Toro Rosso, Naoki Yamamato, eroe nazionale e bi campione della Super Formula nipponica. Sono quindi tanti gli elementi che renderanno questo primo banco di prova del fine settimana della Formula 1 davvero imperdibile. Andiamo allora dare la parola alla pista: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Giappone 2019 dal circuito di Suzuka sta per cominciare…



