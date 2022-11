DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere live e streaming video: Leclerc subito in testa!

DIRETTA FORMULA 1: FP1 GP ABU DHABI, LECLERC SUBITO IN TESTA!

E’ ufficialmente iniziata la diretta di Formula 1 di venerdì 18 novembre per la prima sessione di prove libere del Gp Abu Dhabi 2022. Prende il comando della classifica dei giri veloci dopo i primi minuti la Ferrari di Charles Lelcerc, secondo posto per un ottimo Lawson che mette Perez, che era balzato immediatamente al comando, a 7 decimi di distanza mentre grazie alle gomme dure che permettono anche ad Albon di prendersi per il momento un’ottima quarta posizione, in attesa che inizino a girare anche gli altri grossi calibri. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Formula 1/ Gp Brasile: ha vinto Russell, doppietta Mercedes! Sainz sul podio

DIRETTA FORMULA 1: FP1 GP ABU DHABI, SI COMINCIA!

Pronta a partire la diretta di Formula 1 di venerdì 18 novembre per la prima sessione di prove libere del Gp Abu Dhabi 2022. Ultimo appuntamento del Mondiale con la pista di Yas Marina che darà risposte non solo sul secondo posto nella classifica piloti alle spalle del campione del mondo Max Verstappen, ma anche sulle prime indicazioni per una prossima stagione che si preannuncia già burrascosa per la Ferrari, che deve definire il rapporto con Binotto prima di cercare di ripartire con macchine e strategie più performanti rispetto a quelle di quest’ultima, deludente stagione. Si parte alle ore 11.00 italiane con la prima sessione di prove libere sulla pista degli Emirati Arabi Uniti. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Formula 1/ Gp Brasile 2022: Russell vince la Sprint Race, quarto Verstappen

DIRETTA FORMULA 1: SI CHIUDE LA STAGIONE AD ABU DHABI

La diretta di Formula 1 riparte venerdì 19 novembre, e questo fine settimana chiude una stagione lunghissima: il Gp Abu Dhabi 2022 segnerà la parola fine su questo campionato perché è l’ultimo di un campionato che ci ha portato come di consueto intorno al mondo occupando praticamente un anno solare di calendario, e che settimana scorsa aveva fatto in Brasile con il Gran Premio di San Paolo, dove la Mercedes è rinata e ha messo un po’ di pepe su un finale di stagione che altrimenti non avrebbe più avuto alcun interesse, visto che Max Verstappen e Red Bull sono campioni del mondo ormai da tempo (il Mondiale costruttori si è risolto nel Gp Usa ad Austin).

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche streaming: Magnussen conquista la pole! GP Brasile

Se invece vogliamo scrutare gli orari del Gp Abu Dhabi 2022, dobbiamo dire che le due sessioni di prove libere (FP1 e FP2) che come sempre riguardano il venerdì avranno la durata di 60 minuti, come ormai è consuetudine; la prima sessione scatterà alle ore 11:00 mentre la seconda prenderà il via alle ore 14:00, sempre con orari che sono quelli di casa nostra. Detto che Red Bull ha chiuso il discorso tempo fa, resta da capire se la Ferrari riuscirà a difendere il secondo posto nei costruttori dall’assalto della Mercedes, e allo stesso modo tra i piloti deve fare Charles Leclerc con Sergio Pérez.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Va ricordato che il Gp Abu Dhabi 2022 non sarà uno degli appuntamenti di Formula 1 sono trasmessi in diretta: la gara di domenica andrà in onda soltanto in differita e, parlando del venerdì, il giorno dedicato alle prime due sessioni di prove libere sarebbe comunque escluso. Dunque saranno soltanto gli abbonati alla televisione satellitare a poter assistere a FP1 e FP2: i canali di riferimento sono come di consueto Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1, rispettivamente ai numeri 201 e 207 del decoder.

Ci sarà la possibilità della diretta streaming video di Formula 1 grazie all’applicazione Sky Go e anche Now Tv, anche qui in abbonamento; ricordiamo che Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero commenteranno le due sessioni di prove libere di Formula 1 in diretta e ci saranno poi i consueti aggiornamenti di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room, mentre Mara Sangiorgio curerà le interviste da box e paddock con Federica Masolin e Davide Valsecchi che, prima e dopo le due sessioni, cureranno gli approfondimenti del caso con altri contributi, nel corso dei Paddock Live Show.

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI DEL GP ABU DHABI 2022

I protagonisti nella diretta di Formula 1 del Gp Abu Dhabi 2022 saranno soprattutto Charles Leclerc e Sergio Pérez, che entrano nell’ultima gara della stagione con gli stessi punti in classifica: chi si piazza meglio arriva secondo, a parità di punti (cioè inevitabilmente zero) la piazza d’onore sarà di Leclerc che ha ottenuto una vittoria in più, ma il monegasco entra in questo Gp Abu Dhabi con il morale sotto i tacchi per le disastrose qualifiche in Brasile e la richiesta negata di scambiare la posizione con Carlos Sainz.

Qui, parola di Mattia Binotto, la Ferrari ha scelto di non rischiare anche per il Mondiale costruttori: la Mercedes ha solo 19 punti di ritardo e potrebbe anche prendersi il secondo posto, difficile ma non così tanto se le frecce d’argento saranno quelle di San Paolo, dove George Russell ha vinto Sprint Race e Gran Premio mentre Lewis Hamilton è stato rispettivamente terzo e secondo. Il sette volte campione del mondo ha un ultimo tentativo per proseguire la striscia di stagioni di Formula 1 con almeno una vittoria (sarebbero 16, cioè da quando ha fatto il suo esordio) mentre Sebastian Vettel saluterà ufficialmente il circus e sarà anche questo un grande momento, pur se il tedesco almeno idealmente non ha escluso di poter tornare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA