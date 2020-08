Diretta Formula 1/ Prove libere live: cronaca e tempi (Gp 70° Silverstone)

La diretta Formula 1 torna a farci compagnia in un nuovo weekend: siamo di nuovo a Silverstone e oggi, venerdì 7 agosto, vivremo le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2 in vista del Gp 70° Anniversario della Formula 1. Così è stata battezzata la quinta gara del Mondiale 2020, che onora il ricordo della prima gara iridata della storia della Formula 1, che ebbe luogo nel 1950 appunto a Silverstone. In questo anomalo 2020, dovendo disputare due gare sul leggendario circuito inglese, ecco che – dopo il classicissimo Gp Gran Bretagna di settimana scorsa – è stata dunque scelta questa denominazione che ovviamente resterà un unicum nella storia. Per prima cosa annotiamo gli orari, che a causa di un’ora di fuso orario tra l’Italia e la Gran Bretagna saranno identici a quelli di venerdì scorso: la diretta Formula 1 per il weekend a Silverstone comincerà alle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali) con la FP1, mentre alle ore 16.00 (15.00 in Inghilterra) avremo la FP2. Normalmente, le prime due sessioni di prove libere saranno diverse dal solito perché, come già a Zeltweg il mese scorso, si torna sulla stessa pista del weekend precedente. Le scuderie hanno dunque già molti dati a disposizione: chi li sfrutterà meglio per iniziare con il piede giusto?

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO E I PROTAGONISTI

La diretta Formula 1 torna dunque protagonista per la seconda volta consecutiva a Silverstone. Abbiamo ancora tutti negli occhi quello che è successo settimana scorsa, quando una gara francamente noiosa in quasi tutto il suo svolgimento ha riservato clamorosi colpi di scena negli ultimissimi giri. Ne hanno fatto le spese Valtteri Bottas e Carlos Sainz, ne ha approfittato Charles Leclerc per salire sul podio, a Max Verstappen rimarrà per sempre il dubbio di cosa sarebbe successo senza la sua sosta “per prudenza” alla caccia del giro veloce e del relativo punto bonus, ma alla fine ride sempre Lewis Hamilton, che così aggiunge alla sua mirabolante carriera anche una vittoria giungendo al traguardo su tre ruote. Le gomme sono dunque al centro dell’attenzione: già negli anni scorsi Silverstone si era rivelata una pista “mangia pneumatici”, adesso sarà interessante capire se la seconda gara consecutiva sullo stesso tracciato favorirà la gestione delle gomme grazie alla consapevolezza di quanto successo settimana scorsa o se saranno possibili ulteriori colpi di scena.

Chi saranno i grandi protagonisti della diretta Formula 1 sul tracciato di Silverstone? Ancora una volta in primo piano va messa la Mercedes, che è arrivata a un soffio dall’ennesima doppietta, anche se negli ultimi due giri ha seriamente rischiato di perdere tutto. Lewis Hamilton vorrà concedere il bis in casa, pur se in assenza di tifosi, mentre Valtteri Bottas sa che per tenere aperta una speranza iridata deve precedere il fenomenale compagno e magari sperare che qualche volta la fortuna baci anche lui. Max Verstappen si candida ancora una volta a primo avversario, ma sa che avrà bisogno di qualche imprevisto altrui per sperare nella vittoria. Ancora più critica la posizione della Ferrari, perché Maranello deve sperare in gare rocambolesche anche solo per salire sul podio, come Charles Leclerc ha già fatto due volte, mentre Sebastian Vettel deve decisamente voltare pagina rispetto al pessimo Gran Premio della scorsa settimana. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi del grande automobilismo, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio 70° Anniversario a Silverstone sta per cominciare…



