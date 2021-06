Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca e tempi (Azerbaijan)

DIRETTA FORMULA 1 FP1 E FP2 GP AZERBAIJAN 2021 BAKU

La diretta della Formula 1 per venerdì 4 giugno riguarda le prove libere FP1 e FP2 del Gp Azerbaijan 2021: diamo subito notizia degli orari che, intesi con il fuso di casa nostra, sono le 10:30 per la prima sessione e le 14:00 per la seconda, ricordando anche che da quest’anno le prove libere sono della durata di un’ora per ciascuna sessione. Siamo sul circuito cittadino di Baku, per quello che è il sesto appuntamento della stagione: arriviamo dal Gp di Montecarlo dominato da Max Verstappen, nel quale la Ferrari si è riscattata con l’ottimo secondo posto di Carlos Sainz ma anche la grande delusione per Charles Leclerc, che dopo aver timbrato la pole position è andato contro le barriere e il giorno dopo non è riuscito a partire.

Possiamo ricordare che il Gp Azerbaijan ha vissuto soltanto tre edizioni: nato nel 2017, non è stato disputato l’anno scorso a causa della modifica al calendario post-lockdown. Due vittorie consecutive della Mercedes (prima Lewis Hamilton, poi Valtteri Bottas) mentre l’edizione inaugurale se l’era presa Daniel Ricciardo ancora al volante della Red Bull; ora però dobbiamo scoprire come andranno le cose nella diretta Formula 1 per la FP1 e FP2 del venerdì, sul circuito di Baku per il Gp Azerbaijan 2021.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE

Impazienti di seguire le loro imprese a Baku, giova ricordare che al solito tutte le tappe del weekend della F1 saranno visibili su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky, che pure ormai da anni detiene i i diritti esclusivi per tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Pure va precisato che le sessioni odierne delle prove libere saranno visibili solo su Sky, mentre invece qualifiche e gara per il Gp d’Azerbaijan 2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro ma in differita di poche ore anche sul digitale terrestre sul noto canale TV8 (numero 8 del telecomando).

Possiamo poi ricordare che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui spicca chiaramente la voce di Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana monegasco. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo appena accennato prima che sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili solo le qualifiche e la gara del Gran premio d’Azerbaijan 2021, e solo in differita. Come al solito le prime due sessioni di prove libere sono escluse dal piano: Fp1 e Fp2 saranno visibili esclusivamente per gli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP AZERBAIJAN 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Formula 1 fa tappa dunque al Gp Azerbaijan 2021: un altro circuito cittadino, anche se ben diverso rispetto a quello di Montecarlo. Dove di fatto non ci sono stati colpi di scena, se si eccettuano appunto il forfait di Leclerc e la rimonta di Sebastian Vettel, avvenuta però in partenza. In gara, come spesso e volentieri succede nel Gp Monaco, non ci sono stati sorpassi e le strategie dei box, con tutte le squadre che hanno puntato sulla singola sosta, hanno tolto di mezzo lo spettacolo. A vantaggio di Max Verstappen che, sfruttando i problemi che Lewis Hamilton ha avuto in qualifica, è riuscito a vincere la gara e infliggere un bel distacco al campione in carica, operando il sorpasso in classifica. A Baku si riparte allora da qui, da una Red Bull che sta realmente facendo vedere di potersi giocare i due titoli con la dominante Mercedes degli ultimi anni; ma anche da una Ferrari che mostrato ottimi segnali di risveglio e adesso, inevitabilmente, vuole confermarsi per provare se non altro a salire sul podio. Staremo a vedere, venerdì ci aspettano solo le prime due sessioni di prove libere ma lo spettacolo della diretta Formula 1 potrebbe già essere garantito…

