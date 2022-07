Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca del Gp Ungheria 2022

DIRETTA FORMULA 1: A BUDAPEST PRIMA DELLA SOSTA! (GP UNGHERIA 2022)

La diretta di Formula 1 ci porta per mano attraverso il Gp Ungheria 2022: siamo a Budapest, la gara prima della tradizionale sosta, e venerdì 29 luglio si apre il fine settimana con il consueto, doppio appuntamento delle prime due sessioni di prove libere, FP1 e FP2 che ci faranno compagnia oggi. Allora dobbiamo innanzitutto dare notizia degli orari: alle ore 14:00 apriremo con la FP1, mentre la FP2 sarà alle ore 17:00 della stessa giornata; ricordiamo che, diversamente da quanto accadeva in passato, ciascuna sessione di prove libere sarà della durata di un’ora, e inizieremo a capire quale sia il passo delle varie monoposto.

La Ferrari è chiamata al riscatto dopo aver gettato alle ortiche una grande possibilità per vincere la terza gara consecutiva e avvicinarsi alla Red Bull. L’incidente di Charles Leclerc, andato a muro mentre era in testa, ha fatto precipitare il monegasco addirittura a 63 punti da Max Verstappen. Pensate: anche con l’olandese secondo, Leclerc sarebbe potuto arrivare a -30 da lui e dunque con tutt’altra situazione di classifica.

Inutile piangere sul latte versato: ha parlato chiaro Mattia Binotto, da qui in avanti la Ferrari dovrà pensare a vincere tutte le gare e poi valuterà se questo sarà sufficiente per arrivare al Mondiale – chiaramente dovrebbe vincere sempre Leclerc – tenendo conto del fatto che ovviamente la situazione è assolutamente complessa, la Red Bull sta volando e adesso anche la Mercedes è tornata ad essere un brutto cliente. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Formula 1 per il Gp Ungheria 2022, cominciando da FP1 e FP2…

FORMULA 1, STREAMING VIDEO SKY GO FP1 E FP2 E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE SESSIONI

Intanto però possiamo anche ricordare che l’appuntamento per la prima giornata del weekend di Formula 1 in tv sarà come di consueto riservato agli abbonati alla televisione satellitare: infatti il venerdì di Formula 1 viene trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1, i due canali che trovate ai numeri 201 e 207 del vostro decoder.

L’emittente si occuperà integralmente del fine settimana del Gp Ungheria 2022, seguendo in diretta ogni singolo istante della Formula 1 in pista ma anche ai box e lungo il paddock, con gli appuntamenti che adesso andremo a evidenziare nel dettaglio. Con la telecronaca in diretta della Formula 1 da parte di Carlo Vanzini, il commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero e la Sky Sport Tech Room di Matteo Bobbi seguiremo FP1 e FP2; ai box saranno puntuali gli interventi di Mara Sangiorgio che di volta in volta intervisterà i vari protagonisti, i team manager come anche gli stessi piloti prima e dopo le sessioni di prove libere.

Va però ricordato anche l’appuntamento con la diretta della Formula 1 in streaming video: in questo caso, come di consueto, va detto che il Gp Ungheria 2022 potrà essere seguito anche in mobilità grazie all’applicazione Sky Go, anche questa riservata agli abbonati della televisione satellitare che la potranno attivare, senza costi aggiuntivi, inserendo i dati del loro abbonamento e utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per essere sempre sintonizzati in diretta sul mondo della Formula 1 e nello specifico sugli eventi del Gp Ungheria 2022.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP UNGHERIA

Nel presentare la diretta di Formula 1 per il Gp Ungheria 2022 possiamo allora dire che questo circuito ha aperto le sue porte negli anni Trenta del XX secolo, ma è diventato tappa del Mondiale dal 1986: nei primi Gran Premi hanno dominato i brasiliani, con due vittorie di Nelson Piquet e tre di Ayrton Senna inframmezzate dal colpo Ferrari con Nigel Mansell e quello del belga Thierry Boutsen. Su questa pista Michael Schumacher ha vinto tre volte (una con la Benetton, due con la Ferrari) e la rossa si è imposta anche con Rubens Barrichello nel 2002.

Da quel momento ha festeggiato due volte con Sebastian Vettel (2015 e 2017) mentre Lewis Hamilton ha timbrato ben sette successi, dominando la scena anche perché di queste vittorie tre sono arrivate con la McLaren. Il britannico si è visto spezzare la serie l’anno scorso, quando l’epilogo del Gp Ungheria 2022 è stato incredibile: la vittoria ha infatti sorriso a Esteban Ocon, al volante della Alpine. Come andrà a finire in questa stagione lo scopriremo, ma oggi è ancora venerdì e la diretta di Formula 1 ci deve regalare i risultati di FP1 e FP2…











