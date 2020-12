Diretta Formula 1/ Prove libere live: cronaca e tempi (Gp Sakhir 2020)

La diretta Formula 1 torna e ci propone le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Sakhir 2020 sull’omonimo circuito in Bahrain, che ospiterà il sedicesimo appuntamento del Mondiale 2020. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno condizionati dalle due ore di fuso orario che ci separano dal Bahrain e anche dal fatto che a Sakhir si gareggia in notturna. La diretta Formula 1 oggi, venerdì 4 dicembre 2020, per la FP1 avrà inizio alle ore 14.30 italiane; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 18.30 per la FP2. Saranno due sessioni naturalmente molto utili per scoprire una pista che sarà inedita, almeno in parte, perché per la prima volta nella storia la Formula 1 utilizzerà la cosiddetta “outer track” (pista esterna) dell’autodromo di Sakhir, che possiamo definire molto simile ad un ovale e che solo parzialmente coincide con il tracciato ormai classico di Sakhir – per intenderci, quello utilizzato anche domenica scorsa nel Gp Bahrain. Questa novità sarà dunque uno dei motivi d’interesse per il Gp Sakhir 2020 e bisogna dare atto alla Formula 1 di essere sempre capace di catalizzare l’attenzione, anche a titoli iridati ormai assegnati.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Sakhir 2020 sull’omonimo circuito di Sakhir in Bahrain, che aprono il sedicesimo weekend della stagione di Formula 1, dopo che è slittato a luglio il via della stagione, saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, tuttavia dobbiamo aggiungere che, per quanto riguarda questo Gran Premio di Sakhir in chiaro nemmeno qualifiche e gara nei prossimi giorni saranno visibili in tempo reale come era di recente successo per la gara italiana di Imola, ma solo in differita. Sakhir è una sede ormai per la Formula 1, che tuttavia utilizzerà per la prima volta un altro layout del circuito: che cosa potrà succedere? La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI DEL GP SAKHIR

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio di Sakhir 2020 che ci proporrà una curiosa doppietta ma su circuito parzialmente inedito, facciamo il punto della situazione dei protagonisti. Possiamo dire che i due nomi sulla bocca di tutti sono coloro che non saranno in pista a Sakhir. La prima citazione va naturalmente al “miracolato” Romain Grosjean, che è uscito con pochissimi danni dall’orribile incidente di domenica scorsa, con la sua Haas spezzata in due e avvolta dalle fiamme. Ne approfittiamo allora per rendere onore ai commissari di Sakhir e più in generale al lavoro fatto dalla FIA per la sicurezza, in particolare con l’introduzione dell’Halo, che è stato fondamentale per evitare quella che avrebbe potuto certamente essere una tragedia. L’altro grande assente sarà naturalmente Lewis Hamilton: nessun avversario in pista ha saputo contrastarlo quest’anno, allora ci si è messo di mezzo il Covid che impedirà al sette volte campione del Mondo di gareggiare, anche se per Hamilton il titolo iridato è già ampiamente in cassaforte. Sarà dunque una grande chance per il giovane George Russell, che infatti guiderà la Mercedes e potrà così mettere in mostra tutto il suo talento.

La lotta per Hamilton è ormai con i numeri e la storia della Formula 1, perché il compagno di squadra Valtteri Bottas non ha rappresentato una minaccia sulla durata dell’intera stagione mentre nessun altro ha una macchina all’altezza di lottare per il titolo – nemmeno Max Verstappen, perché comunque anche la Red Bull resta un gradino sotto la Mercedes e non riesce a colmare questa differenza. Morale della favola: il Gp Sakhir fa gol a tanti, fedeli al proverbio “quando il gatto non c’è, i topi ballano”. Per la Ferrari invece nemmeno l’assenza di Hamilton può bastare per sognare in grande: l’obiettivo sarà fare il massimo possibile e cercare di portare a casa quanti più punti si potrà, inutile immaginare di più per Charles Leclerc e per Sebastian Vettel, a maggior ragione dopo il disastro di settimana scorsa, che ha fatto ancora più male perché tradizionalmente il Bahrain è un ottimo circuito per la Ferrari, almeno nella sua conformazione classica. L’attesa per quanto succederà in questo comunque stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Sakhir 2020 sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA