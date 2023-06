DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere live video streaming GP Canada 2023: parla Leclerc (Montreal, oggi 16 giugno)

DIRETTA FORMULA 1, PARLA LECLERC

Mentre si avvicina il momento in cui si accenderanno i motori per la diretta Formula 1 grazie alla prima sessione di prove libere FP1 del Gran Premio del Canada 2023 a Montreal, naturalmente ci possiamo chiedere che cosa saprà fare la Ferrari in questa gara. Charles Leclerc non vuole illudersi ed è stato molto chiaro nella conferenza stampa della vigilia: “In Spagna è stato molto difficile per me, qui non portiamo nulla di nuovo, non mi aspetto miracoli ma dobbiamo sfruttare il nostro pacchetto, inteso come assetto della macchina per sfruttarlo. In Spagna abbiamo appreso molto che potrebbe esserci utile in questo senso ma non prevedo grandi passi avanti. Gli avversari più temibili in questo weekend? Mi aspetto forti l‘Aston Martin, la Red Bull, dobbiamo concentrarci su noi stessi e conoscere il nostro reale potenziale”.

Ci vorrebbe un po’ dello spirito di Gilles Villeneuve, o anche solo della Ferrari che settimana scorsa ha vinto la 24 Ore di Le Mans, con Charles Leclerc nei panni di spettatore: “E’ stata una gara incredibile, chissà un giorno mi piacerebbe molto partecipare, ma non so quando perché in Formula 1 abbiamo tanti eventi, poco tempo libero e in quel poco tempo libero dovrei infilare la preparazione per le gare endurance, non sarebbe facile, la F1 al momento resta la mia priorità. Però è stato uno spettacolo incredibile, non ero spettatore a un GP da tanto tempo e vedere tutta quella passione mi ha sorpreso”. Adesso però per il monegasco è tempo di tornare ad essere protagonista in prima persona, si comincerà a girare a Montreal dalle ore 19.30 italiane… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Canada c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Montreal per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio del Canada ricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

A MONTREAL UNO DEGLI APPUNTAMENTI PIÙ AFFASCINANTI!

La diretta Formula 1 torna a farci compagnia oggi, venerdì 16 giugno, perché ci attendono le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Canada 2023 dal circuito di Montreal, uno degli appuntamenti più classici e affascinanti della stagione della Formula 1, nel ricordo di Gilles Villeneuve e su un tracciato che in genere è garanzia di gare divertenti. La Formula 1 oggettivamente ne ha bisogno, perché il dominio della Red Bull è nettissimo e anche il duello interno sembra essere svanito, con l’iridato in carica Max Verstappen che viaggia ad un ritmo che sembra essere davvero insostenibile anche per il suo compagno di squadra Sergio Perez. Il Mondiale 2023 di Formula 1 sembra quindi fortemente indirizzato per entrambi i titoli in palio.

La diretta Formula 1 ha visto alternarsi altri buoni protagonisti immediatamente alle spalle della Red Bull, con citazione di merito ovviamente per Fernando Alonso, qualche segnale di crescita da parte della Mercedes e problemi maggiori per la Ferrari, ma tutti sono molto distanti dal vertice. Quanto agli orari della diretta Formula 1, attenzione naturalmente alle sei ore di fuso orario tra l’Italia e il Canada: questo significa che oggi avremo la sessione di prove libere FP1 dal Circuit Gilles Villeneuve di Montreal alle ore 19.30 italiane; si girerà come di consueto per 60 minuti nella metropoli del Quebec, per poi tornare in pista alle ore 23.00 per la seconda sessione FP2, che terminerà dunque alla mezzanotte italiana.

DIRETTA FORMULA 1, GP CANADA 2023: MONDIALE GIÀ FINITO?

In attesa del via alla diretta Formula 1 per il venerdì del Gran Premio del Canada a Montreal, circuito fra i più amati non solo per il valore tecnico, ma anche per l’ambientazione su un’isola sul fiume San Lorenzo e per la passione del pubblico canadese, ecco che sono davvero in pochi a poter sorridere in questa stagione della Formula 1, cioè in linea di massima la Red Bull (nemmeno tutta…) e Fernando Alonso, quasi sempre “primo degli altri” alle spalle dei dominatori. Lo spagnolo tuttavia naturalmente arriva dalla delusione di due settimane fa nella sua Barcellona, perché il Gran Premio di casa è stato finora il peggiore della stagione per Fernando Alonso, che proverà quindi a riscattarsi in Canada.

La Formula 1 tuttavia sta vivendo una stagione che rischia di essere decisa con enorme anticipo, a maggior ragione se nemmeno Perez riuscirà a reggere il passo di Verstappen. Fino a un paio di Gran Premi fa si poteva almeno sperare nel duello interno, poi il messicano ha raccolto un sedicesimo e un quarto posto a fronte di due vittorie di Max e adesso realisticamente nessuno più pensa che il Mondiale Piloti possa essere davvero in bilico. Non ci resta che sperare almeno nello spettacolo nelle singole gare e di solito, come abbiamo accennato, Montreal è una garanzia il tal senso, ne abbiamo bisogno perché la Formula 1 edizione 2023 è un romanzo giallo nel quale dopo 20 pagine si è già capito chi sarà l’assassino… L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta comunque adesso finalmente per finire, quindi è giunto il momento di metterci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Canada 2023 a Montreal sta per cominciare…











