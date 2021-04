Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca e tempi (Imola 2021)

La diretta Formula 1 torna e ci propone le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021 sul circuito di Imola, che ospiterà il secondo appuntamento del Mondiale 2021. La prima annotazione è dunque doverosamente riservata al fatto che pure quest’anno la Formula 1 fa tappa ad Imola: l’anno scorso ci entrò a causa dello stravolgimento del calendario iridato causato dalla pandemia di Covid e fu addirittura la terza gara in Italia, per il 2021 il rinvio del Gp Cina ha aperto una nuova possibilità e riecco Imola – bella soddisfazione per l’Italia, che sarà l’unica nazione ad avere due Gran Premi in questa stagione.

Gli orari della diretta Formula 1 oggi, venerdì 16 aprile 2021, saranno caratterizzati da una delle novità della stagione 2021, cioè la riduzione da 90 a 60 minuti delle due sessioni di prove libere del venerdì: la FP1 avrà inizio alle ore 11.00; si girerà per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.30 per la FP2. Saranno due sessioni naturalmente molto utili, perché la stagione di Formula 1 è appena iniziata e c’è molto da lavorare per tutti, anche se rispetto all’anno scorso le scuderie hanno a disposizione molti più dati. Imola infatti mancava dal 2006, un’era geologica per la Formula 1, di conseguenza era come se fosse un circuito inedito: ora non è più così, vedremo chi saprà fare meglio sull’asfalto dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

DIRETTA FORMULA 1 GP EMILIA ROMAGNA IMOLA 2021: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, facciamo il punto su quello che potremmo aspettarci ad Imola. La base di partenza è ovviamente la gara disputata ormai tre settimane fa in Bahrain: vinsero Lewis Hamilton e la Mercedes, si potrebbe dire “niente di nuovo” se non fosse che in realtà la Red Bull di Max Verstappen è stata la monoposto più veloce praticamente per tutto il weekend. L’epilogo fece discutere, con il sorpasso di Verstappen ai danni di Hamilton ma andando oltre i limiti della pista, con successiva restituzione della posizione al sette volte campione del Mondo, ma la sensazione (che andrà naturalmente confermata o smentita già qui ad Imola) è che la Formula 1 del 2021 vedrà una lotta per il titolo molto più serrata tra Hamilton e Verstappen e tra la Mercedes e la Red Bull. L’anno scorso fu l’inglese a vincere ad Imola, mentre l’olandese raccolse zero punti come d’altronde anche a Monza e al Mugello: Verstappen sfaterà questa sorta di maledizione italiana che lo aveva colpito nel 2020? E davvero potrà lottare ad armi pari con Hamilton per tutta la stagione?

Correndo ad Imola, poi, i riflettori della Formula 1 saranno puntati in maniera speciale sulla Ferrari: il debutto in Bahrain è stato confortante e si attendono buone notizie per Charles Leclerc e Carlos Sainz anche dalla pista di casa. Arrivare sul podio sarà un’impresa perché il gap da Mercedes e Red Bull è comunque ancora consistente, ma si deve confermare il percorso di crescita che Maranello sembra avere finalmente imboccato, facendo il meglio possibile per portare alla Ferrari il massimo dei punti che potrà raccogliere. La sfida potrebbe essere in particolare con la McLaren, che al momento sembra essere la terza forza del Circus. Fra i temi di spicco ci sarà naturalmente il ritorno ad Imola di Fernando Alonso, che nel 2020 era assente ma c’era negli ultimi anni del Gp San Marino, quando ingaggiò all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari mirabolanti battaglie con Michael Schumacher che tifosi ed appassionati ancora ricordano. Ebbene, ci sarà Alonso e ci sarà pure Schumacher (Mick) per rendere ancora più affascinante questo bis di Imola, senza dimenticare l’altro “reduce” della Formula 1 di inizio millennio, cioè naturalmente Kimi Raikkonen. Comunque adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021 a Imola sta per cominciare…



