Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca e tempi (Gp Bahrain)

DIRETTA FORMULA 1: SI APRE IL GP DEL BAHRAIN

Dopo una breve sosta, la Formula 1 torna in diretta oggi, venerdi 27 novembre, per le prove libere Fp1 e Fp2 del Gran premio del Bahrain 2020: siamo dunque sul tracciato del Sakhir, pista che pure accoglierà i nostri beniamini nuovamente anche il prossimo fine settimana, per un doppio appuntamento tutto da vivere, a conclusione del campionato del mondo. Siamo dunque impazienti di dare la parola solo alla pista, ma pure alla vigilia è doverosa l’annotazione per tutti gli appassionati degli orari che ci accompagneranno oggi, tenuto conto che dovremo fare i conti con due ore di fuso orario, tra Italia e il Bahrain. La diretta della Formula 1 oggi dunque, si accenderà per la prima sessione di prove libere, la Fp1 solo alle ore 12.00 italiane: si girerà per i consueti 90 minuti, fino alla bandiera a scacchi delle ore 13.30. Da calendario ufficiale invece la seconda sessione di prove libere al Sakhir, la Fp2 comincerà alle ore 16.00 italiane e si concluderà solo alle 17.30, quando già il sole sarà calato e verranno accesi i riflettori sulla pista baharenita. Come sempre saranno due sessioni veramente utili: il tracciato del Sakhir è infatti circuito molto tecnico e non di immediata lettura, come già abbiamo visto nelle edizioni passate, dove sono sempre state scintille in pista. Pure non scordiamo che tutti i piloti, in vista delle qualifiche e della gara di domenica, approfitteranno specialmente della Fp2 (prevista ai medesimi orari) anche per abituarsi a correre al tramonto, in condizioni di luce affatto ideali.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE

Riflettori puntati sulle prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio del Bahrain 2020, che sul circuito del Sakhir, daranno il via a quello che sarà il terzultimo appuntamento del campionato del mondo 2020, inizialmente sospeso e successivamente rinviato in pieno autunno, per colpa della pandemia. Ricordiamo dunque subito che come ormai capita da diversi anni, tali sessioni come tutti gli appuntamenti della Formula 1 saranno trasmessi su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che pure gestirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Come gli appassionati ormai ben sanno, le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky e dunque anche quelle previste oggi per il Gp del Bahrain: aggiungiamo che purtroppo per questo primo appuntamento al Sahkir, anche qualifiche e gara non saranno visibili in chiaro e in tempo reale, ma solo in differita. Siamo dunque impazienti di dare spazio alla Formula 1, con i nostri beniamini impegnati su un tracciato complicato ed emozionante come è quello Bahrenita. Pure come abbiamo già affermato, segniamo che gli abbonati alla tv satellitare avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI AL GP DEL BAHRAIN

In attesa di dare la parola alla pista per la diretta della Formula 1 per le prime sessioni di prove libere del Gran premio del Bahrain, tocca ora a vedere quali potrebbero essere oggi i protagonisti annunciati sulle curve del Sakhir. Primo nome che viene in mente è senza dubbio quello di Lewis Hamilton, che solo pochi giorni fa si è laureato nuovamente campione del mondo ed ha dunque raggiunto Michael Schumacher a quota sette titolo iridati. Il pilota inglese, pur sicuro del primo gradino della classifica del mondiale piloti, pure non è personaggio che si accontenta e siamo sicuri che affronterà questo fine settimana, il terzultimo della stagione 2020 della Formula 1 con la giusta aggressività, già da questo venerdi dedicato alle prove libere. Pure non sarà da meno il compagno di squadra Valtteri Bottas, che invece ha ancora qualcosa da chiedere a questa stagione iridata: il finlandese non ha sempre brillato tra le curve del Sakhir, ma questo fine settimana potrebbe essere la giusta occasione per salire sul palcoscenico e per farlo chiaramente servirà dare il massimo fin da questa mattina.

Pure non scordiamo che il Gran premio del Bahrain sarà momento fondamentale per la Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Nelle ultime prove del mondiale della Formula 1 infatti la scuderia del cavallino rampante ha fatto vedere un netto miglioramento nelle prestazioni come nei risultati: pure questi sono occorsi su piste che sulla carta sorridevano di più alle caratteristiche (e ai problemi) della Sf 1000 H. Sarà dunque importante valutare le prestazioni della rossa dopo le ultime modifiche introdotte, su un tracciato come quello del Sakhir, particolarmente difficile per la casa di Maranello, fin dalle prime sessioni di prove libere che ci faranno compagnia in questo venerdi: qui non sarà possibile infatti mascherare i già noti difetti della vettura e sarà dunque una sorta di momento della verità per la rossa. Senza scordare che parliamo di due piloti veramente ambiziosi, impazienti di dare il massimo in queste ultime prove della stagione: per Vettel (tornato a podio in Turchia) si tratta degli ultimi sprazzi da uomo della rossa e il tedesco appare motivato a fare bene (nonostante i limiti della vettura) su un tracciato che già negli anni scorsi gli ha concesso diversi successi. Non meno motivato sarà Charles Leclerc: solo pochi giorni fa in Turchia il monegasco ha sfiorato il podio, per colpa di una svista all’ultima curva e oggi sicuramente il giovane talento della Ferrari vorrà dimostrare di saper imparare dai propri errori. Ma chissà che succederà in pista la Sakhir, già da questa mattina. L’attesa in ogni caso sta per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Bahrain 2020 dal circuito del Sakhir sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA