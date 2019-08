La Formula 1 in diretta oggi, venerdì 30 agosto, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2019 dallo storico circuito di Spa Francorchamps, località mitica per il Circus dell’automobilismo che riparte dopo ben quattro settimane di pausa estiva con il tredicesimo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno quelli classici della diretta Formula 1 di tutti i Gran Premi che durante la stagione si svolgono nel cuore dell’Europa: dopo questa lunga sosta sarà infatti cosa buona fare un pro-memoria. Si riaccendono i motori, ecco dunque gli orari delle due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 11.00 del mattino; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica su questa pista che è senza dubbio una delle più ricche di fascino e tradizione dell’intero calendario iridato, il modo migliore per ricominciare a darsi battaglia e lottare per il titolo iridato.

DIRETTA FORMULA 1: LA SFIDA SULLE ARDENNE

Dopo questa lunghissima sosta, la Formula 1 torna in diretta da Spa e settimana prossima ci sarà subito Monza: modo migliore per ricominciare non ci potrebbe essere. Tutti vogliono vincere a Spa Francorchamps: il Gran Premio del Belgio è una delle gare più attese in assoluto, sia perché spezza un lungo digiuno sia e soprattutto perché la pista di Spa è amata sia dai tifosi sia dagli stessi piloti per il suo valore tecnico che la rende probabilmente la pista più difficile ma anche più emozionante dell’intero Circus iridato, in particolare grazie al passaggio dell’Eau Rouge-Raidillon, ma anche grazie a tante altre curve e rettilinei (è la pista più lunga in calendario) che hanno scritto la storia della Formula 1 e ci hanno regalato nel corso degli anni davvero tante emozioni. A dire il vero quest’anno i giochi sembrano essere fatti, sia nella classifica Piloti sia fra i Costruttori, con Lewis Hamilton e la Mercedes che sembrano avere già ipotecato le due corone iridate. Con ben nove Gran Premi ancora da disputare, il rischio è di vivere un lungo finale di stagione con pochi temi d’interesse, ma almeno per questa doppietta Spa-Monza di certo nessuno si annoierà.

GP BELGIO 2019: I PROTAGONISTI

Sul banco degli imputati c’è naturalmente la Ferrari, che l’anno scorso era arrivata di fatto al livello della Mercedes: alla fine trionfò comunque Hamilton, facilitato però anche da diversi errori del Cavallino e di Sebastian Vettel. Quest’anno invece Seb e Charles Leclerc di fatto non hanno mai nemmeno cullato il sogno iridato: troppo netta la differenza, è vero che in alcune gare si sarebbe potuto fare di più ma il rimpianto è solo per un paio di possibili vittorie sfumate, non per una sfida globale alla Mercedes, quest’anno impossibile. Così Hamilton vola, Valtteri Bottas ci ha provato ma sulla distanza di una intera stagione sembra francamente impossibile per il finlandese pensare di reggere il passo. Il rivale più pericoloso di Lewis così è stato spesso Max Verstappen, ma per l’olandese il problema è che non su tutte le piste la Red Bull regge il confronto con la Mercedes, di conseguenza Verstappen può spesso regalarci spettacolo ed emozioni, ma le speranze iridate restano anche per lui riposte nel cassetto. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta però adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Belgio 2019 a Spa Francorchamps sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA