Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Francia 2021)

La diretta Formula 1 torna e ci propone le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Francia 2021 sul circuito di Le Castellet, che ospiterà il settimo appuntamento del Mondiale 2021 aprendo una tripletta di notevole importanza per indirizzare questa stagione ancora incertissima, con la lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che è davvero sul filo del rasoio finora – pur tenendo presente che siamo di fatto appena a un quarto della stagione della Formula 1.

La prima annotazione è dunque doverosamente riservata al fatto che il Gp Francia torna a fare parte del calendario della Formula 1 dopo la cancellazione del 2020 causata dalla pandemia di Covid, senza dimenticare che la Francia era stata assente per diversi anni dal 2009 al 2017 ed appena nel 2018 era tornata in calendario sul circuito Paul Ricard a Le Castellet. Gli orari della diretta Formula 1 oggi, venerdì 18 giugno 2021, saranno caratterizzati dagli orari classici europei per le due sessioni di prove libere del venerdì: la FP1 avrà inizio alle ore 11.30; si girerà per 60 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2. Saranno due sessioni naturalmente molto utili, perché la Formula 1 come detto l’anno scorso non aveva corso a Le Castellet, dunque sarà fondamentale ritrovare il feeling con una pista che negli ultimi 30 anni è stata utilizzata dal Circus in appena due occasioni.

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE FP1 E FP2

Le due sessioni di prove libere FP1 e FP2 del Gp Francia 2021, per la Formula 1, saranno disponibili soltanto per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento infatti è sui consueti canali Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1, che trovate ai numeri 201 e 207 del decoder e che forniranno anche approfondimenti quali Paddock Live, con le voci dei protagonisti da Le Castellet, e poi Race Anatomy che però riguarderà la domenica. Naturalmente i clienti Sky potranno seguire FP1 e FP2 del Gp Francia 2021 di Formula 1 anche in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go attivabile (senza costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; non è prevista invece una trasmissione in chiaro, nemmeno per i prossimi giorni; tuttavia possiamo ricordare che Tv8, anche in streaming video visitandone il sito www.tv8.it, fornirà le immagini di qualifiche e gara ma soltanto in differita. Ora siamo pronti davvero a vivere le grandi emozioni della Formula 1 per il Gp Francia 2021, dunque spazio alla pista di Le Castellet…

DIRETTA FORMULA 1 GP FRANCIA 2021: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta Formula 1 con questo Gran Premio di Francia 2021, facciamo il punto su quello che potremmo aspettarci a Le Castellet. Si torna su un circuito permanente e questa potrebbe essere una buona notizia per Lewis Hamilton e la Mercedes, apparsi in evidente difficoltà rispetto alla Red Bull sia a Montecarlo sia a Baku: in Azerbaigian poi la fortuna aveva aiutato l’inglese, che però non ha sfruttato questo “assist” buttando via tutto con un erroraccio al penultimo giro, indegno di un campione del suo calibro. Di questo avrà ringraziato Max Verstappen, lenendo un po’ la rabbia dell’olandese per una vittoria sfumata quando il pilota della Red Bull sembrava averla ormai in tasca – e sarebbe stata una doppietta davvero pesante con Montecarlo. Il ritorno su un circuito permanente ci dovrà dire se la Mercedes potrà recuperare la leadership o se davvero in questo momento vada considerata la Red Bull come scuderia di riferimento per la Formula 1.

I riflettori della Formula 1 saranno puntati in maniera speciale anche sulla Ferrari, reduce da due pole position consecutive a Monaco e Baku con Charles Leclerc, anche se poi in gara non tutto è andato bene e il monegasco ne ha tratto solo un quarto posto in Azerbaigian, con la piazza d’onore ma di Carlos Sainz a Montecarlo come migliore risultato. Fatto sta che comunque la Rossa sta nettamente meglio dell’anno scorso, dunque la Ferrari vorrà capire quale sarà il suo livello di competitività a Le Castellet, pista che nel 2018 e nel 2019 non aveva detto molto bene a Maranello. Naturalmente l’obiettivo principale è quello di restare davanti alla McLaren, grande rivale per il terzo posto nel Mondiale Costruttori 2021 di Formula 1: se si pensa che la Ferrari nel 2020 aveva chiuso addirittura in una pessima sesta posizione, si può comunque capire che il miglioramento è già evidente. Comunque adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Francia 2021 a Le Castellet sta per cominciare…



