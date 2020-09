Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming: tempi, classifica (Gp Russia 2020)

La diretta Formula 1 torna dopo una settimana di pausa e ci propone le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Russia 2020 sul circuito di Sochi, decimo appuntamento del Mondiale 2020. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno leggermente condizionati dall’ora di fuso orario tra l’Italia e la città russa sulle sponde del Mar Nero, comunque gli orari delle varie sessioni sulla pista che sorge all’interno del Villaggio Olimpico dei Giochi invernali del 2014 non si discosteranno di molto da quelli delle gare nell’Europa occidentale. La diretta Formula 1 oggi, venerdì 25 settembre 2020, per la FP1 avrà inizio alle ore 10.00 italiane, quando sul circuito di Sochi saranno le 11.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.00 (le 15.00 locali) per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà sostanzialmente alla stessa ora delle qualifiche di domani e della gara di domenica e come di consueto sarà la più indicativa per scuderie e piloti, anche se sarà difficile scalfire il tradizionale dominio Mercedes a Sochi, in un anno in cui Stoccarda sta dominando anche più nettamente del solito praticamente ovunque.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, FORMULA 1: DOVE VEDERE LE PROVE LIBERE A SOCHI

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Russia 2020 sul circuito di Sochi, che aprono il decimo weekend della stagione di Formula 1, dopo che è slittato a luglio il via della stagione, saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, tuttavia dobbiamo aggiungere che, per quanto riguarda questo Gran Premio di Russia in chiaro nemmeno qualifiche e gara nei prossimi giorni saranno visibili in tempo reale come era di recente successo per le gare italiane di Monza e Mugello, ma solo in differite. Siamo di scena stavolta a Sochi, tracciato francamente di solito assai poco emozionante: stavolta potrà succedere qualcosa che meriti di essere ricordato?

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio di Russia che chiude il mese di settembre, facciamo il punto della situazione dei protagonisti. Dobbiamo dire subito che gareggiare a Sochi dopo la tripletta Spa-Monza-Mugello non induce all’entusiasmo, dal momento che il circuito russo non può essere neanche lontamente paragonato ai tre precedenti. Per la Ferrari tuttavia affrontare una pista più lenta potrebbe essere una buona notizia: Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono reduci da gare da incubo, il che fa ancora più male pensando che un anno fa a Spa e Monza aveva vinto Charles e che il Mugello era la millesima gara Ferrari su un circuito di proprietà del Cavallino Rampante. Naturalmente non è che arrivando a Sochi spariranno i problemi, tuttavia si può sperare di lottare almeno per piazzamenti di buon livello, invece di fare una grande faticva anche solo per entrare in zona punti. Tutto questo evidentemente a patto che non si paghi la decisione di alzare bandiera bianca per il 2020: al Mugello abbiamo visto per certi tratti la Ferrari addirittura dietro la Williams, si rischia un finale di pura sofferenza.

La Mercedes evidentemente non ha di questi problemi: Stoccarda ha di fatto già blindato i titoli iridati 2020 e perde solo se si verificano gare pazze come quella di Monza (ma al Mugello nemmeno i colpi di scena hanno fermato Hamilton). A Sochi poi la storia ci dice che il dominio della Mercedes è praticamente impossibile da scalfire, a questo punto la curiosità potrebbe essere legata soprattutto al duello interno fra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, perché questa pista piace molto al finlandese, il quale dunque potrebbe provare almeno per una volta a battere l’illustre compagno di squadra. La prima rivale della Mercedes dovrebbe essere sulla carta sempre la Red Bull, ma ultimamente Max Verstappen ha raccolto più delusioni che gioie e l’olandese sembra avere riposto ogni sogno di gloria iridata: sarà possibile almeno scalfire la “dittatura” della Mercedes a Sochi? Qualcosa inizieremo a capirlo presto, perché l’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Russia 2020 dal circuito di Sochi sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA