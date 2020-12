Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Abu Dhabi 2020)

La diretta Formula 1 torna e ci propone le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 sul circuito di Yas Marina, che ospiterà il diciassettesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2020. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno condizionati dalle tre ore di fuso orario che ci separano da Abu Dhabi ma anche dal fatto che a Yas Marina si gareggia in notturna, di fatto annullando sostanzialmente la differenza con i classici orari europei. La diretta Formula 1 oggi, venerdì 11 dicembre 2020, per la FP1 avrà inizio alle ore 10.00 italiane; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.00 per la FP2. Saranno due sessioni naturalmente molto utili, anche a titoli iridati ormai assegnati. La Formula 1 infatti si congeda ad Abu Dhabi al termine di un 2020 che non è stato facile, ma che il Circus è riuscito comunque a portare a termine con successo: con il senno di poi, non si può nemmeno definirlo un Mondiale dimezzato, perché 17 Gran Premi sono davvero tanti – fino a pochi anni fa, era la durata normale dell’intera stagione. Lo sforzo di FIA, Liberty Media e in generale di tutto il mondo della Formula 1 è stato dunque ammirevole e di questo va reso atto a chi ha reso possibile lo svolgimento della stagione.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 sul circuito di Yad Marina, che aprono il diciassettesimo weekend della stagione di Formula 1, dopo che è slittato a luglio il via della stagione, saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, tuttavia dobbiamo aggiungere che, per quanto riguarda questo Gran Premio di Abu Dhabi in chiaro qualifiche e gara nei prossimi giorni saranno visibili in tempo reale, essendo l’ultimo Gran Premio della stagione. Abu Dhabi è una sede ormai classica per la Formula 1, ma che cosa potrà succedere in questo ultimo atto del sofferto 2020? Gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1 GP ABU DHABI, IL BILANCIO DI FINE ANNO

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio di Abu Dhabi 2020, facciamo il punto della situazione di una stagione che terminerà proprio a Yas Marina. La Mercedes ha dominato la stagione in lungo e in largo e questo non ha aiutato lo spettacolo, come in un giallo nel quale già dalle prime pagine si è capito chi sarà l’assassino. Questa però non è di certo una colpa di Stoccarda o di Lewis Hamilton: alla Mercedes semmai vanno tirate le orecchie per domenica scorsa, quando hanno combinato più errori che in tutto il resto del Mondiale, vanificando il sogno di George Russell e facendo avverare quello di Sergio Perez – altro nome sul quale si dovrebbe fare una riflessione su come vengono assegnati i posti disponibili in Formula 1… Hamilton ha dominato, ma la facilità con cui Russell ha subito fatto grandi cose in Mercedes ha dato fiato a chi afferma che qualunque pilota di talento (non ce ne voglia il buon Valtteri Bottas) potrebbe dominare al volante di una monoposto di Stoccarda. Hamilton vide bene quando scelse la Mercedes prima dell’avvento dell’era ibrida: probabilmente la sua più grande vittoria è stata proprio quella.

La lotta per Hamilton è ormai con i numeri e la storia della Formula 1, perché il compagno di squadra Valtteri Bottas non ha rappresentato una minaccia e nessun altro ha una macchina all’altezza di lottare per il titolo – nemmeno Max Verstappen, perché comunque anche la Red Bull resta un gradino sotto la Mercedes e non riesce a colmare questa differenza, per cui anche sull’olandese restano i dubbi legati a quale sia effettivamente il suo valore in una ipotetica lotta per il titolo. Per la Ferrari invece sul 2020 è difficile salvare qualcosa: forse è meglio stendere un velo pietoso, pur se la Scuderia deve invece fare tesoro degli errori compiuti. Senza dubbio la soddisfazione migliore è arrivata dal trionfo di Mick Schumacher in Formula 2, che fa sognare un futuro in rosso per il figlio d’arte. Sulla gara che ci attende invece non abbiamo molto da dire: Abu Dhabi è pista francamente noiosa anche quando c’è in palio ancora qualcosa, difficilmente questo Gp passerà alla storia. Comunque adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 a Yas Marina sta per cominciare…



