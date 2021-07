Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Austria 2021)

La diretta Formula 1 torna per la seconda settimana consecutiva al Red Bull Ring e ci propone le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Austria 2021 sul circuito che sorge appunto sulle colline tra le località della Stiria di Zeltweg e Spielberg, che ospiterà il nono appuntamento del Mondiale 2021. La prima annotazione è dunque doverosamente riservata al fatto che pure quest’anno la Formula 1 fa doppia tappa in Austria: era successo già l’anno scorso, quando anzi il Mondiale cominciò proprio dal Red Bull Ring a causa dello stravolgimento del calendario iridato causato dalla pandemia di Covid, succede di nuovo nel 2021 con l’aggiunta in extremis del Gp Stiria disputato domenica scorsa oltre al “canonico” Gp Austria che comincia invece oggi.

Gli orari della diretta Formula 1 oggi, venerdì 2 luglio 2021, saranno quelli ormai classici nella stagione in corso per le due sessioni di prove libere del venerdì: la FP1 avrà inizio alle ore 11.30; si girerà per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2. Saranno due sessioni naturalmente molto utili, anche se si riparte dalle informazioni acquisite nello scorso weekend, dominato da Max Verstappen e dalla Red Bull. Le ‘lattine’ vorranno ripetersi per allungare ancora in classifica: la Mercedes saprà reagire?

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio d’Austria 2021 sul circuito del Red Bull Ring saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, tuttavia dobbiamo aggiungere che, per quanto riguarda questo Gran Premio d’Austria in chiaro qualifiche e gara nei prossimi giorni non saranno visibili in tempo reale, ma solo in differita.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio d’Austria 2021 ci riferiscono dunque di appuntamenti che non saranno in tempo reale su Tv8 nemmeno per quanto riguarda le sessioni di sabato e domenica di qualifiche e gara. Oggi – come sempre al venerdì – le due sessioni di prove libere sul circuito del Red Bull Ring saranno invece visibili solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP AUSTRIA 2021: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio d’Austria 2021, facciamo il punto su quello che potremmo aspettarci al Red Bull Ring. La base di partenza è ovviamente la gara disputata domenica scorsa a Zeltweg: vinsero Max Verstappen e la Red Bull, per la scuderia anglo-austriaca è stata la quarta vittoria consecutiva, una striscia che mancava dai tempi dei trionfi iridati di Sebastian Vettel, prima dunque della ‘dittatura’ Mercedes nell’epoca delle power unit. Siamo dunque di fronte a una grossa novità: Stoccarda deve inseguire, sia tra i Costruttori sia tra i Piloti, con Lewis Hamilton nel ruolo di rivale del dominatore, come l’inglese non era più abituato. Anzi, il vantaggio di Max avrebbe potuto essere più netto, se si pensa ad esempio agli esiti di Imola e Baku: in Italia un secondo posto di fortuna per Hamilton, in Azerbaigian una vittoria buttata via causa foratura per Verstappen. Il segnale della svolta è arrivato in Francia, di solito “feudo” Mercedes, stavolta invece conquistato da Verstappen. Un bis austriaco adesso potrebbe essere il sigillo sull’inizio di una vera fuga.

I riflettori della diretta Formula 1 saranno puntati poi in maniera speciale anche sulla Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz sono reduci da gare contraddittorie. Molto bene a Montecarlo e Baku, dove anzi la Ferrari ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto; in Francia buone qualifiche ma disastro totale in gara ed entrambi fuori dai punti; in Stiria invece sabato di sofferenza ma domenica in crescendo. Gareggiando di nuovo sulla stessa pista, la Ferrari dunque adesso spera di qualificarsi meglio per poi confermarsi su ottimi standard alla domenica. Un bel risultato sarebbe importante anche per rilanciare la sfida alla McLaren nella corsa verso il terzo posto tra i Costruttori, nella quale attualmente la scuderia inglese è in vantaggio. Questo è il “contorno” (sia pure di lusso) alla grande sfida tra Red Bull e Mercedes, nella quale anche gli ‘scudieri’ Sergio Perez e Valtteri Bottas sono sempre chiamati a dare il massimo, perché a fine stagione ogni punto potrebbe fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Comunque adesso mettiamoci comodi e cediamo spazio all’attualità: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Austria 2021 al Red Bull Ring di Zeltweg-Spielberg sta per cominciare…



